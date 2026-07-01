ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ - одна из составляющих содержания права собственности или самостоятельное правомочие в отношении чужого объекта, состоящее в извлечении в своём интересе его полезных свойств (потреблении) и/или полученных поступлений (плодов, продукции, доходов).
Право пользования чужой вещью известно со времён римского права (jure in re aliena). Развивая различные институты пользования, древние юристы выделяли группу объектов, которые не могут быть обособлены в абсолютное обладание (res omnium communes; воздух, вода) либо даже при возможности исключительного частного обладания должны оставаться в общем пользовании (res publicae publicо usui destinstae; судоходные реки и их берега, дороги, мосты, библиотеки, фонтаны). Также римляне рассматривали пользования при определённых условиях как основание возникновения права собственности - приобретение в результате пользования (usucapio), известное сегодня как приобретательная давность.
Как элемент права собственности (наряду с владением и распоряжением) именно пользование представляется самым существенным, так как служит удовлетворению потребностей субъекта за счёт свойств объекта. В современных правопорядках право пользования закреплено не только в виде воспринятых из римского права специальных институтов (сервитут, суперфиций, узус, узуфрукт, эмфитевзис), но и в рамках отношений аренды, проката, залога, ренты с иждивением, доверительного управления имуществом, а также в принятой в англосаксонской системе права конструкции так называемой расщеплённой собственности. Особенности пользования зависят от свойств объекта (потребляемая, плодоносящая или приносящая доход вещь, жилое помещение, средство производства, нематериальный объект), в чьей собственности он находится и какова эта собственность (совместная, долевая, корпоративная, государственная), обусловлено ли пользование объектом закреплёнными в законе или договоре целью или ограничением (земля сельско-хозяйственного назначения, нежилое помещение, имущество, закреплённое за учреждением, культурные ценности, включённые в состав музейного фонда) и тому подобное. С точки зрения приобретения и осуществления различают пользование как вещное и обязательственное право, а также как обременение права собственности. Пользование (использование) является основой исключительных интеллектуальных прав и лицензионных отношений в сфере оборота результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
Право пользования традиционно связывают с правом владения, поскольку пользоваться вещью, не владея ей, возможно только в ограниченном числе случаев (земельный участок, коммуникации и тому подобное), а некоторые правовые институты касаются совокупности этих правомочий (пожизненное наследуемое владение, оперативное управление, хозяйственное ведение и прочее).
По российскому гражданскому праву пользование выражается в конкретных действиях, не противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также общественные интересы (например, в сфере экологии при пользовании землёй и иными природными ресурсами).