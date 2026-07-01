ПОЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ

ПОЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ - российский дирижёр, народный артист РФ (1996).

В 1967 году окон­чил Музыкальное училище при Московской консерватории по клас­су хо­ро­во­го дири­жи­ро­ва­ния Е.Н. Зве­ре­вой, за­тем Московскую консерваторию по клас­сам хо­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния Б.И. Ку­ли­ко­ва (1972) и опер­но-сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния О.А. Ди­мит­риа­ди (1973), в 1977 году - ас­пи­ран­ту­ру под руководством Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го. В 1971 году ос­но­вал Ка­мер­ный хор Московской консерватории (1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са по­ли­фо­нических хо­ров в Арец­цо (Ита­лия), 1975 год; с 1980 года Государственный ка­мер­ный хор Министерства куль­ту­ры СССР, с 1992 года в со­ста­ве Сим­фо­ни­че­ской ка­пел­лы Рос­сии). В ре­пер­ту­ар хо­ра вхо­ди­ли, по­ми­мо клас­си­ки, но­вые, в том числе по­свя­щён­ные Полянскому, со­чи­не­ния современных ав­то­ров - А.Г. Шнит­ке (под управлением Полянского впер­вые ис­пол­не­ны Кон­церт для хо­ра, 1986 год, «Сти­хи по­ка­ян­ные», 1988 год), Н.Н. Си­дель­ни­ко­ва, Р.С.Ле­де­нё­ва и других. Полянский был главным ди­ри­жё­ром фес­ти­ва­ля «Опер­ные ве­че­ра» в Гё­те­бор­ге (Шве­ция), ра­бо­тал с отечественными и за­ру­беж­ны­ми сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми. С 1992 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Сим­фо­нической ка­пел­лы Рос­сии. Ре­пер­ту­ар Полянского вклю­ча­ет, на­ря­ду с мно­го­численными сим­фо­ническими и ора­то­ри­аль­ны­ми про­из­ве­де­ния­ми, около 30 опер, сре­ди ко­то­рых - «Дже­зу­аль­до» Шнит­ке (Мо­ск­ва, 2000 год, российская пре­мье­ра, кон­церт­ное ис­пол­не­ние), «Ле­ген­да о гра­де Ель­це, Де­ве Ма­рии и Та­мер­ла­не» А.В. Чай­ков­ско­го (Елец, 2011 год, ми­ро­вая пре­мье­ра). Полянский - по­сле­до­ва­тель­ный ин­тер­пре­та­тор творческого на­сле­дия Рах­ма­ни­но­ва , за­пи­сал все его сим­фо­нические и хо­ро­вые со­чи­не­ния (в том числе «Все­нощ­ное бде­ние», 1986 год). Профессор Московской консерватории (с 2005).

Государственная премия РФ (1994, 2010).