ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ. В православии Церковь, обладающая самостоятельностью во внутреннем управлении, имеющая юрисдикцию на собственной территории, называемой канонической, в пределах одного или нескольких государств.

Все­лен­ская пра­во­слав­ная цер­ковь со­сто­ит из от­дель­ных поместных церквей, ко­то­рые, в свою оче­редь, вклю­ча­ют в се­бя епи­ско­пии (епар­хии), а епар­хии - при­хо­ды. Все поместные церкви ис­по­ве­ду­ют од­но и то же ве­роуче­ние, ко­то­рое хра­нит­ся Все­лен­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью из­на­чаль­но. В тер­ри­то­ри­аль­ном раз­ме­же­ва­нии по от­но­ше­нию друг к дру­гу поместные церкви со­об­ра­зу­ют­ся с по­ли­ти­ко-административным де­ле­ни­ем, с государственными и административными гра­ни­ца­ми. По­ня­тие «Поместная церковь» упот­реб­ля­ет­ся вви­ду осо­бен­но­стей ка­но­нического строя Церк­ви, в си­лу тра­ди­ци­он­ной для пра­во­сла­вия тес­ной свя­зи Церк­ви с хри­сти­ан­ским го­су­дар­ст­вом (прин­ци­пы их взаи­мо­от­но­ше­ний, на­зван­ных сим­фо­ни­ей вла­стей, бы­ли вы­ра­бо­та­ны в Ви­зан­тии и вы­ра­же­ны в 6-й но­вел­ле императора Юс­ти­ниа­на I ).

В древ­ней Церк­ви до середины III века ка­ж­дая епи­ско­пия, то есть ме­ст­ная Цер­ковь во гла­ве с епи­ско­пом, пре­ем­ни­ком апо­сто­лов, об­ла­да­ла са­мо­стоя­тель­но­стью. Во 2-й половине III века ста­ла скла­ды­вать­ся по­ме­ст­ная струк­ту­ра: епи­ско­пы пер­вен­ст­вую­щих го­ро­дов про­вин­ций Римской им­пе­рии ста­ли пред­се­да­тель­ст­во­вать на епи­скоп­ских со­бо­рах сво­их про­вин­ций. В 34-м Апо­столь­ском пра­ви­ле о них ска­за­но: «Епи­ско­пам вся­ко­го на­ро­да по­до­ба­ет знать пер­во­го в них и при­зна­вать его как гла­ву...». Ис­то­рический кон­текст од­но­знач­но го­во­рит о том, что под «на­ро­дом» в ка­но­не под­ра­зу­ме­ва­ет­ся тер­ри­то­рия, за­ня­тая тем или иным на­ро­дом, а не на­цио­наль­ность (эт­нос): про­вин­ции Римской им­пе­рии со­ста­ви­ли зем­ли, на­се­лён­ные пле­ме­на­ми, под­верг­ши­ми­ся в своё вре­мя эл­ли­ни­за­ции или ла­ти­ни­за­ции. Таким образом, в ос­но­ве административного де­ле­ния Церк­ви ле­жит тер­ри­то­ри­аль­ный, а не национальный прин­цип. По­это­му пра­во­слав­ные хри­стиа­не лю­бой на­цио­наль­но­сти, про­жи­ваю­щие на од­ной тер­ри­то­рии, окорм­ля­ют­ся од­ним епар­хи­аль­ным епи­ско­пом и вхо­дят в од­ну поместную церковь (по сло­ву апостола Пав­ла, во Хри­сте «нет ни Ел­ли­на, ни Иу­дея, ни об­ре­за­ния, ни не­об­ре­за­ния, вар­ва­ра, Ски­фа, ра­ба, сво­бод­но­го…» (Кол. 3:11)). Со вре­ме­нем пер­вые епи­ско­пы ста­ли на­зы­вать­ся ми­тро­по­ли­та­ми, по­то­му что на административном язы­ке Римской им­пе­рии ми­тро­по­лия­ми (греческое μητρ&oxia;οπολις - го­род-мать) име­но­ва­лись цен­тры про­вин­ций (тер­мин «ми­тро­по­лит» упо­ми­на­ет­ся уже в ка­но­нах I Все­лен­ско­го со­бо­ра (325)). Это оз­на­ме­но­ва­ло по­яв­ле­ние пер­вых поместных церквей. Позд­нее про­цесс ук­руп­не­ния по­ме­ст­ной струк­ту­ры при­вёл к об­ра­зо­ва­нию поместных церквей в гра­ни­цах дио­це­зов во гла­ве с ар­хи­епи­ско­па­ми; в V веке поя­ви­лись пат­ри­ар­ха­ты. В то вре­мя (до раз­де­ле­ния церк­вей в 1054 году) в чис­ло поместных церквей вхо­ди­ла и Римская цер­ковь. При сло­жив­шей­ся во 2-й половине 1-го тысячелетия сис­те­ме пен­тар­хии (5 пат­ри­ар­ха­тов) в то же вре­мя су­ще­ст­во­ва­ли поместные церкви, ко­то­рые воз­глав­ля­лись не пат­ри­ар­ха­ми, а ар­хи­епи­ско­па­ми , например Кипр­ская цер­ковь. Хо­тя ме­ж­ду по­ли­тическим про­цес­сом об­ра­зо­ва­ния но­вых го­су­дарств и, как след­ст­вие, из­ме­не­ния государственных гра­ниц и об­ра­зо­ва­ни­ем или уп­разд­не­ни­ем поместной церкви нет ав­то­ма­тической свя­зи, тем не ме­нее в ис­то­рии в ре­зуль­та­те этих по­ли­тических про­цес­сов од­ни поместные церкви, ут­ра­чи­вая са­мо­стоя­тель­ность, вхо­ди­ли в со­став дру­гих или объ­е­ди­ня­лись с ни­ми, или, на­обо­рот, церк­ви об­ре­та­ли ста­тус поместных церквей, вы­де­ля­ясь из су­ще­ст­во­вав­ших ра­нее бо­лее круп­ных об­ра­зо­ва­ний.

