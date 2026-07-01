ПОМПЕЙ СЕКСТ

ПОМПЕ́Й СЕКСТ (латинское Sex­tus Pompeius Magnus Pius) Магнус Пий - римский полководец и политический деятель.

По­сле ги­бе­ли от­ца в 48 году до нашей эры стал од­ним из пред­во­ди­те­лей его сто­рон­ни­ков, сра­жал­ся вме­сте со стар­шим бра­том Гне­ем Пом­пе­ем Млад­шим про­тив Гая Юлия Це­за­ря в Аф­ри­ке (48-46) и Ис­па­нии (46-44). По­сле убий­ст­ва Це­за­ря в 44 году до нашей эры до­би­вал­ся воз­мож­но­сти воз­вра­ще­ния в Рим на ус­ло­ви­ях вос­ста­нов­ле­ния в пра­вах и воз­вра­та иму­ще­ст­ва от­ца. В 43 году до нашей эры по­лу­чил от Се­на­та рим­ско­го долж­ность пре­фек­та фло­та и по­бе­ре­жья. В августе 43 года до нашей эры осу­ж­дён как убий­ца Це­за­ря (хо­тя его не бы­ло в Ри­ме во вре­мя убий­ст­ва), объ­яв­лен вне за­ко­на, по­сле че­го всту­пил в вой­ну про­тив 2-го три­ум­ви­ра­та, об­ра­зо­ван­но­го Ок­та­виа­ном (смотреть Ав­густ), Мар­ком Ан­то­ни­ем и Мар­ком Эми­ли­ем Ле­пи­дом. За­хва­тив Си­ци­лию, Сар­ди­нию и Кор­си­ку, бло­ки­ро­вал с мо­ря Ита­лию. При этом ак­тив­но при­ни­мал в ар­мию бег­лых ра­бов и из­гнан­ни­ков. В 39 году до нашей эры три­ум­ви­ры бы­ли вы­ну­ж­де­ны за­клю­чить с Помпеем Ми­зен­ское со­гла­ше­ние. Но уже в 38 году до нашей эры вновь на­ча­лись во­енные дей­ст­вия. В 36 году до нашей эры флот Помпея был раз­бит при Ми­лах и На­вло­хе Мар­ком Вип­са­ни­ем Аг­рип­пой. Помпей бе­жал в Ма­лую Азию, где пы­тал­ся вновь на­брать ар­мию, но был схва­чен в Ми­ле­те и каз­нён.