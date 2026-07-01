ПОМПЕЙ СЕКСТ
ПОМПЕ́Й СЕКСТ (латинское Sextus Pompeius Magnus Pius) Магнус Пий - римский полководец и политический деятель.
После гибели отца в 48 году до нашей эры стал одним из предводителей его сторонников, сражался вместе со старшим братом Гнеем Помпеем Младшим против Гая Юлия Цезаря в Африке (48-46) и Испании (46-44). После убийства Цезаря в 44 году до нашей эры добивался возможности возвращения в Рим на условиях восстановления в правах и возврата имущества отца. В 43 году до нашей эры получил от Сената римского должность префекта флота и побережья. В августе 43 года до нашей эры осуждён как убийца Цезаря (хотя его не было в Риме во время убийства), объявлен вне закона, после чего вступил в войну против 2-го триумвирата, образованного Октавианом (смотреть Август), Марком Антонием и Марком Эмилием Лепидом. Захватив Сицилию, Сардинию и Корсику, блокировал с моря Италию. При этом активно принимал в армию беглых рабов и изгнанников. В 39 году до нашей эры триумвиры были вынуждены заключить с Помпеем Мизенское соглашение. Но уже в 38 году до нашей эры вновь начались военные действия. В 36 году до нашей эры флот Помпея был разбит при Милах и Навлохе Марком Випсанием Агриппой. Помпей бежал в Малую Азию, где пытался вновь набрать армию, но был схвачен в Милете и казнён.