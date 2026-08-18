ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЬ
ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЬ, Понсон дю Террай Пьер Алексис, виконт де - французский писатель.
Выходец из старинного аристократического рода. Обучался в Марсельском королевском коллеже (с 1845). После неудачной попытки поступить в мореходное училище с 1847 года жил в Париже; с 1848 года служил в подвижной национальной гвардии в звании капитана, во время июньских событий противостоял революционерам, но очень скоро подал в отставку. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов сражался против немцев в составе отряда вольных стрелков близ Орлеана; с декабря 1870 года был вынужден скрываться в Бордо.
Печатался с 1849 года: новелла «Истинная Икария» («La Vraie Icarie»). Один из наиболее ярких представителей массовой литературы, Понсон дю Террайль известен как автор многочисленных романов-фельетонов (романов с продолжением, печатавшихся на страницах периодических изданий): нравоописательного романа «Кулисы света» («Les coulisses du monde», 1851-1853 годов), готического романа «Умирающая баронесса» («La baronne tr ́epass ́ee», 1852 год), цикла исторических романов «Молодость Генриха IV» («La jeunesse du roi Henri», 1859-1864 годы, русский перевод 1863-1875 годы), романа о сельской жизни «Моя деревня» («Mon village», 1866-1867 годы) и других. Наибольшую популярность снискал во многом продолжавший традиции Э. Сю и А. Дюма цикл романов о мошеннике и разбойнике Рокамболе, становящемся по мере развития сюжета поборником добродетели (предвосхитил таких известных персонажей массовой культуры XX века, как Фантомас и Супермен), - «Похождения Рокамболя, или Парижские драмы» («Les exploits de Rocambole ou les drames de Paris», 1857-1880 годы). Действие всего цикла начинается в России в 1812 года; русская тема присутствует во многих романах о Рокамболе, особенно в тетралогии «Воскресший Рокамболь» («La Résurection de Rocambole», 1865-1866 годы). В России во 2-й половине XIX - начале XX веков наряду с переводами (выходили с 1863) создавались подражания и пародии на романы о Рокамболе: рассказ «Тайны ста сорока четырёх катастроф, или Русский Рокамболь» А.П. Чехова (создан в 1882 году, опубликован в 1923 году), роман «Русский Рокамболь» А.Н. Цехановича (1892). В 1917 году вышел фильм «Рокамболь, или Похождения знаменитого авантюриста в России» режиссер В.Е. Ленчевского.
Кавалер ордена Почётного легиона (1866).
Сочинения:
Собр. соч.: В 8 т. М., 1991-1994.