ПОМПЕИ

ПОМПЕИ (латинское Pompei). Древний город в Италии , на побережье Неаполитанского залива.

По­гиб в 79 году нашей эры при из­вер­же­нии Ве­зу­вия. Слу­чай­но об­на­ру­жен в XVI веке при строи­тель­ст­ве ка­на­ла. Рас­коп­ки, на­ча­тые в 1748 году, спер­ва хищ­ни­че­ские, ра­ди отдельных на­хо­док, с 1860-х годов ве­дут­ся пла­но­мер­но, па­рал­лель­но с му­зее­фи­ка­ци­ей го­ро­да, от­кры­то­го на се­го­дняш­ний день на 3/5. Помпеи вы­рос­ли на мес­те по­се­ле­ния ос­ков (VIII век до нашей эры), при­над­ле­жав­ше­го к ро­ду Пом­пе­ев, чьё имя, ви­ди­мо, унас­ле­до­ва­ли; с VI века до нашей эры по­па­ли в сфе­ру влия­ния со­сед­них греческих по­ли­сов; не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ли из рук в ру­ки (сам­ни­ты, эт­ру­ски), с 80 года до нашей эры - римская ко­ло­ния. Го­род, об­не­сён­ный сте­на­ми (на­ча­ты в конце VI века до нашей эры) с 8 во­ро­та­ми и многими баш­ня­ми, имел упо­ря­до­чен­ную пла­ни­ров­ку, за ис­клю­че­ни­ем древ­ней­шей юго-западной час­ти, и был раз­де­лён ар­хео­ло­га­ми на 9 рай­онов. Главные ма­ги­ст­рали (ули­цы Ста­би­ан­ская, Мер­ку­рия) и со­ору­же­ния (пло­щадь фо­ру­ма, храм Апол­ло­на, ам­фи­те­атр) ори­ен­ти­ро­ва­ны на Ве­зу­вий. Фо­рум Помпеи в юго-западной час­ти го­ро­да фор­ми­ро­вал­ся с III века до нашей эры: с се­ве­ра пло­щадь за­мы­ка­ет­ся хра­мом Юпи­те­ра (середина II века, пе­ре­стро­ен в конце I века до нашей эры как храм бо­гов ка­пи­то­лий­ской триа­ды - Юпи­те­ра, Юно­ны и Ми­нер­вы), с трёх других сто­рон ук­ра­ше­на пор­ти­ка­ми, за ко­то­ры­ми рас­по­ла­га­ют­ся ма­цел­лум (ры­нок), хра­мы Ла­ров, Вес­па­сиа­на, зда­ние Ев­ма­хии (шер­стя­ной ры­нок и бир­жа), ку­рия, ба­зи­ли­ка (древ­ней­шая из со­хра­нив­ших­ся, II век до нашей эры). В западной час­ти фо­ру­ма на­хо­дит­ся свя­ти­ли­ще Апол­ло­на (с конца VI века до нашей эры) с хра­мом (III век). У южной сте­ны Помпеи рас­по­ло­жен вто­рой, Тре­уголь­ный фо­рум с до­ри­че­ским хра­мом (VI век до нашей эры, со­хра­ни­лось ос­но­ва­ние), а так­же свя­ти­ли­ще Иси­ды (конца II века до нашей эры), па­ле­ст­ра и 2 те­ат­ра - Боль­шой (5 тысяч мест, са­мый ран­ний из со­хра­нив­ших­ся ка­мен­ных древнеримских те­ат­ров, III-II века до нашей эры, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 31 до нашей эры - 14 нашей эры) и Ма­лый (Оде­он, 1200 мест, 80-75 годы до нашей эры), квад­рат­ный в пла­не (27×27 м), с кры­шей, рас­пи­сан­ной внут­ри во 2-м пом­пе­ян­ском сти­ле; ам­фи­те­атр (80-е годы до нашей эры) в юго-восточной час­ти Помпеи (20 тысяч мест), вме­щал всё на­се­ле­ние го­ро­да и многих при­ез­жих, его аре­на (67×35 м) ле­жа­ла ни­же уров­ня зем­ли, а ря­ды для зри­те­лей с двух сто­рон опи­ра­лись на городские сте­ны. В квар­та­лах, ок­ру­жав­ших ам­фи­те­атр, бы­ло мно­же­ство гос­ти­ниц (все­го в Помпеи около 40), та­верн, вин­ных ла­вок (около 120), пе­ка­рен (свыше 30) и так далее. Тер­мы Помпеи - Ста­бие­вы (II век до нашей эры), Фо­рум­ские (80-е годы до нашей эры) и Цен­траль­ные (не за­вер­ше­ны к 79 году нашей эры) - от­ли­ча­ет пре­крас­ная со­хран­ность, так­же как и жи­лые до­ма, что по­зво­ля­ет про­сле­дить раз­ви­тие пла­ни­ров­ки тех и дру­гих.

