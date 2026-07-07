ПОМЕРАНЦЕВ ИЛИОДОР ИВАНОВИЧ

Из обер-офицерских детей. 1.9.1867 окончил Константиновский межевой институт с чином инженер-подпоручика и в связи с преобразованием Межевого ведомства из военного в гражданское определен на службу в Межевую канцелярию с чином губернского секретаря. 20.4.1868 уволен со службы по домашним обстоятельствам. 28.9.1868 поступил в Военно-топографическое училище топографом унтер-офицерского звания. 30.8.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики Корпуса военных топографов. 11.9.1869 назначен на геодезические работы в Казанской губернии. 25.9.1869 прикомандирован к военно-топографическому отделу Главного штаба в число офицеров, полагаемых на государственных съемках. 27.3.1870 назначен на геодезические работы в Костромской губ. 11.7.1872 прикомандирован к военно-топографическому отделу Главного штаба в число офицеров, полагаемых на государственных съемках. 7.10.1872 поступил на геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба. 30.8.1873 произведен в поручики. 14.10.1874 по окончании двухлетнего курса академии переведен в Николаевскую главную обсерваторию. 27.10.1874 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 21.12.1876 окончил академию и зачислен в разряд геодезистов. 30.12.1876 отправлен в военно-топографический отдел Главного штаба. 8.4.1877 назначен производителем астрономических работ в Европейской России. 1.04.1879 произведен в капитаны. 3.5.1880 назначен и. д. штаб-офицера для поручений и астрономических работ при Туркестанском военно-топографическом отделе. 25.11.1882 произведен в подполковники (со старшинством с 30.8.1882). 28.12.1882 утвержден в должности. 30.8.1886 произведен в полковники. 3.2.1890 назначен помощником начальника геодезического отделения военно-топографического отдела Главного штаба. 6.3.1891 утвержден доцентом Санкт-Петербургского лесного института. 14.10.1891 утвержден профессором геодезии Санкт-Петербургского лесного института. 2.5.1894 назначен начальником геодезического отделения военно-топографического отдела Главного штаба. 14.5.1896 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 4.12.1900 утвержден членом постоянной центральной сейсмической комиссии Императорской академии наук. 3.12.1902 назначен ординарным профессором Санкт-Петербургского лесного института с оставлением в должности. 12.11.1902 удостоен степени почетного доктора астрономии Императорского Юрьевского университета. 20.3.1903 назначен начальником военно-топографического училища с оставлением ординарным профессором Санкт-Петербургского лесного института. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 8.4.1911 назначен начальником военно-топографического отдела Главного управления Генерального штаба с оставлением ординарным профессором. 20.4.1911 назначен делегатом от России в постоянную комиссию Международного геодезического союза. 6.12.1914 произведен в генералы от инфантерии. 19.4.1917 уволен с военной службы по болезни с мундиром и пенсией с оставлением ординарным профессором Петроградского лесного института. В Гражданской войне не участвовал. Утвержден заслуженным ординарным профессором Петроградского лесного института. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Член-учредитель Русского астрономического общества, член Совета Русского географического общества.

Жена (2-я): Анна Николаевна (урожденная Иванова). Детей не имел.