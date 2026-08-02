ПОНТ-АВЕНСКАЯ ШКОЛА

ПОНТ-АВЕНСКАЯ ШКОЛА - группа французских художников, работавших во 2-й половине 1880-х годов в поселении Понт-Авен, на берегу реки Авен в Бретани, в 7 км от Бискайского залива.

Понт-Авен ещё с 1860-х годов при­вле­кал к се­бе жи­во­пис­цев кра­со­той пей­за­жей и ста­рин­ны­ми бре­тон­ски­ми обы­чая­ми. В ию­ле 1886 года сю­да впер­вые при­был П. Го­ген ; в пе­ри­од 1888-1891 годы он про­во­дил дол­гие ме­ся­цы в Понт-Аве­не, а так­же в со­сед­ней при­бреж­ной деревни Ле-Пуль­дю. Вме­сте с Э. Бер­на­ром разъ­яс­нял и на­гляд­но де­мон­ст­ри­ро­вал мо­ло­дым ху­дож­ни­кам осо­бен­но­сти жи­во­пис­но­го ме­то­да, ко­то­рый кри­тик А. Орье на­звал син­те­тиз­мом или «син­те­ти­че­ским» сим­во­лиз­мом: со­кра­щён­ная глу­би­на, плос­ко­сти на­сы­щен­но­го цве­та, об­вод­ка фи­гур чёр­ным кон­ту­ром (смотреть Клуа­зо­низм ). Эти прин­ци­пы во­шли в прак­ти­ку многих ху­дож­ни­ков из кру­га Го­ге­на, что да­ёт ос­но­ва­ния го­во­рить о Понт-авенской школы (или сти­ле).

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