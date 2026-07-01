ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ. В православии Церковь, обладающая самостоятельностью во внутреннем управлении, имеющая юрисдикцию на собственной территории, называемой канонической, в пределах одного или нескольких государств.
Вселенская православная церковь состоит из отдельных поместных церквей, которые, в свою очередь, включают в себя епископии (епархии), а епархии - приходы. Все поместные церкви исповедуют одно и то же вероучение, которое хранится Вселенской православной церковью изначально. В территориальном размежевании по отношению друг к другу поместные церкви сообразуются с политико-административным делением, с государственными и административными границами. Понятие «Поместная церковь» употребляется ввиду особенностей канонического строя Церкви, в силу традиционной для православия тесной связи Церкви с христианским государством (принципы их взаимоотношений, названных симфонией властей, были выработаны в Византии и выражены в 6-й новелле императора Юстиниана I).
В древней Церкви до середины III века каждая епископия, то есть местная Церковь во главе с епископом, преемником апостолов, обладала самостоятельностью. Во 2-й половине III века стала складываться поместная структура: епископы первенствующих городов провинций Римской империи стали председательствовать на епископских соборах своих провинций. В 34-м Апостольском правиле о них сказано: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу...». Исторический контекст однозначно говорит о том, что под «народом» в каноне подразумевается территория, занятая тем или иным народом, а не национальность (этнос): провинции Римской империи составили земли, населённые племенами, подвергшимися в своё время эллинизации или латинизации. Таким образом, в основе административного деления Церкви лежит территориальный, а не национальный принцип. Поэтому православные христиане любой национальности, проживающие на одной территории, окормляются одним епархиальным епископом и входят в одну поместную церковь (по слову апостола Павла, во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного…» (Кол. 3:11)). Со временем первые епископы стали называться митрополитами, потому что на административном языке Римской империи митрополиями (греческое μητρ&oxia;οπολις - город-мать) именовались центры провинций (термин «митрополит» упоминается уже в канонах I Вселенского собора (325)). Это ознаменовало появление первых поместных церквей. Позднее процесс укрупнения поместной структуры привёл к образованию поместных церквей в границах диоцезов во главе с архиепископами; в V веке появились патриархаты. В то время (до разделения церквей в 1054 году) в число поместных церквей входила и Римская церковь. При сложившейся во 2-й половине 1-го тысячелетия системе пентархии (5 патриархатов) в то же время существовали поместные церкви, которые возглавлялись не патриархами, а архиепископами, например Кипрская церковь. Хотя между политическим процессом образования новых государств и, как следствие, изменения государственных границ и образованием или упразднением поместной церкви нет автоматической связи, тем не менее в истории в результате этих политических процессов одни поместные церкви, утрачивая самостоятельность, входили в состав других или объединялись с ними, или, наоборот, церкви обретали статус поместных церквей, выделяясь из существовавших ранее более крупных образований.
Вне канонических границ всех поместных церквей (например, в современной Западной Европе) территориальный принцип не может строго соблюдаться: разные поместные церкви имеют параллельную юрисдикцию на одной и той же территории.
Поместные церкви подразделяются на автокефальные и автономные. Автокефальной считается самостоятельная поместные церкви, не зависящая ни от какой иной поместной церкви (смотреть Автокефалия). На начало XXI века существуют 15 автокефальных поместных церквей. В порядке диптиха (перечня), принятого в РПЦ, это: 9 патриархатов - Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Антиохийская православная церковь,Иерусалимская православная церковь, Русская православная церковь, Грузинская православная церковь, Сербская православная церковь, Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь; 3 церкви, возглавляемые архиепископами, - Кипрская православная церковь, Элладская православная церковь, Албанская православная церковь; 3 церкви, возглавляемые митрополитами, - Польская православная церковь, Чешских земель и Словакии православная церковь, Православная церковь в Америке. В Константинопольской православной церкви и некоторых других поместных церквах употребляется несколько иной диптих: в нём отсутствует Православная церковь в Америке, автокефальный статус которой Константинопольской церковью и некоторыми другими поместными церквами не признаётся, Грузинская церковь следует после Болгарской церкви.
Автономные церкви обладают весьма широкой, но не полной самостоятельностью. Главное различие между автокефальными и автономными церквами заключается в том, что первые имеют самостоятельную цепь апостольского преемства: епископы автокефальной Церкви, включая первого среди них, поставляются епископами самой этой Церкви, а поставление первого епископа автономной Церкви санкционируется священноначалием Церкви, предоставившей автономию (церковью-матерью, кириархальной Церковью). Из этого вытекают и другие ограничения самостоятельности автономной Церкви: её статус, устав утверждаются высшей властью кириархальной Церкви; её первый епископ подсуден высшей судебной власти кириархальной Церкви; отношения с другими церквами автономная Церковь осуществляет через посредство кириархальной Церкви (автономные церкви могут участвовать в межцерковных контактах, в том числе и на всеправославном уровне, даже самостоятельно, но при безусловном согласовании своей позиции с кириархальной Церковью). Основанием для провозглашения автономии могут служить разные факторы: чаще всего нахождение Церкви в пределах иного государства, нежели кириархальная Церковь, а также географическая удалённость и этническое своеобразие территории. Исторически провозглашение автономии часто следовало за приобретением государством, на территории которого находится Церковь, политической самостоятельности. Утрата же государственной самостоятельности территории обычно ведёт и к упразднению церковной автономии.
Термин «автономная Церковь» новый, но явление это было известно и в древности, и в Средневековье. В сущности, примером церковной автономии может служить Русская церковь до начала её автокефалии (1448), когда она, территориально, этнически и политически обособленная от кириархальной Церкви (Константинопольская православная церковь), имела лишь ограниченную зависимость от неё, чем решительно отличалась от других митрополий Константинопольской церкви.
На начало XXI века существуют 4 автономные церкви: Синайская архиепископия в юрисдикции Иерусалимской церкви, Финляндская автономная православная церковь в юрисдикции Константинопольской церкви, Японская автономная православная церковь и Китайская автономная православная церковь в юрисдикции РПЦ.
В католицизме его универсалистский централизм исключает ту степень самостоятельности местных церквей, какая имеет место в православии. Поэтому в католицизме не существует поместных автокефальных церквей. Однако в современной Римско-католической церкви допускается определённая поместная автономия (право митрополитов на канонический надзор за подведомственными епархиями, определённые права провинциальных епископских соборов и конференций, особый статус восточных католических церквей).
Автор статьи: Протоиерей В. Цыпин.