Со­хра­нив­шая­ся жи­лая ар­хи­тек­ту­ра по­зво­ля­ет су­дить о бы­то­вых ус­ло­ви­ях жиз­ни в Древ­нем Ри­ме . Основные мас­са го­ро­жан жи­ла в 3-4-ком­нат­ных до­ми­ках, от­крывав­ших­ся на ули­цу та­бер­на­ми, в ко­то­рых рас­по­ла­га­лись лав­ки, трак­ти­ры, мас­тер­ские. Жи­ли­ще бо­га­тых лю­дей - до­мус вос­хо­дит к до­мам ат­ри­ум­но­го ти­па (зда­ние, тя­нув­шее­ся в глубь уча­ст­ка, с глу­хи­ми на­руж­ны­ми сте­на­ми и вхо­дом на тор­цо­вой сте­не). Че­рез вес­ти­бюль по­па­да­ли в ат­рий, во­круг ко­то­ро­го груп­пи­ро­ва­лись жи­лые и хо­зяйственные по­ме­ще­ния; на про­ти­во­по­лож­ной вхо­ду сто­ро­не был таб­ли­нум - зал, слу­жив­ший сна­ча­ла ме­стом се­мей­ных тра­пез, позд­нее - ка­би­не­том хо­зяи­на до­ма. С середины II века до нашей эры, под влия­ни­ем эл­ли­ни­стического жи­ли­ща, цен­тром до­ма ста­но­вит­ся пе­ри­стиль, с са­дом, фон­та­ном, ино­гда с бас­сей­ном; в отдельные груп­пы вы­де­ля­ют­ся ком­на­ты для жен­щин (ги­не­кей) и для гос­тей (ос­пи­ци­ум); по­яв­ля­ет­ся экус (от греческого ο\xa6!!!ϰος) - па­рад­ный зал с ко­лон­на­дой. Во II-I века до нашей эры, по ме­ре ус­лож­не­ния пла­ни­ров­ки до­ма, раз­ви­ва­ет­ся и обо­га­ща­ет­ся его от­дел­ка: по­лы ук­ра­ша­ют­ся чёр­но-бе­лой и цвет­ной мо­заи­кой, сте­ны - рос­пи­ся­ми, в са­дах раз­ме­ща­ют многие ста­туи, бюс­ты хо­зяи­на до­ма и чле­нов его се­мьи, в ком­на­тах - рос­кош­ную се­реб­ря­ную и брон­зо­вую ут­варь. В I веке до нашей эры - I веке нашей эры многие бо­га­тые до­ма ме­ня­ют вла­дель­цев; ими ста­но­вят­ся ре­мес­лен­ни­ки, тор­гов­цы, при­спо­саб­ли­ваю­щие их к сво­им ну­ж­дам и за­ня­ти­ям - под пе­кар­ни, кра­силь­ни и так далее (сук­но­валь­ная мас­тер­ская на ули­це Мер­ку­рия).

За пре­де­ла­ми городских стен бы­ли рас­по­ло­же­ны нек­ро­по­ли Помпеи, са­мый об­шир­ный из ко­то­рых на­хо­дил­ся вдоль до­ро­ги, шед­шей от Гер­ку­лан­ских во­рот и по­лу­чив­шей название «До­ро­га гроб­ниц». В этом же рай­оне был от­крыт ряд вилл рим­ской и пом­пе­ян­ской зна­ти. Пер­во­на­чаль­но вил­ла бы­ла цен­тром по­ме­стья, фун­ду­са, скром­ная жи­лая часть её со­став­ля­ла од­но це­лое со слу­жеб­ны­ми и хо­зяйственными по­строй­ка­ми (вил­ла рус­ти­ка, III век до нашей эры). Тип за­го­род­ной вил­лы - для от­ды­ха, уе­ди­не­ния - скла­ды­ва­ет­ся в те­че­ние II-I века до нашей эры, по­вто­ряя уст­рой­ст­во до­му­са, но с бо­лее сво­бод­ной пла­ни­ров­кой, па­виль­о­на­ми, бе­сед­ка­ми, тер­ма­ми в об­шир­ном са­ду, ук­ра­шен­ном фон­та­на­ми и скульп­ту­рой (Вил­ла Мис­те­рий). Вме­сте с го­ро­да­ми Гер­ку­ла­нум и Тор­ре-Ан­нун­циа­та Помпеи вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)