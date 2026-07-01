ПОНОМАРЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОНОМАРЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - советский партийный деятель, деятель международного коммунистического движения, историк, академик АН СССР (1962), Герой Социалистического Труда (1975).
Окончил 1-й Московский университет (1926), Институт красной профессуры (ИКП, 1932). Член РКП(б) (1919). В Гражданскую войну 1917-1922 годов в РККА (1919-1920). В 1920- 1923 годы секретарь Зарайского уездного комитета РКСМ, член бюро Рязанского губернского комитета РКСМ. В 1926-1928 годы на партийной работе в Донбассе и в Туркм. ССР. В 1932-1934 годы заместитель директора и руководитель кафедры истории партии Историко-партийного института ИКП (профессор с 1932). Директор Института истории партии при Московском комитете ВКП(б) (1934-1937). Политический референт секретариата исполкома Коммунистического интернационала (1937-1943), помощник генерального секретаря Исполкома Коминтерна Г. Димитрова (1937-1943), один из организаторов коммунистического антифашистского Движения Сопротивления во 2-ю мировую войну. В 1943-1944 заместитель директора Института Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина при ЦК ВКП(б) (смотреть Марксизма-ленинизма институт). Заместитель заведующего Отделом международной информации ЦК ВКП(б) (1944-1946). Начальник Совинформбюро при СМ СССР (1947-1949 годы; в 1946-1947 годы 1-й заместитель начальник). Одновременно с 1948 года во внешнеполитическом подразделении ЦК ВКП(б)-КПСС. Заведующий Отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями (1955-1957), Международным отделом по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран (1957-1986), привлёк к работе ряд крупных специалистов-международников. Член ЦК КПСС (1956-1989; с 1952 кандидат). Секретарь ЦК КПСС (1961-1986).
Курировал контакты с зарубежными компартиями. Решал вопросы, связанные с распределением финансовой помощи компартиям западных стран и левым движениям в странах «третьего мира», с подготовкой и проведением совещаний коммунистических и рабочих партий в Москве (1957, 1960, 1969). Участвовал в подготовке новой Программы КПСС (принята в 1961). Активно поддерживал курс на десталинизацию, проводимый Н.С. Хрущёвым (в 1970-х годах Пономарёв негативно относился к попыткам Л.И. Брежнева осторожно и частично реабилитировать И.В. Сталина). С началом 1970-х годов Пономарёв способствовал развитию взаимодействия КПСС с социал-демократическими партиями, главным образом по вопросам войны и мира. Однако пытался противодействовать распространению идеологии еврокоммунизма (одна из её характерных черт - отрицание универсального характера советской модели социализма). Считал ошибкой ввод советских войск в Афганистан в 1979 году.
Автор работ по истории КПСС, внешней политике СССР, международному коммунистическому, рабочему и национльно-освободительному движению. Руководитель авторского коллектива учебника «История КПСС» (1960; 7-е издание, 1984). Председатель Научного совета АН СССР «История рабочего и национально-освободительного движения» (1962-1985). Председатель редакционного совета издания «История СССР с древнейших времён до наших дней» (том 1-11, 1966-1980). Ленинская премия (1982).
Награждён орденами Ленина (1945, 1958, 1965, 1971, 1975) и другими.