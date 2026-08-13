ПОНТИ ДЖО

ПОНТИ ДЖО - итальянский архитектор, дизайнер, художник и публицист.

В 1921 году окон­чил Ми­лан­ский по­ли­тех­нический институт. В 1923-1927 годы со­труд­ни­чал с ар­хи­тек­то­ра­ми М. Фьок­ки и Э. Лан­чиа, в 1927-1933 годы - с Лан­чиа, по­стро­ив собственный дом на Виа-Ран­дач­чо в Ми­ла­не (1924-1926), вил­лу «Ле­тя­ще­го ан­ге­ла» в Гар­ше во Фран­ции (1925-1926), дом Бор­летти в Ми­ла­не (1928) в рус­ле ар­хи­тек­ту­ры но­ве­чен­то. Уча­ст­во­вал в кон­кур­се на план раз­ви­тия Ми­ла­на (1926-1927). По­строй­ки Понти 1930-1940-х годов - важ­ней­шие об­раз­цы итальянского мо­дер­низ­ма : кон­тор­ское зда­ние ком­па­нии «Montecantini» в Ми­ла­не (1-й кор­пус, 1936 год; 2-й кор­пус, 1951 год), зда­ние ма­те­ма­тического факультета Римского университета (1935), кор­пус Па­лац­цо ди Ли­виано Па­ду­ан­ско­го университета (1937). Для со­ору­же­ний Понти это­го пе­рио­да ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние эле­мен­тов не­оклас­си­циз­ма в ра­цио­на­ли­стическом клю­че. 1950-1970-е годы - вре­мя твор­че­ско­го рас­цве­та Понти-ар­хи­тек­то­ра. С 1952 года со­труд­ни­чал с архитектором А. Рос­сел­ли, по­стро­ив в Ми­ла­не не­бо­скрёб «Pirelli» (1956-1958 годы; совместно с инженером П. Нер­ви), дом на Виа-Дец­ца (1956-1957), па­лац­цо Мон­те-До­риа (1964-1970). Сре­ди других ра­бот Понти в Ита­лии - отель «Пар­ко деи Прин­чи­пи» в Сор­рен­то (1960-1961), зда­ние ком­па­нии «Philips» в Ри­ме (1960), со­бор в Та­ран­то (1971), за её пре­де­ла­ми - Итальянский институт куль­ту­ры в Сток­голь­ме (1958), зда­ние Министерства пла­ни­ро­ва­ния в Ба­гда­де (1958), ми­ни­стер­ские зда­ния в Ис­ла­ма­ба­де (1962-1964), Ху­дожественный му­зей в Ден­ве­ре (1971 год, совместно с архитектором Дж. Сад­ле­ром). В пла­стических объ­ё­мах и при­чуд­ли­вом ри­сун­ке про­ёмов этих по­стро­ек от­ра­зил­ся опыт ар­хи­тек­ту­ры ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма начала XX века, влия­ние Й. Хоф­ма­на и других.

Понти за­ни­мал­ся про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью в сфе­ре современной ар­хи­тек­ту­ры и ди­зай­на: ос­но­вал жур­на­лы «Domus» (1928 год; главный редактор до 1941 года и в 1948-1979 годы) и «Stile» (1941 год; главный редактор до 1947 года). Оформ­лял ин­терь­е­ры об­щественных зда­ний (час­то им же по­стро­ен­ных: «Monte­ca­tini», «Pi­rel­li»), жи­лья и оке­ан­ских лай­не­ров, про­ек­ти­ро­вал обо­ру­до­ва­ние для ма­га­зи­нов и стен­ды на вы­став­ках для различных ком­па­ний.

Как промышленный ди­зай­нер Понти про­ек­ти­ро­вал для раз­ных фирм: ке­ра­мические из­де­лия для «Ginori» (1923-1938 годы; в сти­ле ар де­ко), cветильники для «Fontana» (1931, 1967), «Arredoluce» (1957), «Lumi» (1960), «Ar­temide», «Guzzini» (1967), пред­ме­ты из стек­ла для «Venini» (раз­ные го­ды). Понти не толь­ко де­лал уни­каль­ную ме­бель для кон­крет­ных ин­терь­е­ров, но и ак­тив­но со­труд­ни­чал с фир­ма­ми-про­из­во­ди­те­ля­ми: его главным за­каз­чи­ком бы­ла фир­ма «Cassina» (с 1949), для ко­то­рой он соз­дал свою са­мую из­вест­ную ра­бо­ту, об­ра­зец ра­цио­наль­но­го ди­зай­на, - стул «Su­per­leggera» (1957). В 1940-1950-х годы Понти ра­бо­тал как сце­нограф и как ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист.

Тео­ре­тические воз­зре­ния Понти ле­жат в гра­ни­цах «стро­го­го» мо­дер­низ­ма (мно­го­функ­цио­наль­ность и «ре­дук­ция лиш­не­го» в ар­хи­тек­ту­ре и ди­зай­не, вне­дре­ние ма­шин­но­го про­изводства и но­вых ма­те­риа­лов и так далее), од­на­ко их осо­бен­ность - в со­вме­ще­нии но­ва­ции с тра­ди­ци­ей, от­че­го его со­вре­мен­ни­ки-кри­ти­ки (Дж. Па­га­но, П. Пор­то­ге­зи и другие) ви­де­ли в бо­гат­ст­ве форм и де­ко­ра­тив­но­сти, сим­мет­рич­но­сти и про­пор­цио­наль­но­сти его ра­бот ком­про­мисс­ность и «бур­жу­аз­ность». Понти - ос­но­во­по­лож­ник итальянского промышленного ди­зай­на.

Член ис­пол­нительного со­ве­та (с 1938), офор­ми­тель экс­по­зи­ции и уча­ст­ник (1930-1940-е годы) ми­лан­ской Три­ен­на­ле, уч­реди­тель пре­мии ди­зай­на «Compasso d’Oro» (1954 год, «Зо­ло­той цир­куль»), со­ос­но­ва­тель итальянской Ас­со­циа­ции промышленного ди­зай­на. Пре­по­да­вал в По­ли­тех­ническом институте в Ми­ла­не (1936-1961 годы; профессор).

Сочинения:

La casa all’italiana. Mil., 1933;

Amate l’architettura. Genova, [1957].