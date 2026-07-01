ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА - русский литературный альманах.
Издавался А.А. Бестужевым и К.Ф. Рылеевым в Санкт-Петербурге в 1822-1825 годы. Вышли 3 выпуска (на 1823, 1824 и 1825). «Полярная звезда» имела подзаголовок: «карманная книжка… для любительниц и любителей русской словесности», отражавший просветительский и популяризаторский характер издания. В альманахе, помимо произведений отечественных писателей, публиковались ежегодные литературно-критические обзоры Бестужева, оказавшие значительное влияние на развитие русской литературной критики. Круг авторов «Полярной звезды» был весьма широк, включив в себя писателей самых разных художественно-эстетических предпочтений: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, В.А. Жуковского, И.А. Крылова, Е.А. Боратынского, А.А. Дельвига, А.А. Шаховского, Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча, О.И. Сенковского, Ф.Н. Глинку, В.К. Кюхельбекера и других. Тираж 4-го выпуска альманаха (на 1826), подготовленного под названием «Звёздочка», был изъят после восстания 14.12.1825 года вместе с бумагами Бестужева и Рылеева и впоследствии уничтожен. Название «Полярная звезда» впоследствии использовал А.И. Герцен при издании собственного альманаха.
Издание:
Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. [Изд. подготовили В.А. Архипов, В.Г. Базанов, Я.Л. Левкович]. М.; Л., 1960.