ПОМПАДУР

ПОМПАДУР Пуассон Жанна Антуанетта - маркиза, герцогиня де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV. В 1744 году произошло знакомство Помпадур с Людовиком XV , даровавшим ей крупное имение и титул маркизы де Помпадур.

В сентябре 1745 года офи­ци­аль­но пред­ста­вив­шим её дво­ру. С 1756 года стар­шая при­двор­ная да­ма ко­ро­ле­вы Ма­рии Ле­щин­ской. Вплоть до сво­ей смер­ти поль­зо­ва­лась прак­ти­че­ски без­раз­дель­ным влия­ни­ем на Лю­до­ви­ка XV. Помпадур вли­яла на при­ни­мае­мые ко­ро­лём ре­ше­ния при на­зна­че­ни­ях на ми­ни­стер­ские по­сты и в ме­ж­ду­народных де­лах. Пи­тая глу­бо­кую лич­ную не­при­язнь к ко­ро­лю Прус­сии Фрид­ри­ху II Ве­ли­ко­му, Помпадур до­би­лась рас­тор­же­ния фран­ко-прусского сою­за и со­дей­ст­во­ва­ла при­ми­ре­нию Фран­ции и Ав­ст­рии на­ка­ну­не Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. Помпадур яв­ля­лась за­ко­но­да­тель­ни­цей мод при вер­саль­ском дво­ре, вне­сла зна­чительный вклад в раз­ви­тие французской куль­ту­ры. Помпадур при­над­ле­жа­ли бо­га­тые кол­лек­ции ху­дожественных цен­но­стей, она вы­сту­па­ла за­каз­чи­цей строи­тель­ст­ва зам­ков и двор­цов. Помпадур по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла Воль­те­ру, ко­то­рый по­свя­тил ей тра­ге­дию «Тан­к­ред», ока­зы­ва­ла под­держ­ку фи­ло­со­фам-про­све­ти­те­лям Ж. Д’Аламберу, Д. Дид­ро , К.А. Гель­ве­цию, Ш.Л. Мон­тес­кьё, ху­дож­ни­кам и ли­те­ра­то­рам Э. Бу­шар­до­ну, Л.М. ван Ло, Ж.Б. Пи­га­лю, Ж.Ф. Мар­мон­те­лю, П.Ж. Кре­бий­о­ну, Ш.П. Дюк­ло, Жан­тиль-Бер­на­ру (П.Ж. Бер­нар) и другим.