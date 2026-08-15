Помпéй Трог, Гней

Помпéй Трог, Гней ( лат. Gnaeus Pom­peius Trogus) — римский историк I в. до н. э. — I в. н. э., автор всемирной истории «Historiae Philippicae» («Филиппова история») в 44 книгах. Происходил из кельтской аристократии Нарбоннской Галлии. Дед П. Т. получил римские права от Гнея Помпея Магна . Центральное место в сочинении П. Т. занимала история македонских царей Филиппа II и Александра Македонского , а также эллинистических монархий. Кроме того, в «Historiae Philippicae» нашли место и описания истории Мидии и Персии, скифов . В книгах 41–44 приведены свидетельства по истории Парфии и раннего Рима. Труд П. Т. отличает повествовательная целостность и наполненность фактами. Вероятным ключевым источником П. Т. считается Тимаген Александрийский. Само сочинение сохранилось лишь в виде «прологов», а также эпитомы, выполненной в III в. н. э. Марком Юнианом Юстином.

Ист .: Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiarum Philippicarum». М., 2005.

Лит.: Зельин К. К. Помпей Трог и его произведение «Historiae Philippicae» // Вестник древней истории. 1954. № 2. С. 183–202. О. Л. Габелко.