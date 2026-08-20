ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ
ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ . В старообрядчестве одно из крупнейших направлений внутри течения беспоповцев с конце XVII века. Название получило по своему местоположению в Поморье, где находился первый и главный центр согласия - Выговская пустынь.
Поморское согласие оформилось ранее других беспоповских согласий и выработало основные принципы беспоповства. С поморским согласием связаны также основные церковно-культурные достижения старообрядчества: глубокое изучение древнерусского наследия и собирание церковно-археологических свидетельств в пользу старых обрядов, в результате чего были созданы «Ответы дьяконовы» (1719) и «Поморские ответы» (1723); массовое переписывание книг, создание собственной литературной и иконописной школ.
Развитие поморского согласия проходило в острой полемике с другими беспоповскими согласиями, прежде всего с Федосеевским согласием, по вопросам о надписи (так называемой титле) на табличке над головой Иисуса Христа при распятии (поморцы защищали формулировку «Царь Славы Исус Христос Сын Божий», федосеевцы - «INЦI» – «Исус Назарянин Царь Иудейский»), об отношении к вступившим в брак в «никонианской» Церкви и перешедшим к старообрядцам - так называемым староженам (поморцы первоначально выступали за полное безбрачие, федосеевцы принимали староженов в своё согласие без развода), об отношении к продуктам питания, покупаемым у «инославных» или иноверцев (поморцы считали возможным покупать такие продукты по необходимости, федосеевцы считали их осквернёнными и не покупали), и тому подобным. В 1у737 год под угрозой закрытия общежительства выговцы были вынуждены начать поминать в молитвах правящего монарха (так называемое царское богомолье), что стало причиной отделения от них Филипповского согласия (1739). В то же время и федосеевцы, и филипповцы признавали авторитет выговских уставов и сочинений, созданных до разделения согласий. Во 2-й половине XVIII века эти 3 согласия обособились окончательно. Поморцы, проповедуя своё учение, основали общины в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, в Поволжье, на Урале, Алтае, позднее в Прибалтике и других местностях.
С последней четвертью XVIII века развитие поморского согласия было связано с московской общиной. Её значительную часть составляло купечество, для которого существенное значение имели вопросы собственности и права её наследования и, следовательно, проблема брака. В начале 1780-х годов руководитель московской Покровской (Монинской) моленной Василий Емельянов (1729-1797) обосновал возможность совершения браков без участия священника (совершителем таинства брака является Бог, венчание же священником - не более чем «благолепное украшение») и разработал особый чин благословения брака. Подобные «бессвященнословные» бракосочетания в московской общине вызвали острую полемику среди поморцев, однако под давлением московской общины выговские старцы в 1798 года дали согласие на такие браки. Практика браков окончательно исключила возможность примирения поморцев с федосеевцами и филипповцами. За поморским согласием закрепилось название «брачных поморцев», или «поморцев-брачников».
С 1830-х годов политика правительства по отношению к старообрядцам ужесточилась: были закрыты московская Монинская моленная (1837) и Выговское общежительство (1854-1857). Во 2-й половине XIX - начале XX веков развитие поморского согласия было связано с небольшими домашними моленными. К поморскому согласию принадлежали известные купеческие фамилии: Морозовы, Зимины, Кокоревы, Горбуновы. Крупными поморскими деятелями этого времени были Д.В. Батов (1825-1910), Т.А. Худошин (1858-1927), Л.Ф. Пичугин (1859-1912), И.И. Зыков (1837-1913).
Издание манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) и указа «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» (1906) изменило правовое положение старообрядческих общин, в том числе поморских. В 1906-1907 годы зарегистрированы 1-я и 2-я московские общины поморского согласия, а также Зуевская община в селе Зуево Богородского уезда Московской губернии (ныне город Орехово-Зуево). 2-я московская община стала главным духовным центром поморского согласия: она первой построила собственный храм в честь Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке (архитектор И.Е. Бондаренко, 1905-1908), инициировала проведение двух Всероссийских соборов поморцев, приемлющих брак (Москва, 1909 и 1912), решения которых являются основополагающими для поморского согласия и ныне. После 1909 года образовались 3 поморских книгоиздательства: в Москве, Саратове и в Северо-Западном крае. В августе 1917 года основан «Вестник Всероссийского союза христиан поморского согласия», издававшийся 2-й московской общиной.
В 1920-е годы сохранялась высокая активность поморских общин, практически повсеместно проходили соборные заседания, рассматривавшие вопросы уставного, вероучительного и организационного характера. С началом проведения активной атеистической политики в СССР в 1930 году был закрыт московский храм в Токмаковом переулке, подверглись гонениям большинство наставников поморского согласия. В более благоприятной ситуации оказались общины поморского согласия в Прибалтике. С 1927 года в Даугавпилсе, затем в Риге выходил ежегодный поморский «Церковный календарь». В 1927-1933 годы в Латвии под редакцией И.Н. Заволоко издавался журнал «Родная старина», публиковались учебники по Закону Божию и по церковной истории.
В советские годы, после присоединения ряда крупных федосеевских общин Ленинграда, Псковской, Новгородской областей и Поволжья, поморское согласие стало самым многочисленным беспоповским согласием и остаётся таковым поныне. В 1989 году создан Российский совет Древлеправославной поморской церкви (РС ДПЦ). В его ведении находятся поморцы России, Украины, часть поморцев Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии. В 1993 году возвращён московский храм в Токмаковом переулке. Восстановлена соборная жизнь поморского согласия.: в Санкт-Петербурге прошли 3-й (2006), Юбилейный (2009) и 4-й (2012) Всероссийский соборы ДПЦ. Ежегодно издаётся календарь ДПЦ, 2 раза в год - Извещение РС ДПЦ.