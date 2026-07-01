ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ

ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - древнегреческое название Чёрного моря.

Пер­во­на­чаль­но Чёр­ное море у гре­ков име­но­ва­лось, по-ви­ди­мо­му, Пон­том Ак­син­ским (греческое Π&oxia;οντος &psili_and_oxia; Αξεινος - Не­гос­те­при­им­ное мо­ре). В «Гео­гра­фии» Стра­бо­на вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что такое на­зва­ние оно по­лу­чи­ло из-за труд­но­стей с на­ви­га­ци­ей, а так­же ди­ких вра­ж­деб­ных пле­мён, на­се­ляв­ших его бе­ре­га. Бо­лее ве­ро­ят­но, что гре­ки вос­при­ня­ли ме­ст­ное скиф­ское на­зва­ние мо­ря (реф­лекс древнеиранское *ax ̌saina - «тём­но-си­ний», «тём­ный»), пе­ре­ос­мыс­лив его по со­зву­чию с греческим сло­вом «не­гос­те­при­им­ный». Позд­нее, по­сле удач­но­го ос­вое­ния бе­ре­гов греческими ко­ло­ни­ста­ми, мо­ре ста­ло на­зы­вать­ся Понт Эвк­син­ский.

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