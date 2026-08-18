ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЬ

ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЬ, Понсон дю Террай Пьер Алексис, виконт де - французский писатель.

Вы­хо­дец из ста­рин­но­го ари­сто­кра­тического ро­да. Обу­чал­ся в Мар­сель­ском ко­ро­лев­ском кол­ле­же (с 1845). По­сле не­удач­ной по­пыт­ки по­сту­пить в мо­ре­ход­ное училище с 1847 года жил в Па­ри­же; с 1848 года слу­жил в под­виж­ной национальной гвар­дии в зва­нии ка­пи­та­на, во вре­мя июнь­ских со­бы­тий про­ти­во­сто­ял ре­во­лю­цио­не­рам, но очень ско­ро по­дал в от­став­ку. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов сра­жал­ся про­тив нем­цев в со­ста­ве от­ря­да воль­ных стрел­ков близ Ор­леа­на; с декабря 1870 года был вы­ну­ж­ден скры­вать­ся в Бор­до.

Пе­ча­тал­ся с 1849 года: но­вел­ла «Ис­тин­ная Ика­рия» («La Vraie Icarie»). Один из наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры, Понсон дю Террайль из­вес­тен как ав­тор мно­го­численных ро­ма­нов-фель­е­то­нов (ро­ма­нов с про­дол­же­ни­ем, пе­ча­тав­ших­ся на стра­ни­цах пе­рио­дических из­да­ний): нра­во­опи­сательного ро­ма­на «Ку­ли­сы све­та» («Les cou­lisses du monde», 1851-1853 годов), го­ти­че­ско­го ро­ма­на «Уми­раю­щая ба­ро­нес­са» («La baronne tr ́epass ́ee», 1852 год), цик­ла ис­то­рических ро­ма­нов «Мо­ло­дость Ген­ри­ха IV» («La jeunesse du roi Henri», 1859-1864 годы, русский перевод 1863-1875 годы), ро­ма­на о сель­ской жиз­ни «Моя де­рев­ня» («Mon village», 1866-1867 годы) и других. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­скал во мно­гом про­дол­жав­ший тра­ди­ции Э. Сю и А. Дю­ма цикл ро­ма­нов о мо­шен­ни­ке и раз­бой­ни­ке Ро­кам­бо­ле, ста­но­вя­щем­ся по ме­ре раз­ви­тия сю­же­та по­бор­ни­ком доб­ро­де­те­ли (пред­вос­хи­тил та­ких из­вест­ных пер­со­на­жей мас­со­вой куль­ту­ры XX века, как Фан­то­мас и Су­пер­мен), - «По­хо­ж­де­ния Ро­кам­бо­ля, или Па­риж­ские дра­мы» («Les exploits de Rocambole ou les drames de Paris», 1857-1880 годы). Дей­ст­вие все­го цик­ла на­чи­на­ет­ся в Рос­сии в 1812 года; русская те­ма при­сут­ст­ву­ет во мно­гих ро­ма­нах о Ро­кам­бо­ле, осо­бен­но в тет­ра­ло­гии «Вос­крес­ший Ро­кам­боль» («La Résurection de Rocambole», 1865-1866 годы). В Рос­сии во 2-й половине XIX - начале XX веков на­ря­ду с пе­ре­во­да­ми (вы­хо­ди­ли с 1863) соз­да­ва­лись под­ра­жа­ния и па­ро­дии на ро­ма­ны о Ро­кам­бо­ле: рас­сказ «Тай­ны ста со­ро­ка че­ты­рёх ка­та­ст­роф, или Рус­ский Ро­кам­боль» А.П. Че­хо­ва (создан в 1882 году, опубликован в 1923 году), ро­ман «Рус­ский Ро­кам­боль» А.Н. Це­ха­но­ви­ча (1892). В 1917 году вы­шел фильм «Ро­кам­боль, или По­хо­ж­де­ния зна­ме­ни­то­го аван­тю­ри­ста в Рос­сии» режиссер В.Е. Лен­чев­ско­го.

Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1866).

Сочинения:

Собр. соч.: В 8 т. М., 1991-1994.