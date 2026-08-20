ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ

ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ . В старообрядчестве одно из крупнейших направлений внутри течения беспоповцев с конце XVII века. Название получило по своему местоположению в Поморье , где находился первый и главный центр согласия - Выговская пустынь.

Поморское согласие офор­ми­лось ра­нее других бес­по­пов­ских со­гла­сий и вы­ра­бо­та­ло основные прин­ци­пы бес­по­пов­ст­ва. С поморским согласием свя­за­ны так­же основные цер­ков­но-куль­тур­ные дос­ти­же­ния ста­ро­об­ряд­че­ст­ва: глу­бо­кое изу­че­ние древнерусского на­сле­дия и со­би­ра­ние цер­ков­но-ар­хео­ло­гических сви­де­тельств в поль­зу ста­рых об­ря­дов, в ре­зуль­та­те че­го бы­ли соз­да­ны «От­ве­ты дья­ко­но­вы» (1719) и «По­мор­ские от­ве­ты» (1723); мас­со­вое пе­ре­писывание книг, соз­да­ние собственной ли­те­ра­тур­ной и ико­но­пис­ной школ.

Раз­ви­тие поморского согласия про­хо­ди­ло в ост­рой по­ле­ми­ке с другими бес­по­пов­ски­ми со­гла­сия­ми, пре­ж­де все­го с Фе­до­се­ев­ским со­гла­си­ем, по во­про­сам о над­пи­си (так называемой тит­ле) на таб­лич­ке над го­ло­вой Ии­су­са Хри­ста при рас­пя­тии (по­мор­цы за­щи­ща­ли фор­му­ли­ров­ку «Царь Сла­вы Исус Хри­стос Сын Бо­жий», фе­до­се­ев­цы - «INЦI» – «Исус На­за­ря­нин Царь Иу­дей­ский»), об от­но­ше­нии к всту­пив­шим в брак в «ни­ко­ни­ан­ской» Церк­ви и пе­ре­шед­шим к ста­ро­об­ряд­цам - так называемым ста­ро­же­нам (по­мор­цы пер­во­на­чаль­но вы­сту­па­ли за пол­ное без­бра­чие, фе­до­се­ев­цы при­ни­ма­ли ста­ро­же­нов в своё со­гла­сие без раз­во­да), об от­но­ше­нии к про­дук­там пи­та­ния, по­ку­пае­мым у «ино­слав­ных» или ино­вер­цев (по­мор­цы счи­та­ли воз­мож­ным по­ку­пать та­кие про­дук­ты по не­об­хо­ди­мо­сти, фе­до­се­ев­цы счи­та­ли их ос­к­вер­нён­ны­ми и не по­ку­па­ли), и тому подобным. В 1у737 год под уг­ро­зой за­кры­тия об­ще­жи­тель­ст­ва вы­гов­цы бы­ли вы­ну­ж­де­ны на­чать по­ми­нать в мо­лит­вах пра­вя­ще­го мо­нар­ха (так называемое цар­ское бо­го­мо­лье), что ста­ло при­чи­ной от­де­ле­ния от них Фи­лип­пов­ско­го со­гла­сия (1739). В то же вре­мя и фе­до­се­ев­цы, и фи­лип­пов­цы при­зна­ва­ли ав­то­ри­тет вы­гов­ских ус­та­вов и со­чи­не­ний, соз­дан­ных до раз­де­ле­ния со­гла­сий. Во 2-й половине XVIII века эти 3 со­гла­сия обо­со­би­лись окон­ча­тель­но. По­мор­цы, про­по­ве­дуя своё уче­ние, ос­но­ва­ли об­щи­ны в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ар­хан­гель­ске, в По­вол­жье, на Ура­ле, Ал­тае, позд­нее в При­бал­ти­ке и других ме­ст­но­стях.

С по­след­ней четвертью XVIII века раз­ви­тие поморского согласия бы­ло свя­за­но с московской об­щи­ной. Её зна­чительную часть со­став­ля­ло ку­пе­че­ст­во, для ко­то­ро­го су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние име­ли во­про­сы соб­ст­вен­но­сти и пра­ва её на­сле­до­ва­ния и, сле­до­ва­тель­но, про­бле­ма бра­ка. В начале 1780-х годов ру­ко­во­ди­тель московской По­кров­ской (Мо­нин­ской) мо­лен­ной Ва­си­лий Емель­я­нов (1729-1797) обос­но­вал воз­мож­ность со­вер­ше­ния бра­ков без уча­стия свя­щен­ни­ка (со­вер­ши­те­лем та­ин­ст­ва бра­ка яв­ля­ет­ся Бог, вен­ча­ние же свя­щен­ни­ком - не бо­лее чем «бла­го­леп­ное ук­ра­ше­ние») и раз­ра­бо­тал осо­бый чин бла­го­сло­ве­ния бра­ка. По­доб­ные «бес­свя­щен­но­слов­ные» бра­ко­со­че­та­ния в московской об­щи­не вы­зва­ли ост­рую по­ле­ми­ку сре­ди по­мор­цев, од­на­ко под дав­ле­ни­ем московской об­щи­ны вы­гов­ские стар­цы в 1798 года да­ли со­гла­сие на та­кие бра­ки. Прак­ти­ка бра­ков окон­ча­тель­но ис­клю­чи­ла воз­мож­ность при­ми­ре­ния по­мор­цев с фе­до­се­ев­ца­ми и фи­лип­пов­ца­ми. За поморским согласием за­кре­пи­лось название «брач­ных по­мор­цев», или «по­мор­цев-брач­ни­ков».