Вне ка­но­нических гра­ниц всех поместных церквей (например, в современной Западной Ев­ро­пе) тер­ри­то­ри­аль­ный прин­цип не мо­жет стро­го со­блю­дать­ся: раз­ные поместные церкви име­ют па­рал­лель­ную юрис­дик­цию на од­ной и той же тер­ри­то­рии.

Поместные церкви под­раз­де­ля­ют­ся на ав­то­ке­фаль­ные и ав­то­ном­ные. Ав­то­ке­фаль­ной счи­та­ет­ся са­мо­стоя­тель­ная поместные церкви, не за­ви­ся­щая ни от ка­кой иной поместной церкви (смотреть Ав­то­ке­фа­лия). На начало XXI века су­ще­ст­ву­ют 15 ав­то­ке­фаль­ных поместных церквей. В по­ряд­ке дип­ти­ха (пе­реч­ня), при­ня­то­го в РПЦ, это: 9 пат­ри­ар­ха­тов - Кон­стан­ти­но­поль­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Алек­сан­д­рий­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Ан­ти­охий­ская пра­во­слав­ная цер­ковь,Ие­ру­са­лим­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Рус­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Гру­зин­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Серб­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Ру­мын­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Бол­гар­ская пра­во­слав­ная цер­ковь; 3 церк­ви, воз­глав­ляе­мые ар­хи­епи­ско­па­ми, - Кипр­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Эл­лад­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Албанская пра­во­слав­ная цер­ковь; 3 церк­ви, воз­глав­ляе­мые ми­тро­по­ли­та­ми, - Поль­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, Чеш­ских зе­мель и Сло­ва­кии пра­во­слав­ная цер­ковь, Пра­во­слав­ная цер­ковь в Аме­ри­ке. В Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви и не­ко­то­рых других поместных церквах упот­реб­ля­ет­ся не­сколь­ко иной дип­тих: в нём от­сут­ст­ву­ет Пра­во­слав­ная цер­ковь в Аме­ри­ке, ав­то­ке­фаль­ный ста­тус ко­то­рой Кон­стан­ти­но­поль­ской цер­ко­вью и не­ко­то­ры­ми другими поместными церквами не при­зна­ёт­ся, Грузинская цер­ковь сле­ду­ет по­сле Болгарской церк­ви.

