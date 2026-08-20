ПОНЬКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОНЬКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижёр, педагог, народный артист РФ (2002).
В 1976 году окончил Горьковскую консерваторию по классу баяна, там же обучался дирижированию у М.А. Саморуковой. Как дирижёр окончил Московскую консерваторию (1980) и ассистентуру-стажировку (1983) у Г.Н. Рождественского. 1-я премия Международного конкурса Фонда Руперта (Лондон, 1980). С 1980-х годов работал с симфоническими оркестрами России, Великобритании, Швеции, Австралии. Главный дирижёр и художественный руководитель Малого симфонического оркестра (1991-2004 годы, с 1995 года Государственный симфонический оркестр под управлением В.А. Понькина), Оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова (2005-2009), Кубанского симфонического оркестра (Краснодар, с 1997 года). Главный дирижёр Краковского филармонического оркестра (1995-1998), московских театров - Музыкального имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (1996-1997), «Геликон-опера» (с 2002). Преподаёт, с 2004 года профессор Московской консерватории, среди учеников - М.Л. Кадин, Д.О. Кирпанёв.