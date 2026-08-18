ПОМПЕЯНСКИЕ СТИЛИ

ПОМПЕЯНСКИЕ СТИЛИ - четыре типа расписной декорации стены в древнеримской живописи, последовательно сменяющих друг друга.

На­ме­че­ны Вит­ру­ви­ем, в Но­вое вре­мя помпеянские стили бы­ли клас­си­фи­ци­ро­ва­ны немецким ар­хео­ло­гом А. Мау на при­ме­ре города Пом­пеи ; в даль­ней­шем эта клас­си­фи­ка­ция ста­ла при­ме­нять­ся к на­стен­ной де­ко­ра­ции не толь­ко Пом­пей, но и Гер­ку­ла­ну­ма, Ста­бий, Ри­ма. Рос­пи­си 1-го сти­ля (середина II века до нашей эры - 80 год до нашей эры), ими­ти­рую­щие клад­ку стен и ар­хитектурной де­та­ли, вы­пол­нен­ные рель­еф­но в шту­ка­тур­ке, поч­ти не на­ру­ша­ют плос­кость сте­ны (дом Сал­лю­стия в Пом­пе­ях; Сам­нит­ский дом в Гер­ку­ла­ну­ме ). В рос­пи­сях 2-го сти­ля (80 - около 20 до нашей эры) мас­те­ра до­би­ва­ют­ся ил­лю­зии объ­ё­ма ар­хитектурных по­строе­ний толь­ко жи­во­пис­ны­ми сред­ст­ва­ми. Сте­ны по­ме­ще­ния «раз­дви­га­ют­ся», от­кры­вая взо­ру са­ды, фан­та­стические пей­за­жи (дом на Эс­к­ви­ли­не, Рим; дом Ли­вии на Па­ла­ти­не, Рим), кар­ти­ны ми­фо­ло­гического со­дер­жа­ния или боль­шие мно­го­фигур­ные ком­по­зи­ции (Вил­ла Мис­те­рий, Пом­пеи). Де­ко­ра­тив­ные ком­по­зи­ции 3-го сти­ля (около 20 до нашей эры - около 50 нашей эры) под­чёрк­ну­то пло­ско­ст­ны; од­но­тон­но рас­кра­шен­ная сте­на рас­чле­не­на лёг­ки­ми изящ­ны­ми ко­лон­ка­ми (так называемые кан­де­ляб­ры), ор­на­мен­таль­ны­ми по­ло­са­ми, гир­лян­да­ми цве­тов и ли­сть­ев; центр её за­ни­ма­ет не­боль­шая кар­ти­на - пей­заж, на­тюр­морт, бы­то­вая или ми­фо­ло­гическая сце­на. Рос­пи­си от­ли­ча­ют­ся тон­ким ри­сун­ком и юве­лир­ной от­дел­кой де­та­лей (дом Лук­ре­ция Фрон­то­на в Пом­пе­ях). Чет­вёр­тый стиль (около 50 - 79 нашей эры), про­дол­жая тра­ди­ции 2-го сти­ля, от­ли­ча­ет­ся не­обы­чай­ной пыш­но­стью, фан­та­стич­но­стью жи­во­пис­ных ар­хитектурных мо­ти­вов. Кро­ме ми­фо­ло­гических ком­по­зи­ций (дом Вет­ти­ев, Пом­пеи), ино­гда изо­бра­жа­ют­ся сце­ны из жиз­ни тор­гов­цев и ре­мес­лен­ни­ков. Смотреть ил­лю­стра­ции к ста­ть­ям Жи­во­пись, Рим Древ­ний .

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