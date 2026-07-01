ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ
ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - древнегреческое название Чёрного моря.
Первоначально Чёрное море у греков именовалось, по-видимому, Понтом Аксинским (греческое Π&oxia;οντος &psili_and_oxia; Αξεινος - Негостеприимное море). В «Географии» Страбона высказано предположение, что такое название оно получило из-за трудностей с навигацией, а также диких враждебных племён, населявших его берега. Более вероятно, что греки восприняли местное скифское название моря (рефлекс древнеиранское *ax ̌saina - «тёмно-синий», «тёмный»), переосмыслив его по созвучию с греческим словом «негостеприимный». Позднее, после удачного освоения берегов греческими колонистами, море стало называться Понт Эвксинский.