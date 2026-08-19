ПОЛЯНСКИЙ ДАНИЛА ЛЕОНТЬЕВИЧ

ПОЛЯНСКИЙ ДАНИЛА ЛЕОНТЬЕВИЧ - русский государственный деятель, думный дьяк.

(в кре­ще­нии Иван). По­дья­чий (не позд­нее 1664/1665 - 1672) и дьяк (1672-1676) При­ка­за тай­ных дел. Со­ста­вил пе­ре­пис­ные кни­ги вот­чин Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря близ Зве­ни­го­ро­да (1664/1665; совместно со столь­ни­ком А.И. Сви­я­зе­вым) и других. Дум­ный дьяк при­ка­зов - Боль­шо­го при­хо­да (1676), Стре­лец­ко­го (1676-1677, 1682), Ус­тюж­ской чет­вер­ти и Хлеб­но­го (1676-1677), Зем­ско­го (1686-1689), Ка­зён­но­го дво­ра (1689/1690). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом князя Ю.А. Дол­го­ру­ко­ва. Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года в Мо­ск­ве имя Полянского чис­ли­лось в спи­сках лиц, ко­то­рых стрель­цы 15(25) мая по­тре­бо­ва­ли вы­дать им для рас­пра­вы, а 20(30) мая - при­го­во­рить к ссыл­ке. Ле­том ука­зом ца­рей Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I от­прав­лен в ссыл­ку с семь­ёй в Коль­ский ост­рог (в сен­тяб­ре то­го же го­да за­ме­не­на на временное уда­ле­ние из Мо­ск­вы). Член ко­мис­сий, управ­ляв­ших Мо­ск­вой во вре­мя от­сут­ст­вия в го­ро­де Ива­на V Алек­сее­вича и Пет­ра I (1683, 1685, 1688, 1689). В 1697-1702 годы по по­ру­че­нию ца­ря Пет­ра I совместно с дья­ком Д.А. Бе­ре­сто­вым за­нимал­ся вы­яв­ле­ни­ем зло­упот­реб­ле­ний в ря­де на­се­лён­ных пун­ктов Си­би­ри.