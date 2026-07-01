ПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ - од­на из со­став­ляю­щих со­дер­жа­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти или са­мо­стоя­тель­ное пра­во­мо­чие в от­но­ше­нии чу­жо­го объ­ек­та, со­стоя­щее в из­вле­че­нии в сво­ём ин­те­ре­се его по­лез­ных свойств (по­треб­ле­нии) и/или по­лу­чен­ных по­сту­п­ле­ний (пло­дов, про­дук­ции, до­хо­дов).

Пра­во пользования чу­жой ве­щью из­вест­но со вре­мён рим­ско­го пра­ва (jure in re aliena). Раз­ви­вая различные ин­сти­ту­ты пользования, древ­ние юри­сты вы­де­ля­ли груп­пу объ­ек­тов, ко­то­рые не мо­гут быть обо­соб­ле­ны в аб­солют­ное об­ла­да­ние (res omnium communes; воз­дух, во­да) ли­бо да­же при воз­мож­но­сти ис­клю­чи­тель­но­го ча­ст­но­го об­ла­да­ния долж­ны ос­та­вать­ся в об­щем поль­зо­ва­нии (res publicae publicо usui destinstae; су­до­ход­ные ре­ки и их бе­ре­га, до­ро­ги, мос­ты, биб­лио­те­ки, фон­та­ны). Так­же рим­ля­не рас­смат­ри­ва­ли пользования при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях как ос­но­ва­ние воз­ник­но­ве­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти - при­об­ре­те­ние в ре­зуль­та­те поль­зо­ва­ния (usucapio), из­вест­ное се­го­дня как при­об­ре­та­тель­ная дав­ность.

Как эле­мент пра­ва соб­ст­вен­но­сти (на­ря­ду с вла­де­ни­ем и рас­по­ря­же­ни­ем) имен­но пользование пред­став­ля­ет­ся са­мым су­ще­ст­вен­ным, так как слу­жит удов­ле­тво­ре­нию по­треб­но­стей субъ­ек­та за счёт свойств объ­ек­та. В современных пра­во­по­ряд­ках пра­во пользования за­кре­п­ле­но не толь­ко в ви­де вос­при­ня­тых из рим­ско­го пра­ва специальных ин­сти­ту­тов (сер­ви­тут, су­пер­фи­ций, узус, узуф­рукт, эм­фи­тев­зис), но и в рам­ках от­но­ше­ний арен­ды, про­ка­та, за­ло­га, рен­ты с иж­ди­ве­ни­ем, до­ве­ри­тель­но­го управ­ления иму­ще­ст­вом, а так­же в при­ня­той в анг­ло­сак­сон­ской сис­те­ме пра­ва кон­ст­рук­ции так называемой рас­ще­п­лён­ной соб­ст­вен­но­сти. Осо­бен­но­сти пользования за­ви­сят от свойств объ­ек­та (по­треб­ляе­мая, пло­до­но­ся­щая или при­но­ся­щая до­ход вещь, жи­лое по­ме­ще­ние, сред­ст­во про­из­вод­ст­ва, не­ма­те­ри­аль­ный объ­ект), в чьей соб­ст­вен­но­сти он на­хо­дит­ся и ка­ко­ва эта соб­ст­вен­ность (со­вме­ст­ная, до­ле­вая, кор­по­ра­тив­ная, го­су­дар­ст­вен­ная), обу­слов­ле­но ли поль­зо­ва­ние объ­ек­том за­кре­п­лён­ны­ми в за­ко­не или до­го­во­ре це­лью или ог­ра­ни­че­ни­ем (зем­ля сельско-хозяйственного на­зна­че­ния, не­жи­лое по­ме­ще­ние, иму­ще­ст­во, за­кре­п­лён­ное за уч­ре­ж­де­ни­ем, куль­тур­ные цен­но­сти, вклю­чён­ные в со­став му­зей­но­го фон­да) и тому подобное. С точ­ки зре­ния при­об­ре­те­ния и осу­ще­ст­вле­ния раз­ли­ча­ют пользование как вещ­ное и обя­за­тель­ст­вен­ное пра­во, а так­же как об­ре­ме­не­ние пра­ва соб­ст­вен­но­сти. Пользование (ис­поль­зо­ва­ние) яв­ля­ет­ся ос­но­вой ис­клю­чи­тель­ных ин­тел­лек­ту­аль­ных прав и ли­цен­зи­он­ных от­но­ше­ний в сфе­ре обо­ро­та ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти и при­рав­нен­ных к ним средств ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции.

Пра­во пользования тра­ди­ци­он­но свя­зы­ва­ют с пра­вом вла­де­ния, по­сколь­ку поль­зо­вать­ся ве­щью, не вла­дея ей, воз­мож­но толь­ко в ог­ра­ни­чен­ном чис­ле слу­ча­ев (зе­мель­ный уча­сток, ком­му­ни­ка­ции и тому подобное), а не­ко­то­рые пра­во­вые ин­сти­ту­ты ка­са­ют­ся со­во­куп­но­сти этих пра­во­мо­чий (по­жиз­нен­ное на­сле­дуе­мое вла­де­ние, опе­ра­тив­ное управ­ле­ние, хо­зяйственное ве­де­ние и прочее).

По российскому гражданскому пра­ву пользование вы­ра­жа­ет­ся в кон­крет­ных дей­ст­ви­ях, не про­ти­во­ре­ча­щих за­ко­ну и иным пра­во­вым ак­там и не на­ру­шаю­щих права и ох­ра­няе­мые за­ко­ном ин­те­ре­сы других лиц, а так­же об­щественные ин­те­ре­сы (например, в сфе­ре эко­ло­гии при поль­зо­ва­нии зем­лёй и ины­ми при­род­ны­ми ре­сур­са­ми).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)