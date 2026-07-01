ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА А.И. ГЕРЦЕНА
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА А.И. ГЕРЦЕНА - литературный и общественно-политический альманах, нелегально распространявшийся в России.
Издавалась на русском языке А.И. Герценом, с 1856 года совместно с Н.П. Огарёвым. Печаталась в Вольной русской типографии (до 1858 книгопечатне) в Лондоне (1855-1862) и Женеве (1868). Вышло 8 книг (в 1861 году переиздана 4-я книга); 7-я книга состояла из 2 выпусков. Тираж каждого тома насчитывал до 1,5 тысяч экзнмпляров. В 1857-1860 годы имела приложение - газета «Колокол». Названа Герценом в честь литературного альманаха «Полярная звезда», издававшегося А.А. Бестужевым и К.Ф. Рылеевым. На обложке «Полярной звезды» помещён медальон с условным изображением в профиль пяти казнённых декабристов - П.И. Пестеля, Рылеева, М. Павловича Бестужева-Рюмина, С.И. Муравьёва-Апостола и П.Г. Каховского (автор рисунка - английский гравёр У. Дж. Линтон). На титульном листе издания эпиграф - фраза из стихотворения А.С. Пушкина «Вакхическая песня»: «Да здравствует разум!».
Главной темой «Полярной звезды», по замыслу А.И. Герцена, был «вопрос русского освобождения». В «Полярной звезде» публиковались сочинения авторов, придерживавшихся любых взглядов, исключая главным образом тех, кто писал, по выражению Герцена, «в смысле самодержавного правительства» для упрочения «современного порядка в России». Материалы из России поступали с лета 1855 года через М.К. Рейхель, И.С. Аксакова, И.С. Тургенева и других. Более половины общего объёма альманаха заняли произведения Герцена (главы из романа «Былое и думы», статьи «Вперёд! Вперёд!», «Освобождение крестьян» и другие) и Огарёва (стихотворения, 3-я часть поэмы «Юмор», статья «Русские вопросы» и другие). Среди других публикаций - переписка Н.В. Гоголя с В.Г. Белинским, неизданные стихотворения А.С. Пушкина («Вольность», «Деревня», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву», «В Сибирь» и другие), М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта»), К.Ф. Рылеева («Гражданин», «Гражданское мужество»), А.А. Григорьева («Когда колокола торжественно звучат…», «Нет, не рождён я биться лбом…»), произведения Н.А. Мельгунова («Права русского народа») и Л.Н. Толстого («Песня про сражение на реке Чёрной 4 августа 1855 года»; опубликовано как произведение солдатского фольклора), И.С. Аксакова (сатира «Судебные сцены, или Присутственный день уголовной палаты»), П.Я. Чаадаева («Философическое письмо»), сочинения декабристов, в частности М.С. Лунина («Взгляд на тайное общество в России»), их воспоминания и письма.
В 1858 году первые три книги «Полярной звезды» перепечатаны Универсальной типографией (Universal Printing Establishment) З.Б. Свентославского в Лондоне. Альманах целиком факсимильно переиздан: книга 1-8 в 1966-1968 годы.