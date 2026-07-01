ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА - русский литературный альманах.

Из­да­вал­ся А.А. Бес­ту­же­вым и К.Ф. Ры­лее­вым в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1822-1825 годы. Вы­шли 3 вы­пус­ка (на 1823, 1824 и 1825). «Полярная звезда» име­ла под­за­го­ло­вок: «кар­ман­ная книж­ка… для лю­би­тель­ниц и лю­би­те­лей рус­ской сло­вес­но­сти», от­ра­жав­ший про­све­ти­тель­ский и по­пу­ля­ри­за­тор­ский ха­рак­тер из­да­ния. В аль­ма­на­хе, по­ми­мо про­из­ве­де­ний отечественных пи­са­те­лей, пуб­ли­ко­ва­лись еже­год­ные литературно-кри­тические об­зо­ры Бес­ту­же­ва, ока­зав­шие зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие русской литературной кри­ти­ки. Круг ав­то­ров «Полярной звезды» был весь­ма ши­рок, вклю­чив в се­бя пи­са­те­лей са­мых раз­ных ху­дожественно-эс­те­тических пред­поч­те­ний: А.С. Пуш­ки­на, А.С. Гри­бое­до­ва, В.А. Жу­ков­ско­го, И.А. Кры­ло­ва, Е.А. Бо­ра­тын­ско­го, А.А. Дель­ви­га, А.А. Ша­хов­ско­го, Ф.В. Бул­га­ри­на, Н.И. Гре­ча, О.И. Сен­ков­ско­го, Ф.Н. Глин­ку, В.К. Кю­хель­бе­ке­ра и других. Ти­раж 4-го вы­пу­с­ка аль­ма­на­ха (на 1826), под­го­тов­лен­но­го под названием «Звё­з­доч­ка», был изъ­ят по­сле вос­ста­ния 14.12.1825 года вме­сте с бу­ма­га­ми Бес­ту­же­ва и Ры­лее­ва и впо­след­ст­вии унич­то­жен. На­зва­ние «Полярная звезда» впо­след­ст­вии ис­поль­зо­вал А.И. Гер­цен при из­да­нии собственного аль­ма­на­ха.

Издание:

По­ляр­ная звез­да, из­дан­ная А. Бес­ту­же­вым и К. Ры­лее­вым. [Изд. под­го­то­ви­ли В.А. Ар­хи­пов, В.Г. Ба­за­нов, Я.Л. Лев­ко­вич]. М.; Л., 1960.

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