ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ (до 1580-х годов По­ме­ст­ная из­ба) - центральное исполнительное учреждение в России в середине XVI - 1-й четверти XVIII веков, ведавшее вопросами землевладения.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­никах в 1554/1555 годов. На­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, с 1719 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Воз­глав­лялся, как пра­ви­ло, дум­ны­ми дья­ка­ми ( Г.С. Дох­ту­ро­вым и другими) и боя­ра­ми (князь­я­ми И.Б. Чер­кас­ским, И.Б. Реп­ни­ным, И.Б. Трое­ку­ро­вым и другими). Юрис­дик­ция поместного приказа рас­про­стра­ня­лась на центральные и южные уез­ды стра­ны (95 - к концу XVII века), в 1710-1714 годы - толь­ко на Московскую губернию. Вёл пис­цо­вые кни­ги и пе­ре­пис­ные кни­ги, про­да­вал за­пус­тев­шие зем­ли из по­ме­ст­но­го фон­да в вот­чи­ну, вы­да­вал гра­мо­ты на вла­де­ние по­ме­сть­ем и так называемые по­слуш­ные гра­мо­ты о под­чи­не­нии кре­сть­ян зем­ле­вла­дель­цу, ре­ги­ст­ри­ро­вал все ви­ды сде­лок с вот­чин­ной (ку­п­ля-про­да­жа, за­клад и другие) и по­ме­ст­ной (пе­ре­да­ча другому ли­цу, об­мен и прочее) зем­лёй, осу­ще­ст­в­лял об­щий кон­троль за за­кон­но­стью мо­би­ли­за­ции зем­ле­вла­де­ния, на­ря­ду с Вла­ди­мир­ским суд­ным при­ка­зом раз­би­рал зе­мель­ные спо­ры; с середины XVII века ор­га­ни­зо­вы­вал сыск бег­лых кре­сть­ян. В 1705-1710 и 1711-1712 годы за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей рек­рут­ских на­бо­ров. С 1705 года ве­дал сбо­ром на­ло­га от про­да­жи со­ли (с 1715 года со всей тер­ри­то­рии стра­ны). В 1718 году пе­ре­ве­дён «под управ­ле­ние» Юс­тиц-кол­ле­гии, не позд­нее ле­та 1720 года, по-ви­ди­мо­му, пре­об­ра­зо­ван в Кан­це­ля­рию вот­чин­ных дел.

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