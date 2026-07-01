ПОМИЛОВАНИЕ

ПОМИЛОВАНИЕ - внесудебная форма освобождения осуждённого от отбывания назначенного судом наказания либо снятия с него судимости.

Помилование при­ме­ня­лось с древ­них вре­мён, в аб­со­лют­ных мо­нар­хи­ях Древ­не­го ми­ра и сред­них ве­ков вла­сте­лин не был осо­бо стес­нён ни ос­но­ва­ния­ми, ни про­це­ду­рой осу­ще­ст­в­ле­ния пра­ва помилования. Но с те­че­ни­ем вре­ме­ни это пра­во по­лу­чи­ло бо­лее или ме­нее де­таль­ную рег­ла­мен­та­цию. Так, в статье 10 российского Уло­же­ния о на­ка­за­ни­ях уго­лов­ных и ис­пра­ви­тель­ных 1845 под­чёр­ки­ва­лось, что помилование «ни в ко­ем слу­чае не за­ви­сит от су­да. Оно не­по­сред­ст­вен­но ис­хо­дит от вер­хов­ной са­мо­дер­жав­ной вла­сти и мо­жет быть лишь дей­ст­ви­ем мо­нар­ше­го ми­ло­сер­дия», пре­де­лы ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ют­ся са­мим мо­нар­хом .

По юри­дической при­ро­де помилование - ин­сти­тут и кон­сти­ту­ци­он­но­го, и уго­лов­но­го пра­ва Рос­сии. В Кон­сти­ту­ции РФ помилование лишь упо­ми­на­ет­ся как пра­во Пре­зи­ден­та РФ на его осу­ще­ст­в­ле­ние (пункт «в» статье 89), а со­дер­жа­ние это­го пра­ва рас­кры­ва­ет­ся в статье 85 УК РФ как со­во­куп­ность пол­но­мо­чий: 1) ос­во­бо­дить от даль­ней­ше­го от­бы­ва­ния на­ка­за­ния; 2) умень­шить срок на­зна­чен­но­го на­ка­за­ния; 3) за­ме­нить на­зна­чен­ное на­ка­за­ние бо­лее мяг­ким ви­дом на­ка­за­ния; 4) снять су­ди­мость с ли­ца, от­быв­ше­го на­ка­за­ние. По­сколь­ку ни Кон­сти­ту­ция РФ, ни фе­де­раль­ные за­ко­ны не рег­ла­мен­ти­ру­ют осу­ще­ст­в­ле­ние помилования, по­ло­же­ния УК РФ о помиловании яв­ля­ют­ся об­ще­обя­за­тель­ны­ми. УК РФ не пре­дусмат­ри­ва­ет воз­мож­но­сти пол­но­го ос­во­бо­ж­де­ния осу­ж­дён­но­го от от­бы­ва­ния на­зна­чен­но­го на­ка­за­ния, а тем бо­лее - ос­во­бо­ж­де­ния от уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти ли­ца, ко­то­рое ещё не бы­ло при­зна­но су­дом ви­нов­ным в со­вер­ше­нии пре­сту­пле­ния. Од­на­ко российской прак­ти­ке при­ме­нения помилования та­кие при­ме­ры, к со­жа­ле­нию, из­вест­ны.

Акт помилования рас­про­стра­ня­ет­ся толь­ко на кон­крет­но­го осу­ж­дён­но­го ли­бо на груп­пу по­имён­но на­зван­ных осу­ж­дён­ных (этим от­ли­ча­ет­ся от ам­ни­стии, рас­про­стра­няю­щей своё дей­ст­вие на не­оп­ре­де­лён­ный круг лиц). Ха­рак­тер и тя­жесть со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния не мо­гут слу­жить пре­пят­ст­ви­ем для помилования, хо­тя, ко­неч­но, долж­ны при­ни­мать­ся во вни­ма­ние при оп­ре­де­ле­нии объ­ё­ма помилования. Например, осу­ж­дён­но­му к по­жиз­нен­но­му ли­ше­нию сво­бо­ды на­ка­за­ние мо­жет быть за­ме­не­но ли­ше­ни­ем сво­бо­ды на оп­ре­де­лён­ный срок, но не ис­пра­вит. ра­бо­та­ми или штра­фом.

По­ря­док осу­ще­ст­в­ле­ния помилования рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся По­ло­же­ни­ем о по­ряд­ке рас­смот­ре­ния хо­да­тайств о по­ми­ло­ва­нии в РФ (2001). Помилование, как пра­ви­ло, не при­ме­ня­ет­ся в от­но­ше­нии осу­ж­дён­ных: а) со­вер­шив­ших умыш­лен­ное пре­сту­п­ле­ние в пе­ри­од на­зна­чен­но­го су­да­ми ис­пы­тат. сро­ка ус­лов­но­го осу­ж­де­ния; б) зло­ст­но на­ру­шаю­щих ус­та­нов­лен­ный по­ря­док от­бы­ва­ния на­ка­за­ния; в) ра­нее ос­во­бо­ж­дав­ших­ся от от­бы­ва­ния на­ка­за­ния ус­лов­но-дос­роч­но; г) ра­нее ос­во­бо­ж­дав­ших­ся от от­бы­ва­ния на­ка­за­ния по ам­ни­стии; д) ра­нее ос­во­бо­ж­дав­ших­ся от от­бы­ва­ния на­ка­за­ния ак­том помилования; е) ко­то­рым ра­нее про­из­во­ди­лась за­ме­на на­зна­чен­но­го су­да­ми на­ка­за­ния бо­лее мяг­ким на­ка­за­ни­ем. Для оп­ти­ми­за­ции про­цес­са рас­смот­ре­ния хо­да­тайств о помиловании в субъ­ек­тах РФ соз­да­ны ко­мис­сии по во­про­сам помилования, ко­то­рые по ка­ж­до­му хо­да­тай­ст­ву го­то­вят пред­ло­же­ния для Пре­зи­ден­та РФ. Он и при­ни­ма­ет окон­чательное ре­ше­ние, оформ­ляе­мое Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ о помиловании дан­но­го кон­крет­но­го осу­ж­дён­но­го.

В за­ру­беж­ных стра­нах пра­во осу­ще­ст­в­лять помилование осу­ж­дён­ных обыч­но при­над­ле­жит гла­ве го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко в стра­нах с двух­уров­не­вой сис­те­мой уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва это пра­во мо­жет быть по­де­ле­но ме­ж­ду гла­вой го­су­дар­ст­ва и гла­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции то­го субъ­ек­та фе­де­ра­ции, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го осу­ж­дён­ный от­бы­ва­ет на­ка­за­ние. Например, пра­вом помилования лиц, осу­ж­дён­ных за фе­де­раль­ные пре­сту­п­ле­ния, на­де­лён Пре­зи­дент США, а пра­во помилования лиц, осу­ж­дён­ных в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом ка­ж­до­го шта­та, об­ла­да­ет гу­бер­на­тор шта­та. Объ­ём сня­тия на­ло­жен­ных су­дом об­ре­ме­не­ний в раз­ных стра­нах мо­жет быть раз­лич­ным. Так, УК Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь да­ёт Пре­зи­ден­ту стра­ны пра­во пол­но­стью ос­во­бо­дить осу­ж­дён­но­го от от­бы­ва­ния как ос­нов­но­го, так и до­пол­нительного на­ка­за­ния или за­ме­нить его бо­лее мяг­ким ви­дом на­ка­за­ния, или ос­во­бо­дить от на­ка­за­ния ус­лов­но (статья 96).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)