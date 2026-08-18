ПОМПЕЯНСКИЕ СТИЛИ
ПОМПЕЯНСКИЕ СТИЛИ - четыре типа расписной декорации стены в древнеримской живописи, последовательно сменяющих друг друга.
Намечены Витрувием, в Новое время помпеянские стили были классифицированы немецким археологом А. Мау на примере города Помпеи; в дальнейшем эта классификация стала применяться к настенной декорации не только Помпей, но и Геркуланума, Стабий, Рима. Росписи 1-го стиля (середина II века до нашей эры - 80 год до нашей эры), имитирующие кладку стен и архитектурной детали, выполненные рельефно в штукатурке, почти не нарушают плоскость стены (дом Саллюстия в Помпеях; Самнитский дом в Геркулануме). В росписях 2-го стиля (80 - около 20 до нашей эры) мастера добиваются иллюзии объёма архитектурных построений только живописными средствами. Стены помещения «раздвигаются», открывая взору сады, фантастические пейзажи (дом на Эсквилине, Рим; дом Ливии на Палатине, Рим), картины мифологического содержания или большие многофигурные композиции (Вилла Мистерий, Помпеи). Декоративные композиции 3-го стиля (около 20 до нашей эры - около 50 нашей эры) подчёркнуто плоскостны; однотонно раскрашенная стена расчленена лёгкими изящными колонками (так называемые канделябры), орнаментальными полосами, гирляндами цветов и листьев; центр её занимает небольшая картина - пейзаж, натюрморт, бытовая или мифологическая сцена. Росписи отличаются тонким рисунком и ювелирной отделкой деталей (дом Лукреция Фронтона в Помпеях). Четвёртый стиль (около 50 - 79 нашей эры), продолжая традиции 2-го стиля, отличается необычайной пышностью, фантастичностью живописных архитектурных мотивов. Кроме мифологических композиций (дом Веттиев, Помпеи), иногда изображаются сцены из жизни торговцев и ремесленников. Смотреть иллюстрации к статьям Живопись, Рим Древний.