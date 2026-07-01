ПОЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ
ПОЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ - российский дирижёр, народный артист РФ (1996).
В 1967 году окончил Музыкальное училище при Московской консерватории по классу хорового дирижирования Е.Н. Зверевой, затем Московскую консерваторию по классам хорового дирижирования Б.И. Куликова (1972) и оперно-симфонического дирижирования О.А. Димитриади (1973), в 1977 году - аспирантуру под руководством Г.Н. Рождественского. В 1971 году основал Камерный хор Московской консерватории (1-я премия Международного конкурса полифонических хоров в Ареццо (Италия), 1975 год; с 1980 года Государственный камерный хор Министерства культуры СССР, с 1992 года в составе Симфонической капеллы России). В репертуар хора входили, помимо классики, новые, в том числе посвящённые Полянскому, сочинения современных авторов - А.Г. Шнитке (под управлением Полянского впервые исполнены Концерт для хора, 1986 год, «Стихи покаянные», 1988 год), Н.Н. Сидельникова, Р.С.Леденёва и других. Полянский был главным дирижёром фестиваля «Оперные вечера» в Гётеборге (Швеция), работал с отечественными и зарубежными симфоническими оркестрами. С 1992 года художественный руководитель и главный дирижёр Симфонической капеллы России. Репертуар Полянского включает, наряду с многочисленными симфоническими и ораториальными произведениями, около 30 опер, среди которых - «Джезуальдо» Шнитке (Москва, 2000 год, российская премьера, концертное исполнение), «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане» А.В. Чайковского (Елец, 2011 год, мировая премьера). Полянский - последовательный интерпретатор творческого наследия Рахманинова, записал все его симфонические и хоровые сочинения (в том числе «Всенощное бдение», 1986 год). Профессор Московской консерватории (с 2005).
Государственная премия РФ (1994, 2010).