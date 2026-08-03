ПОНСЕЛЬ РОЗА
ПОНСЕЛЬ РОЗА - американская певица (сопрано).
Из семьи итальянских эмигрантов. Одна из крупнейших певиц 1-й половины XX века. Училась в Нью-Йорке у У. Торнера (1918), Р. Романи. Дебютировала в «Метрополитен-опере» в 1918 году в партии Леоноры («Сила судьбы» Дж. Верди), солистка труппы до 1937 года. В 1929-1931 годы выступала в театре «Ковент-Гарден» (Лондон); гастролировала в других городах Европы, США. Основа репертуара - партии в итальянских операх: Норма, Джоконда (одноимённые оперы В. Беллини, А. Понкьелли), Джулия («Весталка» Г. Спонтини), Виолетта, Леонора, Елизавета Валуа, Луиза («Травиата», «Эрнани», «Дон Карлос», «Луиза Миллер» Дж. Верди) и другие; много выступала в партии Кармен (одноимённая опера Ж. Бизе). С 1937 года эпизодически пела в концертax; ряд аудиозаписей сделан в 1939, 1954 годы. С 1939 года жила в Балтиморе, была художественным руководителем Балтиморской оперной компании (до 1979).
Её сестра Кармела Понцилло (1888-1977), певица (сопрано), в 1925-1935 годы пела в «Метрополитен-опере».