ПОЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
ПОЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ - советский партийный и государственный деятель.
Окончил Харьковский сельско-хозяйственный институт (1939), Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1942). 1-й секретарь Карасукского райкома партии Новосибирской области (1942-1945). С 1945 года в аппарате ЦК ВКП(б). 2-й секретарь Крымского обкома партии (1949-1952). Председатель исполкома Крымского областного Совета депутатов трудящихся (1952-1953). 1-й секретарь Крымского обкома КПСС (с февраля 1954 года КП Украины) (1953-1955). 1-й секретарь Чкаловского (с 4.12.1957 года Оренбургского) обкома КПСС (1955-1957), содействовал освоению целинных и залежных земель в области. Член ЦК КПСС (1956-1991). 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС (1957-1958). Активно поддержал Н.С. Хрущёва во время попытки смещения его с поста 1-го секретаря ЦК КПСС, предпринятой в 1957 году «антипартийной группой» членов Президиума ЦК КПСС, резко критиковал её участников - В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича на экстренном Пленуме ЦК КПСС (июнь 1957). Председатель СМ РСФСР (1958-1962). Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1960-1976; в 1958-1960 кандидат). В начале 1960-х годов выражал сомнение в отношении некоторых решений Хрущёва (массовые посадки кукурузы, разделение обкомов КПСС на промышленные и сельско-хозяйственные и другие). Заместитель председателя СМ СССР (1962-1965). На пленуме ЦК КПСС (октябрь 1964) зачитал доклад с обличением ошибок Хрущёва, поддержал решение о его отставке и выдвижение Л.И. Брежнева на пост 1-го секретаря ЦК КПСС. 1-й заместитель председателя СМ СССР (1965-1973). В начале 1970-х годов у Полянского обострились отношения с генеральным секретарём ЦК КПСС Брежневым. Полянский был переведён на пост министра сельского хозяйства СССР (1973-1976). Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии (1976-1982), в Норвегии (1982-1987). Способствовал существенному увеличению (в 10 раз) товарооборота между СССР и Японией. Награждён 4 орденами Ленина (1956, 1967 и другими).