ПОМПЕЙ ТРОГ (лат. Pompeius Trogus)

Римский историк.

Родился в Нарбонской Галлии. Известно, что его дед сражался вместе с Помпеем против Сертория (80-72 гг. до н.э.) и получил от него римское гражданство, а отец служил в войске у Цезаря. Кроме истории, Помпей Трог занимался естественными науками. Он написал трактат «О животных» (минимум в 10 книгах), возможно, занимался ботаникой.

Главный труд Помпея Трога – «Филиппова история» (Historiae Philippicae) в 44 книгах; до нас оно дошло в виде краткого изложения, сделанного во II в. н.э. неким Юстином, кроме того, есть «прологи», подробно перечисляющие события, содержащиеся в каждой книге. Первые шесть книг были посвящены истории древнейших государств Востока (Ассирии, Мидии, Персии), скифов и Греции. В книгах с VII по XL содержится история Македонского царства и войн диадохов, с XLI книги идет история парфян, которая доведена до того, как Август получил от них значки легионов в 20 г. до н.э., в XLIII книге речь шла о древнем периоде истории Рима (до Тарквиния Гордого), в XLIV – о столкновении галлов и римлян, здесь же содержался обзор истории Испании и Африки.

Взгляд Помпея Трога на историю универсальный: если для его современника Тита Ливия Рим был центром мира, то для Помпея римская история – лишь часть всемирной. Трог помещает Римскую империю в число величайших держав истории, но предпочтение отдает Македонии, главные герои его «Истории» – Филипп II , Александр Великий, Пирр, Ганнибал и Митридат VI, римлянам столько внимания не уделяется. Образцом для Помпея Трога был Тимаген Александрийский, но он пользовался всей предшествующей традицией от Геродота до Посидония .

Сочинения :

M. Iuniani Iustini Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi accedunt prologi in Pompeium Trogum / Ed. O. Seel. Leizpig, 1985;

Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / Пер. А. Деконский, М. Рижский. СПб., 2005.

Иллюстрация :

Justini ex Trogo Pompeio historia... Basilae: apud Michaelem Isingrinium, 1539