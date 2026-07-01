ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН ХУАН
ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН ХУАН - испанский конкистадор.
Из семьи обедневшего идальго. Отправился в Новый Свет предположительно со второй экспедицией Х. Колумба (1493-1496). В 1508-1509 годы губернатор острова Сан-Хуан-Баутиста (ныне Пуэрто-Рико). Услышав от индейцев о расположенном к северу от Пуэрто-Рико острова Бимини, где якобы бьёт источник вечной молодости, Понсе де Леон обратился к королю Фернандо II Арагонскому с просьбой закрепить за ним право на колонизацию этого острова. В 1512 году король назначил Понсе де Леона губернатором и главным алькальдом Бимини. В марте 1513 года флотилия отплыла из Санто-Доминго на северо-запад и прошла вдоль Багамских островов. 2.4.1513 года Понсе де Леон увидел большую землю и назвал её Флорида. Встретив ожесточённое сопротивление индейцев при попытке исследовать западное побережье Флориды, в ноябре возвратился в Санто-Доминго, а в 1514 году отправился в Испанию. Понсе де Леон получил от короля право на колонизацию Флориды, был назначен её губернатором. Во время экспедиции 1521 года испанцы (200 колонистов) были атакованы индейцами, многие из них погибли, а Понсе де Леон был ранен; по возвращении на Кубу он умер от полученной раны.
Экспедиция Понсе де Леона в поисках источника вечной молодости стала ярким примером того, как в ходе исследования Америки оживали античные и средневековые географические и этнографические мифы. В частности, об источнике вечной молодости писал Геродот и другие античные и средневековые авторы. Экспедиции посвящена поэма Г. Гейне «Бимини». Ныне исследователи высказывают сомнения по поводу бытования у индейцев легенды об источнике вечной молодости и связанного с ней открытия Флориды.