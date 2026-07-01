ПОНС ЛИЛИ

ПОНС ЛИЛИ - американская и французская певица (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но).

Учи­лась иг­ре на фортепиано в Па­риж­ской консерватории, пе­ни­ем за­ни­ма­лась у А. де Го­ро­сть­я­ги. На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в 1928 году в Мю­лу­зе (Эль­зас) в за­глав­ной пар­тии опе­ры «Лак­ме» Л. Де­ли­ба (ди­ри­жёр Р. Ан), за­тем пе­ла в про­винциальных те­ат­рах Фран­ции. В 1930 году по при­гла­ше­нию пев­ца и им­пре­са­рио Дж. Дзе­на­тел­ло прие­ха­ла в США, учи­лась у не­го в Нью-Йор­ке, в 1931 году дебю­ти­ро­ва­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» в пар­тии Лю­чии («Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). На этой сце­не ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла до окон­ча­ния карь­е­ры в 1958 году. В 1935 году вы­сту­пи­ла в пар­тии Ро­зи­ны («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни) в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден», в пар­ти­ях Джиль­ды («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди) и Лю­чии в Па­риж­ской опе­ре . Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Южной Аме­ри­ке, США (Сан-Фран­ци­ско, Чи­ка­го), Мон­те-Кар­ло. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - пар­тии в итальянских и французских опе­рах XIX века (од­на из луч­ших - Лак­ме), ис­пол­ня­ла так­же пар­тию Ше­ма­хан­ской ца­ри­цы («Зо­ло­той пе­ту­шок» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Её му­жем в 1938-1958 годы был ди­ри­жёр Ан­д­ре Кос­те­ля­нец (1901, Санкт-Пе­тер­бург - 1980, Нью-Йорк).