ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН ХУАН

ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН ХУАН - испанский конкистадор .

Из се­мьи обед­нев­ше­го идаль­го. От­пра­вил­ся в Но­вый Свет пред­по­ло­жи­тель­но со вто­рой экс­пе­ди­ци­ей Х. Ко­лум­ба (1493-1496). В 1508-1509 годы гу­бер­на­тор острова Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста (ны­не Пу­эр­то-Ри­ко). Ус­лы­шав от ин­дей­цев о рас­по­ло­жен­ном к се­ве­ру от Пу­эр­то-Ри­ко острова Би­ми­ни, где яко­бы бьёт ис­точ­ник веч­ной мо­ло­до­сти, Понсе де Леон об­ра­тил­ся к ко­ро­лю Фер­нан­до II Ара­гон­ско­му с прось­бой за­кре­пить за ним пра­во на ко­ло­ни­за­цию это­го ост­ро­ва. В 1512 году ко­роль на­зна­чил Понсе де Леона гу­бер­на­то­ром и главным аль­каль­дом Би­ми­ни. В мар­те 1513 года фло­ти­лия от­плы­ла из Сан­то-До­мин­го на се­ве­ро-за­пад и про­шла вдоль Ба­гам­ских островов. 2.4.1513 года Понсе де Леон уви­дел боль­шую зем­лю и на­звал её Фло­ри­да. Встре­тив ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние ин­дей­цев при по­пыт­ке ис­сле­до­вать западное по­бе­режье Фло­ри­ды, в но­яб­ре воз­вра­тил­ся в Сан­то-До­мин­го, а в 1514 году от­пра­вил­ся в Ис­па­нию. Понсе де Леон по­лу­чил от ко­ро­ля пра­во на ко­ло­ни­за­цию Фло­ри­ды, был на­зна­чен её гу­бер­на­то­ром. Во вре­мя эк­спе­ди­ции 1521 года ис­пан­цы (200 ко­ло­ни­стов) бы­ли ата­ко­ва­ны ин­дей­ца­ми, мно­гие из них по­гиб­ли, а Понсе де Леон был ра­нен; по воз­вра­ще­нии на Ку­бу он умер от по­лу­чен­ной ра­ны.

Экс­пе­ди­ция Понсе де Леона в по­ис­ках ис­точ­ни­ка веч­ной мо­ло­до­сти ста­ла яр­ким при­ме­ром то­го, как в хо­де ис­сле­до­ва­ния Аме­ри­ки ожи­ва­ли ан­тич­ные и средневековые гео­гра­фические и эт­но­гра­фические ми­фы. В ча­ст­но­сти, об ис­точ­ни­ке веч­ной мо­ло­до­сти пи­сал Ге­ро­дот и другие ан­тич­ные и средневековые ав­то­ры. Эк­спе­ди­ции по­свя­ще­на поэ­ма Г. Гей­не «Би­ми­ни». Ны­не ис­сле­до­ва­те­ли вы­ска­зы­ва­ют со­мне­ния по по­во­ду бы­то­ва­ния у ин­дей­цев ле­ген­ды об ис­точ­ни­ке веч­ной мо­ло­до­сти и свя­зан­но­го с ней от­кры­тия Фло­ри­ды.