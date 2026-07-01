ПОЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

ПОЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ - советский партийный и государственный деятель.

Окон­чил Харь­ков­ский сельско-хозяйственный институт (1939), Выс­шую партийную шко­лу при ЦК ВКП(б) (1942). 1-й сек­ре­тарь Ка­ра­сук­ско­го рай­ко­ма пар­тии Но­во­си­бир­ской области (1942-1945). С 1945 года в ап­па­ра­те ЦК ВКП(б). 2-й сек­ре­тарь Крым­ско­го об­ко­ма пар­тии (1949-1952). Председатель ис­пол­ко­ма Крым­ско­го об­ла­ст­но­го Со­ве­та де­пу­та­тов тру­дя­щих­ся (1952-1953). 1-й сек­ре­тарь Крым­ско­го об­ко­ма КПСС (с февраля 1954 года КП Ук­раи­ны) (1953-1955). 1-й сек­ре­тарь Чка­лов­ско­го (с 4.12.1957 года Орен­бург­ско­го) об­ко­ма КПСС (1955-1957), со­дей­ст­во­вал ос­вое­нию це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель в об­лас­ти. Член ЦК КПСС (1956-1991). 1-й сек­ре­тарь Крас­но­дар­ско­го край­ко­ма КПСС (1957-1958). Ак­тив­но под­дер­жал Н.С. Хру­щё­ва во вре­мя по­пыт­ки сме­ще­ния его с по­ста 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС, пред­при­ня­той в 1957 году «ан­ти­пар­тий­ной груп­пой» чле­нов Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС, рез­ко кри­ти­ко­вал её уча­ст­ни­ков - В.М. Мо­ло­то­ва, Г.М. Ма­лен­ко­ва, Л.М. Ка­га­но­ви­ча на экс­трен­ном Пле­ну­ме ЦК КПСС (июнь 1957). Председатель СМ РСФСР (1958-1962). Член Пре­зи­диу­ма (По­лит­бю­ро) ЦК КПСС (1960-1976; в 1958-1960 кан­ди­дат). В начале 1960-х годов вы­ра­жал сом­не­ние в от­но­ше­нии не­ко­то­рых ре­ше­ний Хру­щё­ва (мас­со­вые по­сад­ки ку­ку­ру­зы, раз­де­ле­ние об­ко­мов КПСС на промышленные и сельско-хозяйственные и другие). Заместитель председателя СМ СССР (1962-1965). На пле­ну­ме ЦК КПСС (октябрь 1964) за­чи­тал док­лад с об­ли­че­ни­ем оши­бок Хру­щё­ва, под­дер­жал ре­ше­ние о его от­став­ке и вы­дви­же­ние Л.И. Бреж­не­ва на пост 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС. 1-й заместитель председателя СМ СССР (1965-1973). В начале 1970-х годов у Полянского обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК КПСС Бреж­не­вым. Полянский был пе­ре­ве­дён на пост министра сельского хозяйства СССР (1973-1976). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в Япо­нии (1976-1982), в Нор­ве­гии (1982-1987). Спо­соб­ст­во­вал су­ще­ст­вен­но­му уве­ли­че­нию (в 10 раз) то­ва­ро­обо­ро­та ме­ж­ду СССР и Япо­ни­ей. На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1956, 1967 и другими).