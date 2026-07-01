ПОМОЛВКА

ПОМОЛВКА (сго­вор) - комплекс предсвадебных обрядов , сопровождающих заключение договора о браке.

У не­ко­то­рых на­ро­дов на­ча­ло пе­ре­го­во­ров о бра­ке оформ­ля­лось в ви­де ри­туа­ла сва­тов­ст­ва, ко­гда сва­ты - пред­ста­ви­те­ли од­ной из сто­рон (как пра­ви­ло, же­ни­ха) при­хо­ди­ли в се­мью другой сто­ро­ны с пред­ло­же­ни­ем бра­ка и до­го­ва­ри­ва­лись о его ус­ло­ви­ях (сро­ках, раз­ме­рах брач­но­го вы­ку­па и/или при­да­но­го, рас­пре­де­ле­нии трат на свадь­бу и тому подобное). Сва­та­ми обыч­но вы­сту­па­ли род­ст­вен­ни­ки или крё­ст­ные ро­ди­те­ли же­ни­ха; прак­ти­ко­ва­лось и сва­тов­ст­во профессиональными сва­та­ми и сва­ха­ми. Как на­чаль­ный об­ряд сва­деб­но­го цик­ла (смотреть Свадь­ба), сва­тов­ст­во со­про­во­ж­да­лось различными ох­ра­нительными об­ря­да­ми, обес­пе­чи­ваю­щи­ми бла­го­по­луч­ное те­че­ние пе­ре­го­во­ров и сча­ст­ли­вый брак. Пред­ло­же­ние сва­тов и от­вет на не­го да­ва­лись в ино­ска­зательной и сим­во­лической фор­ме. Ча­сто сва­тов­ст­во со­вер­ша­лось в несколько приё­мов (до 12 и бо­лее): счи­та­лось, что сто­ро­на не­ве­сты, сле­дуя так­ти­ке «про­дав­ца то­ва­ра», дол­жна вна­ча­ле скры­вать своё со­гла­сие на брак. От­каз сва­там счи­тал­ся по­зо­ром для них и для же­ни­ха. Не­вес­та, как пра­ви­ло, не уча­ст­во­ва­ла в пе­ре­го­во­рах, её пред­став­ле­ние се­мье же­ни­ха, а так­же зна­ком­ст­во её се­мьи с хо­зяй­ст­вом же­ни­ха мог­ло (например, у восточных сла­вян) про­ис­хо­дить в фор­ме смот­рин. В пат­ри­ар­халь­ных об­ще­ст­вах прак­ти­ко­ва­лась помолвка ма­ло­лет­них де­тей (ко­лы­бель­ный сго­вор). Пе­ри­од сва­тов­ст­ва за­вер­шал­ся тор­жественным об­ря­дом окон­чательного за­клю­че­ния до­го­во­ра - соб­ст­вен­но помолвка (сго­вор, об­ру­че­ние, у рус­ских - ру­ко­би­тье, боль­шой про­пой и тому подобное), ут­вер­ждав­шей же­ни­ха и не­вес­ту в их ста­ту­се.

Пра­виль­но со­вер­шён­ная помолвка обыч­но счи­та­лась не­об­хо­ди­мым ус­ло­ви­ем бра­ка, ста­но­вя­ще­го­ся ис­пол­не­ни­ем до­го­во­ра. Ино­гда она при­рав­ни­ва­лась к фак­тическому за­клю­че­нию бра­ка, и свадь­ба пре­вра­ща­лась лишь в за­вер­шаю­щий об­ряд за­кре­п­ле­ния брач­но­го сою­за. По-раз­но­му рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись от­но­ше­ния же­ни­ха и не­вес­ты - от на­ча­ла со­вме­ст­ной жиз­ни сра­зу по­сле помолвки до пол­но­го за­пре­та на кон­так­ты до свадь­бы (ино­гда - и во вре­мя свадь­бы). Рас­тор­же­ние помолвки осу­ж­да­лось, час­то воз­ме­ща­лось вы­пла­той штра­фа, ве­ло к ис­ку о при­ну­дительном со­вер­ше­нии бра­ка или к при­зна­нию не­за­кон­ным по­сле­дую­ще­го бра­ка с другим парт­нё­ром. В хри­сти­ан­ст­ве это пред­став­ле­ние об обя­зательном ха­рак­те­ре помолвки ут­вер­жде­но Цер­ко­вью не позд­нее IV века. Древ­ней­шее письменное из­ло­же­ние чи­но­пос­ле­до­ва­ния цер­ков­но­го об­ру­че­ния от­но­сит­ся к VIII веку. Кон­стан­ти­но­поль­ский со­бор 1066-1067 годов при­рав­нял цер­ков­ное об­ру­че­ние гражданскому бра­ко­со­че­та­нию. В Западной Ев­ро­пе помолвка до XX века со­хра­ня­ла ре­шаю­щую си­лу в основном в про­тес­тант­ских стра­нах. В Рос­сии с начала XVIII века вла­сти ви­де­ли в обя­зательном ха­рак­те­ре помолвки ис­точ­ник зло­упот­реб­ле­ний и на­си­лие над сво­бод­ной во­лей бра­чую­щих­ся (осо­бен­но при помолвки меж­ду ма­ло­лет­ни­ми), во из­бе­жа­ние че­го в 1775 году Си­но­дом бы­ло пред­пи­са­но со­вер­шать цер­ков­ное об­ру­че­ние в один день с вен­ча­ни­ем.

В слу­ча­ях ко­гда мо­ло­дые всту­па­ли в брак без со­гла­сия се­мей или ко­гда же­них не был в со­стоя­нии вы­пла­тить вы­куп, они ре­ша­лись на брак без помолвки - пу­тём умы­ка­ния. Помолвка от­сут­ст­во­ва­ла у на­ро­дов со сла­бо ин­сти­туа­ли­зо­ван­ным бра­ком, у ко­то­рых брак сво­дил­ся к про­сто­му со­гла­ше­нию ме­ж­ду мо­ло­ды­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)