ПОМПИДУ
ПОМПИДУ Жорж - французский государственный и политический деятель.
Из семьи учителей. Получил образование в лицее Людовика Великого, в Высшей нормальной школе и Свободной школе политич. наук в Париже. В 1935-1944 годы преподавал древнегреческий, латинский и французский языки в лицее Сен-Шарль в Марселе, лицее Ош в Версале и лицее Генриха IV в Париже. В 1945 году сотрудник кабинета председателя Временного правительства Ш. де Голля. В 1948 году директор личного кабинета де Голля. В 1954-1958 годы администратор группы банка Ротшильда (смотреть в статье Ротшильды). С возвращением де Голля к власти в 1958 году вновь директор его кабинета. В 1959-1962 годы директор банка Ротшильда. Одновременно в 1961-1962 годы по поручению де Голля вёл переговоры с Временным правительством Алжира, завершившиеся подписанием Эвианских соглашений 1962 года, по которым Алжир получил независимость. С апреля 1962 года по июль 1968 года премьер-министр и лидер президентского (голлистского) большинства в парламенте Франции. Проводил курс на стабилизацию национальной финансовой системы, модернизацию экономики и её структурную перестройку в соответствии с требованиями Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Во время Всеобщей забастовки 1968 года во Франции вёл переговоры с лидерами профсоюзов и руководителями союзов предпринимателей, закончившиеся подписанием Гренельских соглашений, которые положили конец забастовке. В июне 1969 году избран президентом Франции. Выступал за дальнейшее развитие Пятой республики по пути «преемственности и диалога», подразумевая под этим сохранение основных ориентиров внутренней и внешней политики де Голля при их частичной корректировке в соответствии с требованиями времени. Будучи сторонником развития и углубления европ. интеграции, не препятствовал в 1973 году вступлению в ЕЭС Великобритании. Выступал против возвращения Франции в воен. организацию НАТО, в то же время проводил курс на нормализацию отношений с США, возобновил франко-американское политическое и военное сотрудничество. Помпиду уделял значительное внимание развитию отношений с СССР, во время его президентства были подписаны Протокол 1970 года и Принципы сотрудничества 1971 года, поднявшие франко-советские связи на более высокий уровень. Помпиду 5 раз встречался с Л.И. Брежневым. Продолжал намеченный де Голлем курс на развитие отношений с КНР, в 1973 году первым из глав западно-европейских государств посетил эту страну с официальным визитом. Инициировал создание музея современного искусства в Париже (смотреть Национальный центр искусства и культуры имени Ж. Помпиду). Скоропостижно скончался.
Сочинения:
Anthologie de la poésie française. P., 1961 (director de la publication);
Le nœud gordien. P., 1974;
Entretiens et discours, 1968-1974. P., 1975. Vol. 1-2;
Pour rétablir une vérité. P., 1982.