ПОНС ЛИЛИ
ПОНС ЛИЛИ - американская и французская певица (колоратурное сопрано).
Училась игре на фортепиано в Парижской консерватории, пением занималась у А. де Горостьяги. На оперной сцене дебютировала в 1928 году в Мюлузе (Эльзас) в заглавной партии оперы «Лакме» Л. Делиба (дирижёр Р. Ан), затем пела в провинциальных театрах Франции. В 1930 году по приглашению певца и импресарио Дж. Дзенателло приехала в США, училась у него в Нью-Йорке, в 1931 году дебютировала в «Метрополитен-опере» в партии Лючии («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти). На этой сцене регулярно выступала до окончания карьеры в 1958 году. В 1935 году выступила в партии Розины («Севильский цирюльник» Дж. Россини) в лондонском театре «Ковент-Гарден», в партиях Джильды («Риголетто» Дж. Верди) и Лючии в Парижской опере. Гастролировала в Южной Америке, США (Сан-Франциско, Чикаго), Монте-Карло. Основа репертуара - партии в итальянских и французских операх XIX века (одна из лучших - Лакме), исполняла также партию Шемаханской царицы («Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова). Её мужем в 1938-1958 годы был дирижёр Андре Костелянец (1901, Санкт-Петербург - 1980, Нью-Йорк).