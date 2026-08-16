ПОМПОНИЙ МЕЛА (лат. Pomponius Mela)

Римский географ.

Автор сочинения «Хорография» («Описательная география», De chorographia) в 3 книгах, опубликованного ок. 43-44 гг. Принцип изложения материала в этом сочинении – перипл : описываются земли от Гибралтара на восток, до Черного моря, затем – северное побережье Черного и Средиземного морей, затем океана. Во введении рассказывается о месте Земли во вселенной, обитаемых землях, континентах и морях. Помпоний Мела компоновал данные множества разнородных источников, что привело к сочетанию надежных научных сведений с совершенно фантастическими; среди важнейших работ, использованных им, были сочинение Корнелия Непота и некая «Хорография», которая была использована и Плинием Старшим в географическом разделе его «Естественной истории». В отличие от своих греческих предшественников, Помпоний Мела дает более точное описание Западной и Северной Европы, упоминая о Балтике и Скандинавии. Больший интерес у него вызывают мифологическое и историческое прошлое описываемых народов, чем научная математическая география. «Хорография» Помпония Мелы – самый древний сохранившийся географический труд на латинском языке.

Сочинения :

Pomponius Mela, Chorographie / Ed. A. Silberman. Paris, 1988;

Brodersen K. Pomponius Mela. Kreuzfahrt durch die Alte Welt. Darmstadt, 1994;

Помпоний Мела / Пер. С. К. Апта // Античная география. М., 1953. С. 176-238.

Иллюстрация :

Карта мира по Помпонию Меле.