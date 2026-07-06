ПОМПА (др.-греч. πομπή; лат. pompa)

Торжественная процессия в честь богов.

В Аттике помпа была частью больших праздников, например, Панафиней или Элевсинских мистерий. В Риме было несколько разновидностей таких шествий:

1) Pompa circensis (цирковое шествие), процессия перед началом цирковых игр. Процессия направлялась с Капитолия через Форум в Цирк. Ее открывали конные и пешие юноши, за ними следовали колесницы, борцы, затем актеры и флейтисты, одетые в красные плащи и вооруженные мечами, за которыми шли жрецы с жертвенными животными и должностные лица, одетые в toga palmata с золотыми дубовыми венками на голове. В процессии несли изображения богов.

2) Pompa funebris (погребальное шествие). Во время этой процессии старшим сыном или другом родственником покойного на форуме произносилась речь, описывающая достопамятные деяния его и предков, в шествии проносились изображения усопшего и членов его рода, загримированные актеры и мимы изображали их, одетые в соответствии со статусом покойного. Это было важной формой прославления знатности римских аристократических семейств.

3) Pompa theatri (театральное шествие) проводилась сходным образом с цирковыми.

4) Pompa gladiatorum (шествие гладиаторов) начинало игры, частью которых были гладиаторские бои. Это был своего рода смотр гладиаторов.

Иллюстрации :

Pompa circensis. IV в. н.э.

Процессия в честь Исиды.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев