ПОНОМАРЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПОНОМАРЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - советский партийный дея­тель, дея­тель международного ком­му­ни­стического дви­же­ния, ис­то­рик, академик АН СССР (1962), Ге­рой Социалистического Тру­да (1975).

Окон­чил 1-й Московский университет (1926), Ин­сти­тут крас­ной про­фес­су­ры (ИКП, 1932). Член РКП(б) (1919). В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в РККА (1919-1920). В 1920- 1923 годы сек­ре­тарь За­рай­ско­го уезд­но­го комитета РКСМ, член бю­ро Ря­зан­ско­го гу­берн­ско­го комитета РКСМ. В 1926-1928 годы на партийной ра­бо­те в Дон­бас­се и в Туркм. ССР. В 1932-1934 годы заместитель ди­рек­то­ра и ру­ко­во­ди­тель ка­фед­ры ис­то­рии пар­тии Ис­то­ри­ко-партийного института ИКП (профессор с 1932). Ди­рек­тор Института ис­то­рии пар­тии при Московском комитете ВКП(б) (1934-1937). По­ли­тический ре­фе­рент сек­ре­та­риа­та ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (1937-1943), по­мощ­ник ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Ис­пол­ко­ма Ко­м­ин­тер­на Г. Ди­мит­ро­ва (1937-1943), один из ор­га­ни­за­то­ров ком­му­ни­стического ан­ти­фа­ши­ст­ско­го Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния во 2-ю ми­ро­вую вой­ну. В 1943-1944 заместитель ди­рек­то­ра Института Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на - Ста­ли­на при ЦК ВКП(б) (смотреть Мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма ин­сти­тут ). Заместитель заведующего От­де­лом ме­ж­ду­народной ин­фор­ма­ции ЦК ВКП(б) (1944-1946). Начальник Со­вин­форм­бю­ро при СМ СССР (1947-1949 годы; в 1946-1947 годы 1-й заместитель начальник). Од­но­вре­мен­но с 1948 года во внеш­не­по­ли­тическом под­раз­де­ле­нии ЦК ВКП(б)-КПСС. Заведующий От­де­лом по свя­зям с иностранными ком­му­ни­стическими пар­тия­ми (1955-1957), Ме­ж­ду­народным от­де­лом по свя­зям с ком­му­ни­стическими пар­тия­ми ка­пи­тали­стических стран (1957-1986), при­влёк к ра­бо­те ряд круп­ных спе­циа­ли­стов-меж­ду­на­род­ни­ков. Член ЦК КПСС (1956-1989; с 1952 кан­ди­дат). Сек­ре­тарь ЦК КПСС (1961-1986).

Ку­ри­ро­вал кон­так­ты с за­ру­беж­ны­ми ком­пар­тия­ми. Ре­шал во­про­сы, свя­зан­ные с рас­пре­де­ле­ни­ем фи­нан­со­вой по­мо­щи ком­пар­ти­ям западных стран и ле­вым дви­же­ни­ям в стра­нах «третье­го ми­ра», с под­го­тов­кой и про­ве­де­ни­ем со­ве­ща­ний ком­му­ни­стических и ра­бо­чих пар­тий в Мо­ск­ве (1957, 1960, 1969). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке но­вой Про­грам­мы КПСС (при­ня­та в 1961). Ак­тив­но под­дер­жи­вал курс на дес­та­ли­ни­за­цию, про­во­ди­мый Н.С. Хру­щё­вым (в 1970-х годах Пономарёв не­га­тив­но от­носил­ся к по­пыт­кам Л.И. Бреж­не­ва ос­то­рож­но и час­тич­но реа­би­ли­ти­ро­вать И.В. Ста­ли­на). С началом 1970-х годов Пономарёв спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию взаи­мо­дей­ст­вия КПСС с со­ци­ал-де­мо­кра­тическими пар­тия­ми, главным образом по во­про­сам вой­ны и ми­ра. Од­на­ко пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию идео­ло­гии ев­ро­ком­му­низ­ма (од­на из её ха­рак­тер­ных черт - от­ри­ца­ние уни­вер­саль­но­го ха­рак­те­ра советской мо­де­ли со­циа­лиз­ма). Счи­тал ошиб­кой ввод советских войск в Аф­га­ни­стан в 1979 году.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии КПСС, внеш­ней по­ли­ти­ке СССР, ме­ж­ду­народному ком­му­ни­стическому, ра­бо­че­му и национльно-ос­во­бо­дительному дви­же­нию. Ру­ко­во­ди­тель ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва учеб­ни­ка «Ис­то­рия КПСС» (1960; 7-е издание, 1984). Председатель На­учного со­ве­та АН СССР «Ис­то­рия ра­бо­че­го и на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния» (1962-1985). Председатель ре­дак­ци­он­но­го со­ве­та из­да­ния «Ис­то­рия СССР с древ­ней­ших вре­мён до на­ших дней» (том 1-11, 1966-1980). Ле­нин­ская премия (1982).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945, 1958, 1965, 1971, 1975) и другими.