Ав­то­ном­ные церк­ви об­ла­да­ют весь­ма ши­ро­кой, но не пол­ной са­мо­стоя­тель­но­стью. Главное раз­ли­чие ме­ж­ду ав­то­ке­фаль­ны­ми и ав­то­ном­ны­ми церк­ва­ми за­клю­ча­ет­ся в том, что пер­вые име­ют са­мо­сто­ятельную цепь апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва: епи­ско­пы ав­то­ке­фаль­ной Церк­ви, вклю­чая пер­во­го сре­ди них, по­став­ля­ют­ся епи­ско­па­ми са­мой этой Церк­ви, а по­став­ле­ние пер­во­го епи­ско­па ав­то­ном­ной Церк­ви санк­цио­ни­ру­ет­ся свя­щен­но­на­ча­ли­ем Церк­ви, пре­дос­та­вив­шей ав­то­но­мию (цер­ко­вью-ма­те­рью, ки­ри­ар­халь­ной Цер­ко­вью). Из это­го вы­те­ка­ют и другие ог­ра­ни­че­ния са­мо­стоя­тель­но­сти ав­то­ном­ной Церк­ви: её ста­тус, ус­тав ут­вер­жда­ют­ся выс­шей вла­стью ки­ри­ар­халь­ной Церк­ви; её пер­вый епи­скоп под­су­ден выс­шей су­деб­ной вла­сти ки­ри­ар­халь­ной Церк­ви; от­но­ше­ния с другими церк­ва­ми ав­то­ном­ная Цер­ковь осу­ще­ст­в­ля­ет че­рез по­сред­ст­во ки­ри­ар­халь­ной Церк­ви (ав­то­ном­ные церк­ви мо­гут уча­ст­во­вать в меж­цер­ков­ных кон­так­тах, в том числе и на все­пра­во­слав­ном уров­не, да­же са­мо­стоя­тель­но, но при без­ус­лов­ном со­гла­со­ва­нии сво­ей по­зи­ции с ки­ри­ар­халь­ной Цер­ко­вью). Ос­но­ва­ни­ем для про­воз­гла­ше­ния ав­то­но­мии мо­гут слу­жить раз­ные фак­то­ры: ча­ще все­го на­хо­ж­де­ние Церк­ви в пре­де­лах ино­го го­су­дар­ства, не­же­ли ки­ри­ар­халь­ная Цер­ковь, а так­же гео­гра­фическая уда­лён­ность и эт­ническое свое­об­ра­зие тер­ри­то­рии. Ис­то­ри­че­ски про­воз­гла­ше­ние ав­то­но­мии час­то сле­до­ва­ло за при­об­ре­те­ни­ем го­су­дар­ст­вом, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го на­хо­дит­ся Цер­ковь, по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти. Ут­ра­та же государственной са­мо­стоя­тель­но­сти тер­ри­то­рии обыч­но ве­дёт и к уп­разд­не­нию цер­ков­ной ав­то­но­мии.

Тер­мин «ав­то­ном­ная Цер­ковь» но­вый, но яв­ле­ние это бы­ло из­вест­но и в древ­но­сти, и в Сред­не­ве­ко­вье. В сущ­но­сти, при­ме­ром цер­ков­ной ав­то­но­мии мо­жет слу­жить Русская цер­ковь до на­ча­ла её ав­то­ке­фа­лии (1448), ко­гда она, тер­ри­то­ри­аль­но, эт­ни­че­ски и по­ли­ти­че­ски обо­соб­лен­ная от ки­ри­ар­халь­ной Церк­ви (Кон­стан­ти­но­поль­ская пра­во­слав­ная цер­ковь), име­ла лишь ог­ра­ни­чен­ную за­ви­си­мость от неё, чем ре­ши­тель­но от­ли­ча­лась от других ми­тро­по­лий Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ви.

На начало XXI века су­ще­ст­ву­ют 4 ав­то­ном­ные церк­ви: Си­най­ская ар­хи­епи­ско­пия в юрис­дик­ции Ие­ру­са­лим­ской церк­ви, Фин­лянд­ская ав­то­ном­ная пра­во­слав­ная цер­ковь в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ви, Япон­ская ав­то­ном­ная пра­во­слав­ная цер­ковь и Ки­тай­ская ав­то­ном­ная пра­во­слав­ная цер­ковь в юрис­дик­ции РПЦ.

В ка­то­ли­циз­ме его уни­вер­са­ли­ст­ский цен­тра­лизм ис­клю­ча­ет ту сте­пень са­мо­стоя­тель­но­сти ме­ст­ных церк­вей, ка­кая име­ет ме­сто в пра­во­сла­вии. По­это­му в ка­то­ли­циз­ме не су­ще­ст­ву­ет по­ме­ст­ных ав­то­ке­фаль­ных церк­вей. Од­на­ко в современной Рим­ско-ка­то­лической церк­ви до­пус­ка­ет­ся оп­ре­де­лён­ная по­ме­ст­ная ав­то­но­мия (пра­во ми­тро­по­ли­тов на ка­но­нический над­зор за под­ве­дом­ст­вен­ны­ми епар­хия­ми, оп­ре­де­лён­ные пра­ва про­вин­ци­аль­ных епи­скоп­ских со­бо­ров и кон­фе­рен­ций, осо­бый ста­тус восточных ка­то­лических церк­вей).

Автор статьи: Про­тои­е­рей В. Цы­пин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)