ПОНТАНО ДЖОВАННИ

ПОНТАНО ДЖОВАННИ (или Джовиано) - итальянский гуманист, поэт, политический деятель.

Пи­сал на латинском языке. Ос­но­вал в Не­апо­ле Пон­та­но­ву ака­де­мию (Ac­сademia Pontaniana, 1471 год). С 1447 года слу­жил при дво­ре ко­ро­лей Не­апо­ля Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го и Фер­ди­нан­да I Ара­гон­ско­го. За­ни­мал долж­но­сти ко­ро­лев­ско­го со­вет­ни­ка, вос­пи­та­те­ля на­след­ни­ка пре­сто­ла, по­сла при пап­ском дво­ре, государственного сек­ре­та­ря. Ав­тор ис­то­рического трак­та­та «О не­апо­ли­тан­ской вой­не» («De bello neapolitano», книга 1-6, опубликована в 1509 году), пер­вый ре­нес­санс­ный тео­ре­тик ис­то­рио­гра­фии : диа­лог «Ак­ций» («Actius», около 1501 года). Ре­фор­ми­ро­вал жанр гу­ма­ни­стического диа­ло­га, сбли­зив его с ко­ме­ди­ей: «Ха­рон» («Charon», около 1470 года, издана в 1491 году), «Ан­то­ний» («Antonius», около 1470 года, издана в 1491 году), «Осёл» («Asinus», по­сле 1486 года), «Эги­дий» («Aegidius», 1501). По­этическое твор­че­ст­во Понтано от­ли­ча­ют склон­ность к экс­пе­ри­мен­ту, бо­гат­ст­во сти­хотворных форм и вы­ра­зит. средств: ди­дак­тические по­эмы на те­мы ас­тро­но­мии и ас­т­ро­ло­гии - «Ура­ния» («Urania»), ме­тео­ро­ло­гии - «Не­бес­ные яв­ле­ния» («Meteororum liber», окон­чательная редакция - 1503 год), сель­ско­го хо­зяй­ст­ва - «О са­дах Гес­пе­рид, или О воз­де­лы­ва­нии ли­мон­ных де­ревь­ев» («De hortis Hesperi­dum sivu de cultu citriorum», около 1500 года) в ду­хе «Ге­ор­гик» Вер­ги­лия; хри­сти­ан­ские гим­ны, идил­лии. Раз­но­об­раз­ные ин­тер­пре­та­ции об­ре­та­ет в твор­че­ст­ве Понтано лю­бов­ная те­ма: цикл «Пар­те­но­пей, или Лю­бов­ные эле­гии» («Parthenopeus sive Amores», 1455-1458 годы), вдох­нов­лён­ный по­эзи­ей Ови­дия ; сборники «О суп­ру­же­ской лю­б­ви» («De amore coniugali», книга 1-3) и «Эри­дан» («Eridanus», книга 1-2); цикл «Один­на­дца­ти­слож­ни­ки, или Байи» («Hendecasyllabi seu Baiae»), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем Ка­тул­ла . В на­учных со­чи­не­ни­ях 1470-1500 годов рас­смот­ре­ны наи­бо­лее ак­ту­аль­ные в его эпо­ху во­про­сы эти­ки, ес­те­ст­вен­ных (ас­тро­но­мия, ме­тео­ро­ло­гия) и гу­ма­ни­тар­ных (язы­ко­зна­ние, литературная тео­рия и ри­то­ри­ка) на­ук. Тра­гические об­стоя­тель­ст­ва по­след­них лет жиз­ни оп­ре­де­ли­ли мрач­ный ко­ло­рит по­эзии Понтано ру­бе­жа XV-XVI веков.: сборники «Ли­ра» («Lyra», около 1494 года), «Ям­бы» («Iambici»), «О по­гре­бе­ни­ях» («De tumulis», окон­чательная редакция- 1502 год).

Сочинения:

Не­ола­тин­ская по­эзия. М., 1996. С. 19-22; Dialogues. Camb., 2012. Vol. 1;

Cor­ris­pon­denza. Battipaglia, 2012.