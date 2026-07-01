ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА А.И. ГЕРЦЕНА

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА А.И. ГЕРЦЕНА - литературный и общественно-политический альманах, нелегально распространявшийся в России.

Из­да­ва­лась на русском языке А.И. Гер­це­ном , с 1856 года совместно с Н.П. Ога­рё­вым. Пе­ча­та­лась в Воль­ной русской ти­по­гра­фии (до 1858 кни­го­пе­чат­не) в Лон­до­не (1855-1862) и Же­не­ве (1868). Вы­шло 8 книг (в 1861 году пе­ре­из­да­на 4-я кни­га); 7-я кни­га со­стояла из 2 вы­пус­ков. Ти­раж ка­ж­до­го то­ма на­счи­ты­вал до 1,5 тысяч экзнмпляров. В 1857-1860 годы име­ла при­ло­же­ние - газета «Ко­ло­кол». На­зва­на Гер­це­ном в честь литературного аль­ма­на­ха «По­ляр­ная звез­да», из­да­вав­ше­го­ся А.А. Бе­с­ту­же­вым и К.Ф. Ры­лее­вым. На об­лож­ке «Полярной звезды» по­ме­щён ме­даль­он с ус­лов­ным изо­бра­же­ни­ем в про­филь пя­ти каз­нён­ных де­каб­ри­стов - П.И. Пес­те­ля, Ры­лее­ва, М. Пав­ло­ви­ча Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, С.И. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла и П.Г. Ка­хов­ско­го (ав­тор ри­сун­ка - английский гра­вёр У. Дж. Лин­тон). На ти­туль­ном лис­те из­да­ния эпи­граф - фра­за из сти­хо­тво­ре­ния А.С. Пуш­ки­на «Вак­хи­че­ская пес­ня»: «Да здрав­ст­ву­ет ра­зум!».

Глав­ной те­мой «Полярной звезды», по за­мыс­лу А.И. Гер­це­на, был «во­прос рус­ско­го ос­во­бо­ж­де­ния». В «Полярной звезде» пуб­ли­ко­ва­лись сочи­не­ния ав­то­ров, при­дер­жи­вав­ших­ся лю­бых взгля­дов, ис­клю­чая главным образом тех, кто пи­сал, по вы­ра­же­нию Гер­це­на, «в смыс­ле са­мо­дер­жав­но­го пра­ви­тель­ст­ва» для уп­ро­че­ния «со­вре­мен­но­го по­ряд­ка в Рос­сии». Ма­те­риа­лы из Рос­сии по­сту­па­ли с ле­та 1855 года че­рез М.К. Рей­хель, И.С. Ак­са­ко­ва , И.С. Тур­ге­не­ва и других. Бо­лее по­ло­ви­ны об­ще­го объ­ё­ма аль­ма­на­ха за­ня­ли про­изве­де­ния Гер­це­на (гла­вы из ро­ма­на «Бы­лое и ду­мы», ста­тьи «Впе­рёд! Впе­рёд!», «Ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян» и другие) и Ога­рё­ва (сти­хо­тво­ре­ния, 3-я часть по­эмы «Юмор», статья «Рус­ские во­про­сы» и другие). Сре­ди других пуб­ли­ка­ций - пе­ре­пис­ка Н.В. Го­го­ля с В.Г. Белин­ским, не­из­дан­ные сти­хо­тво­ре­ния А.С. Пуш­ки­на («Воль­ность», «Де­рев­ня», «Кин­жал», «По­сла­ние к Чаа­дае­ву», «В Си­бирь» и другие), М.Ю. Лер­мон­то­ва («Смерть по­эта»), К.Ф. Ры­лее­ва («Гра­ж­да­нин», «Гра­ж­дан­ское му­же­ст­во»), А.А. Гри­горь­е­ва («Ко­гда ко­ло­ко­ла тор­же­ст­вен­но зву­чат…», «Нет, не ро­ж­дён я бить­ся лбом…»), про­из­ве­де­ния Н.А. Мель­гу­но­ва («Пра­ва рус­ско­го на­ро­да») и Л.Н. Тол­сто­го («Пес­ня про сра­же­ние на ре­ке Чёр­ной 4 ав­гу­ста 1855 го­да»; опубликовано как про­из­ве­де­ние сол­дат­ско­го фольк­ло­ра), И.С. Ак­са­ко­ва (са­ти­ра «Су­деб­ные сце­ны, или При­сут­ст­вен­ный день уго­лов­ной па­ла­ты»), П.Я. Чаа­дае­ва («Фи­ло­со­фи­че­ское пись­мо»), со­чи­не­ния де­каб­ри­стов, в ча­ст­но­сти М.С. Лу­ни­на («Взгляд на тай­ное об­ще­ст­во в Рос­сии»), их вос­по­ми­на­ния и пись­ма.

В 1858 году пер­вые три кни­ги «Полярной звезды» пе­ре­пе­ча­та­ны Уни­вер­саль­ной ти­по­гра­фи­ей (Universal Printing Establishment) З.Б. Свен­то­слав­ско­го в Лон­до­не. Аль­ма­нах це­ли­ком фак­си­миль­но пе­ре­из­дан: книга 1-8 в 1966-1968 годы.

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