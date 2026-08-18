ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ

ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ - полемика-догматическое сочинение старообрядцев-беспоповцев, составленное в 1723 году книжниками Выго-Лексинского общежительства в ответ на 106 вопросов синодального миссионера иеромонаха Неофита.

«Поморские ответы» пред­ше­ст­во­ва­ли по­сла­ния вы­гов­ских ста­ро­об­ряд­цев на по­ле­мическое со­чи­не­ние («тет­ра­ди») свя­щен­ни­ка Пе­тро­пав­лов­ской церкви на Пет­ров­ских за­во­дах (ны­не город Пет­ро­за­водск) Ио­си­фа (1708) и их уча­стие в со­став­ле­нии «От­ве­тов дья­ко­но­вых» (1719). Мис­сио­нер ие­ро­мо­нах Нео­фит (? - 1727) был на­прав­лен к ста­ро­об­ряд­цам в Оло­нец­кий уезд по ука­зу императора Пет­ра I вес­ной 1722 года. Пись­мен­но от­ве­тить на во­про­сы мис­сио­не­ра рас­по­ря­ди­лась ад­ми­ни­ст­ра­ция Пет­ров­ских за­во­дов. Со­став­ле­ние «Поморских ответов» за­вер­ше­но 21.6(2.7).1723 года и скре­п­ле­но под­пи­ся­ми вы­бор­ных от ски­тов. Со­хра­ни­лось 2 под­лин­ных спи­ска, пред­на­зна­чав­ших­ся для под­не­се­ния Пет­ру I и за­во­дской ад­ми­ни­ст­ра­ции (ны­не в со­б­ра­нии Е.Е. Его­ро­ва в От­де­ле ру­ко­пи­сей РГБ). Главными со­ста­ви­те­ля­ми «Поморских ответов» бы­ли братья Де­ни­со­вы и их спод­виж­ник Три­фон Пет­ров, ис­поль­зо­вав­шие ма­те­риа­лы цер­ков­но-ар­хео­ло­гических ра­зы­ска­ний, про­во­див­ших­ся вы­гов­ца­ми в 1705-1713 годы, ком­пи­ля­тив­ные со­чи­не­ния 1706-1713 годов по­пов­ца Ти­мо­фея Лы­се­ни­на и на­ра­бот­ки, сде­лан­ные в хо­де под­го­тов­ки «От­ве­тов дья­ко­но­вых». В «Поморских ответах» об­об­щён боль­шой объ­ём па­мят­ни­ков пись­мен­но­сти, ико­но­пи­си и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, со­дер­жа­щих сви­де­тельст­ва в поль­зу ста­рых об­ря­дов: около 130 пе­чат­ных из­да­ний, несколько де­сят­ков древ­них ру­ко­пи­сей, в том числе Из­бор­ник Свя­то­сла­ва 1073 года, бо­лее 60 па­мят­ни­ков цер­ков­ной ста­ри­ны.

Главными те­ма­ми, во­круг ко­то­рых груп­пи­ро­ва­лись до­ка­за­тель­ст­ва цер­ков­но-ар­хео­ло­гического ха­рак­те­ра, бы­ли: дву­пер­стие при кре­ст­ном зна­ме­нии, дву­пер­ст­ная фор­ма бла­го­сло­ве­ния, три­со­став­ный вось­ми­ко­неч­ный крест, на­пи­са­ние име­ни Спа­си­те­ля (Ии­сус или Исус), фор­ма ар­хие­рей­ско­го жез­ла. Основной мас­сив сви­де­тельств от­но­сил­ся к до­ка­за­тель­ст­ву древ­но­сти дву­пер­стия. В «Поморских ответах» был при­ме­нён хро­но­ло­гический прин­цип сис­те­ма­ти­за­ции ма­те­риа­ла, дан­ные то­го или ино­го па­мят­ни­ка до­пол­ня­лись по­черп­ну­ты­ми из письменных ис­точ­ни­ков све­де­ния­ми о про­ис­хо­ж­де­нии пред­ме­та, об­стоя­тель­ст­вах и вре­ме­ни его соз­да­ния.