С 1830-х годов по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к ста­ро­об­ряд­цам уже­сто­чи­лась: бы­ли за­кры­ты московская Мо­нин­ская мо­лен­ная (1837) и Вы­гов­ское об­ще­жи­тель­ст­во (1854-1857). Во 2-й половине XIX - начале XX веков раз­ви­тие поморского согласия бы­ло свя­за­но с не­боль­ши­ми до­маш­ни­ми мо­лен­ны­ми. К поморскому согласию при­над­ле­жа­ли из­вест­ные ку­печеские фа­ми­лии: Мо­ро­зо­вы, Зи­ми­ны, Ко­ко­ре­вы, Гор­бу­но­вы. Круп­ны­ми по­мор­ски­ми дея­те­ля­ми это­го вре­ме­ни бы­ли Д.В. Ба­тов (1825-1910), Т.А. Ху­до­шин (1858-1927), Л.Ф. Пи­чу­гин (1859-1912), И.И. Зы­ков (1837-1913).

Из­да­ние ма­ни­фе­ста «Об ук­ре­п­ле­нии на­чал ве­ро­тер­пи­мо­сти» (1905) и ука­за «О по­ряд­ке об­ра­зо­ва­ния и дей­ст­вия ста­ро­об­ряд­че­ских и сек­тант­ских об­щин» (1906) из­ме­ни­ло пра­во­вое по­ло­же­ние ста­ро­об­рядческих об­щин, в том числе по­мор­ских. В 1906-1907 годы за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 1-я и 2-я московские об­щи­ны поморского согласия, а так­же Зу­ев­ская об­щи­на в селе Зуе­во Бо­го­род­ско­го уезда Мо­с­ков­ской губернии (ны­не город Оре­хо­во-Зуе­во). 2-я московская об­щи­на ста­ла главным ду­хов­ным цен­тром поморского согласия: она пер­вой по­строи­ла собственный храм в честь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Ток­ма­ко­вом пе­ре­ул­ке (архитектор И.Е. Бон­да­рен­ко, 1905-1908), ини­ции­ро­ва­ла про­ве­де­ние двух Все­российских со­бо­ров по­мор­цев, при­ем­лю­щих брак (Мо­ск­ва, 1909 и 1912), ре­ше­ния ко­то­рых яв­ля­ют­ся осно­во­по­ла­гаю­щи­ми для поморского согласия и ны­не. По­сле 1909 года об­ра­зо­ва­лись 3 по­мор­ских кни­го­из­да­тель­ст­ва: в Мо­ск­ве, Са­ра­то­ве и в Северо-Западном крае. В августе 1917 года ос­но­ван «Вест­ник Все­рос­сий­ско­го сою­за хри­сти­ан по­мор­ско­го со­гла­сия», из­да­вав­ший­ся 2-й московской об­щи­ной.

В 1920-е годы со­хра­ня­лась вы­со­кая ак­тив­ность по­мор­ских об­щин, прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но про­хо­ди­ли со­бор­ные за­се­да­ния, рас­смат­ри­вав­шие во­про­сы ус­тав­но­го, ве­ро­учи­тель­но­го и ор­га­ни­зационного ха­рак­те­ра. С на­ча­лом про­ве­де­ния ак­тив­ной атеи­стической по­ли­ти­ки в СССР в 1930 году был за­крыт московский храм в Ток­ма­ко­вом пе­ре­ул­ке, под­верг­лись го­не­ни­ям боль­шин­ст­во на­став­ни­ков поморского согласия. В бо­лее бла­го­при­ят­ной си­туа­ции ока­за­лись об­щи­ны поморского согласия в При­бал­ти­ке. С 1927 года в Дау­гав­пил­се, за­тем в Ри­ге вы­хо­дил еже­год­ный по­мор­ский «Цер­ков­ный ка­лен­дарь». В 1927-1933 годы в Лат­вии под редакцией И.Н. За­во­ло­ко из­да­вал­ся журнал «Род­ная ста­ри­на», пуб­ли­ко­ва­лись учеб­ни­ки по За­ко­ну Бо­жию и по цер­ков­ной ис­то­рии.

В советские го­ды, по­сле при­сое­ди­не­ния ря­да круп­ных фе­до­се­ев­ских об­щин Ле­нин­гра­да, Псков­ской, Нов­го­род­ской об­лас­тей и По­вол­жья, поморское согласие ста­ло са­мым мно­го­численным бес­по­пов­ским со­гла­си­ем и ос­та­ёт­ся та­ко­вым по­ны­не. В 1989 году соз­дан Российский со­вет Древ­ле­пра­во­слав­ной по­мор­ской церк­ви (РС ДПЦ). В его ве­де­нии на­хо­дят­ся по­мор­цы Рос­сии, Ук­раи­ны, часть по­мор­цев Бе­ло­рус­сии, Мол­да­вии, Ка­зах­ста­на и Кир­ги­зии. В 1993 году воз­вра­щён московский храм в Ток­ма­ко­вом пе­ре­ул­ке. Вос­ста­нов­ле­на со­бор­ная жизнь поморского согласия.: в Санкт-Пе­тер­бур­ге про­шли 3-й (2006), Юби­лей­ный (2009) и 4-й (2012) Все­российский со­бо­ры ДПЦ. Еже­год­но из­да­ёт­ся ка­лен­дарь ДПЦ, 2 раза в год - Из­ве­ще­ние РС ДПЦ.

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