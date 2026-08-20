Помго́л

Помго́л (помощь голодающим) — организации, созданные для помощи голодающим во время голода 1921–1922 . 18 июля 1921 Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) утвердил создание государственной Центральной комиссии помощи голодающим (ЦК П.) во главе с М. И. Калининым и с комиссиями при исполкомах Советов на местах, а 21 июля — общественного Всероссийского комитета (ВК П.) во главе с Л. Б. Каменевым (почетным председателем избран В. Г. Короленко). В ВК П. вошли как видные большевики А. И. Рыков , А. В. Луначарский , М. М. Литвинов , так и небольшевистские общественные деятели М. Горький, Ф. А. Головин , Е. Д. Кускова, А. П. Карпинский, Н. М. Кишкин , Н. Н. Кутлер , С. Н. Прокопович , В. Н. Фигнер , А. В. Чаянов и др. ВК П. должен был содействовать привлечению помощи из-за рубежа, но власти стали подозревать его в оппозиционных намерениях. В официальной прессе развернулась кампания против ВК П., который по фамилиям трех его членов стали издевательски называть «Прокукиш». Когда начались поставки продовольствия Американской администрацией помощи (АРА), 27 августа ВК П. был распущен, а большинство его оппозиционных членов арестовано, но из-за начавшегося за рубежом скандала затем отпущено. Организацией помощи в сотрудничестве с АРА и другими благотворительными организациями занималась ЦК П. и комиссии на местах, которые просуществовали до 15 октября 1922. Также помощь голодающим оказывала Комиссия Центрального духовного управления мусульман по борьбе с голодом.

Лит. : Просим освободить из тюремного заключения. М., 1998; Макаров В. Г., Христофоров B. C. К истории Всероссийского комитета помощи голодающим // Новая и новейшая история. 2006. № 3. С. 198–205. А. В. Шубин .