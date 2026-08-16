Помпадýр, Жанна Антуанетта

Помпадýр ( фр . Pompadour) , Жанна Антуанетта (в девичестве — Пуассон, в замужестве — Ле Норман д’Эсиоль), маркиза (с 1745), герцогиня де (с 1752) (29.12.1721, Париж — 15.04.1764, Версаль) — фаворитка короля Людовика XV . Родилась от внебрачной связи вдовы военного интенданта Пуассона и откупщика Ле Нормана де Турнема, который дал своей побочной дочери приличное воспитание и образование. Как только она завершила учебу в монастырской школе, отец в 1741 выдал ее замуж за своего племянника. В 1744 произошло знакомство П. с Людовиком XV. Устроив развод П. с мужем, король даровал ей крупное имение и титул маркизы, а в сентябре 1745 официально представил двору. Спустя 7 лет фаворитка получила титул герцогини, а в 1756 стала старшей придворной дамой королевы Марии Лещинской. Фавор П. продолжался долгие 18 лет, до самой ее смерти. П. пользовалась практически безраз­дельным влиянием на Людовика XV. Она всегда проявляла интерес к политике, влияя на принимаемые королем решения, как при назначениях на министерские посты, так и в международных делах. П. активно содействовала историческому примирению Франции и Австрии накануне Семилетней вой­ны 1756–1763 . Она была законодательницей мод при Версальском дворе. Ее вкусы считались эталоном, к ее мнению прислушивались, ее туалеты немедленно копировали. Бесспорен вклад П. в развитие французской культуры. Франция обязана ей богатыми коллекциями художественных ценностей, строительством замков и дворцов-­музеев. Она стояла у истоков создания знаменитой Севрской мануфактуры, сформировала элегантный, хотя и несколько манерный стиль, получивший впоследствии ее имя. П. покровительствовала художникам и литераторам. Вольтер посвятил ей своего «Танкреда».

Лит. : Nolhac P. de. Madame de Pompadour et la politique. Paris, 1928; Gallet D. Madame de Pompadour ou le pouvoir féminine. Paris, 1985; Decker M. de. La Marquise des plaisirs: Madame de Pompadour. Paris, 2007; Lever É. Madame de Pompadour. Paris, 2009; П. П. Черкасов.