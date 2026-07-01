ПОМОЛВКА
ПОМОЛВКА (сговор) - комплекс предсвадебных обрядов, сопровождающих заключение договора о браке.
У некоторых народов начало переговоров о браке оформлялось в виде ритуала сватовства, когда сваты - представители одной из сторон (как правило, жениха) приходили в семью другой стороны с предложением брака и договаривались о его условиях (сроках, размерах брачного выкупа и/или приданого, распределении трат на свадьбу и тому подобное). Сватами обычно выступали родственники или крёстные родители жениха; практиковалось и сватовство профессиональными сватами и свахами. Как начальный обряд свадебного цикла (смотреть Свадьба), сватовство сопровождалось различными охранительными обрядами, обеспечивающими благополучное течение переговоров и счастливый брак. Предложение сватов и ответ на него давались в иносказательной и символической форме. Часто сватовство совершалось в несколько приёмов (до 12 и более): считалось, что сторона невесты, следуя тактике «продавца товара», должна вначале скрывать своё согласие на брак. Отказ сватам считался позором для них и для жениха. Невеста, как правило, не участвовала в переговорах, её представление семье жениха, а также знакомство её семьи с хозяйством жениха могло (например, у восточных славян) происходить в форме смотрин. В патриархальных обществах практиковалась помолвка малолетних детей (колыбельный сговор). Период сватовства завершался торжественным обрядом окончательного заключения договора - собственно помолвка (сговор, обручение, у русских - рукобитье, большой пропой и тому подобное), утверждавшей жениха и невесту в их статусе.
Правильно совершённая помолвка обычно считалась необходимым условием брака, становящегося исполнением договора. Иногда она приравнивалась к фактическому заключению брака, и свадьба превращалась лишь в завершающий обряд закрепления брачного союза. По-разному регламентировались отношения жениха и невесты - от начала совместной жизни сразу после помолвки до полного запрета на контакты до свадьбы (иногда - и во время свадьбы). Расторжение помолвки осуждалось, часто возмещалось выплатой штрафа, вело к иску о принудительном совершении брака или к признанию незаконным последующего брака с другим партнёром. В христианстве это представление об обязательном характере помолвки утверждено Церковью не позднее IV века. Древнейшее письменное изложение чинопоследования церковного обручения относится к VIII веку. Константинопольский собор 1066-1067 годов приравнял церковное обручение гражданскому бракосочетанию. В Западной Европе помолвка до XX века сохраняла решающую силу в основном в протестантских странах. В России с начала XVIII века власти видели в обязательном характере помолвки источник злоупотреблений и насилие над свободной волей брачующихся (особенно при помолвки между малолетними), во избежание чего в 1775 году Синодом было предписано совершать церковное обручение в один день с венчанием.
В случаях когда молодые вступали в брак без согласия семей или когда жених не был в состоянии выплатить выкуп, они решались на брак без помолвки - путём умыкания. Помолвка отсутствовала у народов со слабо институализованным браком, у которых брак сводился к простому соглашению между молодыми.