В «От­ве­тах дья­ко­но­вых», а за­тем и в «Поморских ответах» вы­гов­ские книж­ни­ки так­же ра­зо­бла­ча­ли под­лож­ные ру­ко­пи­си, из­го­тов­лен­ные пра­во­слав­ны­ми апо­ло­ге­та­ми, - «Дея­ния на ере­ти­ка Мар­ти­на» и так называемый Треб­ник митрополита Фео­гно­ста. Раз­вёр­ну­тая внеш­няя и внутренняя кри­ти­ка этих ис­точ­ни­ков вы­гов­ски­ми книж­ни­ка­ми да­ла ос­но­ва­ние ис­то­ри­ку В.Г. Дру­жи­ни­ну на­звать их пер­вы­ми отечественными па­лео­гра­фа­ми . Глу­бо­кое зна­ние ико­но­гра­фии, ука­за­ние основных ат­ри­бу­тив­ных при­зна­ков пред­ме­та (ма­те­ри­ал, тех­ни­ка, на­ли­чие над­пи­сей), точ­ная фик­са­ция его ме­сто­на­хо­ж­де­ния и вос­соз­да­ние на ос­но­ве письменных дан­ных ис­то­рии его бы­то­ва­ния сви­де­тель­ст­ву­ют так­же о фор­ми­ро­ва­нии ис­кус­ст­во­ведческого под­хо­да в изу­че­нии отеческих древ­но­стей.

По­да­ча «Поморских ответов» ие­ро­мо­на­ху Нео­фи­ту со­про­во­ж­да­лась уст­ны­ми со­бе­се­до­ва­ния­ми, ко­то­рые ве­ли вы­бран­ные от об­ще­жи­тель­ст­ва пред­ста­ви­те­ли. Оч­ное об­ще­ние сто­рон ус­пе­ха не име­ло. В сентябре 1723 года вы­гов­цы по­сле под­пи­са­ния ими тек­ста, со­дер­жав­ше­го крат­кое из­ло­же­ние по­зи­ций обе­их спо­ря­щих сто­рон, бы­ли от­пу­ще­ны в ски­ты.

Ав­то­ры официальной Церк­ви не­од­но­крат­но пы­та­лись оп­ро­верг­нуть «Поморские ответы»: «Об­ли­че­ние не­прав­ды рас­коль­ни­че­ской» (1745) ар­хи­епископа Фео­фи­лак­та (Ло­па­тин­ско­го) и митрополита Ар­се­ния (Ма­цее­ви­ча), воз­ра­же­ния на «Поморские ответы» ар­химандрита Пав­ла Прус­ско­го во 2-й половине XIX века. Од­на­ко эти про­из­ве­де­ния от­ли­ча­ет чрез­мер­ная ри­то­ри­ка и от­сут­ст­вие дос­та­точ­но­го ко­ли­че­ст­ва ав­то­ри­тет­ных сви­де­тельств, ко­то­рые оп­ро­верг­ли бы ста­ро­об­рядческие взгля­ды.

«Поморские ответы» счи­та­ют­ся са­мой ав­то­ри­тет­ной и все­объ­ем­лю­щей кни­гой в за­щи­ту ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. В ру­ко­пис­ной тра­ди­ции они су­ще­ст­во­ва­ли в боль­шом ко­ли­че­ст­ве спи­сков (ино­гда с про­ри­ся­ми фраг­мен­тов упо­ми­нае­мых в тек­сте икон). В конце XIX - начале XX веков несколько раз из­да­ва­лись ста­ро­об­ряд­ца­ми.

Издания: По­мор­ские от­ве­ты. [Ма­нуи­лов­ка], 1884. М., 2004; По­мор­ские от­ве­ты. М., [1911].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)