ПОМИЛОВАНИЕ
ПОМИЛОВАНИЕ - внесудебная форма освобождения осуждённого от отбывания назначенного судом наказания либо снятия с него судимости.
Помилование применялось с древних времён, в абсолютных монархиях Древнего мира и средних веков властелин не был особо стеснён ни основаниями, ни процедурой осуществления права помилования. Но с течением времени это право получило более или менее детальную регламентацию. Так, в статье 10 российского Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 подчёркивалось, что помилование «ни в коем случае не зависит от суда. Оно непосредственно исходит от верховной самодержавной власти и может быть лишь действием монаршего милосердия», пределы которого определяются самим монархом .
По юридической природе помилование - институт и конституционного, и уголовного права России. В Конституции РФ помилование лишь упоминается как право Президента РФ на его осуществление (пункт «в» статье 89), а содержание этого права раскрывается в статье 85 УК РФ как совокупность полномочий: 1) освободить от дальнейшего отбывания наказания; 2) уменьшить срок назначенного наказания; 3) заменить назначенное наказание более мягким видом наказания; 4) снять судимость с лица, отбывшего наказание. Поскольку ни Конституция РФ, ни федеральные законы не регламентируют осуществление помилования, положения УК РФ о помиловании являются общеобязательными. УК РФ не предусматривает возможности полного освобождения осуждённого от отбывания назначенного наказания, а тем более - освобождения от уголовной ответственности лица, которое ещё не было признано судом виновным в совершении преступления. Однако российской практике применения помилования такие примеры, к сожалению, известны.
Акт помилования распространяется только на конкретного осуждённого либо на группу поимённо названных осуждённых (этим отличается от амнистии, распространяющей своё действие на неопределённый круг лиц). Характер и тяжесть совершённого преступления не могут служить препятствием для помилования, хотя, конечно, должны приниматься во внимание при определении объёма помилования. Например, осуждённому к пожизненному лишению свободы наказание может быть заменено лишением свободы на определённый срок, но не исправит. работами или штрафом.
Порядок осуществления помилования регламентируется Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ (2001). Помилование, как правило, не применяется в отношении осуждённых: а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судами испытат. срока условного осуждения; б) злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания; в) ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно; г) ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии; д) ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования; е) которым ранее производилась замена назначенного судами наказания более мягким наказанием. Для оптимизации процесса рассмотрения ходатайств о помиловании в субъектах РФ созданы комиссии по вопросам помилования, которые по каждому ходатайству готовят предложения для Президента РФ. Он и принимает окончательное решение, оформляемое Указом Президента РФ о помиловании данного конкретного осуждённого.
В зарубежных странах право осуществлять помилование осуждённых обычно принадлежит главе государства. Однако в странах с двухуровневой системой уголовного законодательства это право может быть поделено между главой государства и главой администрации того субъекта федерации, на территории которого осуждённый отбывает наказание. Например, правом помилования лиц, осуждённых за федеральные преступления, наделён Президент США, а право помилования лиц, осуждённых в соответствии с законодательством каждого штата, обладает губернатор штата. Объём снятия наложенных судом обременений в разных странах может быть различным. Так, УК Республики Беларусь даёт Президенту страны право полностью освободить осуждённого от отбывания как основного, так и дополнительного наказания или заменить его более мягким видом наказания, или освободить от наказания условно (статья 96).