ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Советский и российский художник, педагог, профессор, академик.

Биография и творчество

Николай Пономарев родился в 1918 году. Его образование началось в художественном училище Ростова-на-Дону. Там он обучался в 1934-1939 годах После окончания училища, в 1940 году юноша отправился в первопрестольную, где поступил в Московский художественный институт. Его преподавателями стали такие маститые профессора, как Александр Александрович Осмеркин и Павел Яковлевич Павлинов .

Успехи Николая были весьма заметны, он успел проявить себя как талантливый художник. В 1946 году его приняли в члены Союза художников СССР. Окончив основной курс в институте, Николай продолжил обучение в аспирантуре. Это заняло три года - с 1947-го по 1949-й. По окончании аспирантуры Пономарев остался в институте преподавателем. Вскоре, в 1950 году он получил кандидатскую степень по специальности “искусствоведение”.

Пономарев продолжил преподавательскую деятельность в стенах института. Сначала он стал доцентом, а в 1963 году ему было присвоено профессорское звание. Спустя три года Николай Афанасьевич стал членом-корреспондентом Академии художеств СССР, а в 1973 году - академиком.

Заслуги Николая Афанасьевича как в науке и преподавании, так и в искусстве не оставались незамеченными. Сталинской премией была отмечена серия его работ под названием “Шахтеры Донбасса”. Рисунки этой серии были созданы в конце 1940-х годов. В конце пятидесятых появилась еще одна серия - “Северный Вьетнам”, в 1957 году Пономарева наградили золотой медалью министерства культуры. На протяжении 1960-х появилось еще несколько серий картин художника - “По Индии”, “О людях Советской России”, “Паруса Подмосковья”. Последняя из названных представляла собой рисунки в технике монотипии - печатной графики. Серия “По Индии” (гуашь) принесла мастеру Международную премию имени Дж. Неру.

В своих картинах художник отражал красоту природы и поэзию повседневной жизни людей. Работы его отличались ясностью композиции и выразительностью цветовых решений.

В 1968 году Николай Афанасьевич получил звание народного художника СССР. Активно развивалась и его карьера в Академии (действительный член Академии, член президиума). В начале 1970-х Пономарев вошел в состав правления Союза художников СССР.

Все это время Николая Афанасьевича сопровождала его супруга - Нина Семеновна Буденная.

Николай Афанасьевич Пономарев скончался в 1997 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.