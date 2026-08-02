ПОНТ-АВЕНСКАЯ ШКОЛА
ПОНТ-АВЕНСКАЯ ШКОЛА - группа французских художников, работавших во 2-й половине 1880-х годов в поселении Понт-Авен, на берегу реки Авен в Бретани, в 7 км от Бискайского залива.
Понт-Авен ещё с 1860-х годов привлекал к себе живописцев красотой пейзажей и старинными бретонскими обычаями. В июле 1886 года сюда впервые прибыл П. Гоген; в период 1888-1891 годы он проводил долгие месяцы в Понт-Авене, а также в соседней прибрежной деревни Ле-Пульдю. Вместе с Э. Бернаром разъяснял и наглядно демонстрировал молодым художникам особенности живописного метода, который критик А. Орье назвал синтетизмом или «синтетическим» символизмом: сокращённая глубина, плоскости насыщенного цвета, обводка фигур чёрным контуром (смотреть Клуазонизм). Эти принципы вошли в практику многих художников из круга Гогена, что даёт основания говорить о Понт-авенской школы (или стиле).