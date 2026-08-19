ПОЛЯНСКИЙ ДАНИЛА ЛЕОНТЬЕВИЧ
ПОЛЯНСКИЙ ДАНИЛА ЛЕОНТЬЕВИЧ - русский государственный деятель, думный дьяк.
(в крещении Иван). Подьячий (не позднее 1664/1665 - 1672) и дьяк (1672-1676) Приказа тайных дел. Составил переписные книги вотчин Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода (1664/1665; совместно со стольником А.И. Свиязевым) и других. Думный дьяк приказов - Большого прихода (1676), Стрелецкого (1676-1677, 1682), Устюжской четверти и Хлебного (1676-1677), Земского (1686-1689), Казённого двора (1689/1690). Пользовался покровительством князя Ю.А. Долгорукова. Во время Стрелецкого восстания 1682 года в Москве имя Полянского числилось в списках лиц, которых стрельцы 15(25) мая потребовали выдать им для расправы, а 20(30) мая - приговорить к ссылке. Летом указом царей Ивана V Алексеевича и Петра I отправлен в ссылку с семьёй в Кольский острог (в сентябре того же года заменена на временное удаление из Москвы). Член комиссий, управлявших Москвой во время отсутствия в городе Ивана V Алексеевича и Петра I (1683, 1685, 1688, 1689). В 1697-1702 годы по поручению царя Петра I совместно с дьяком Д.А. Берестовым занимался выявлением злоупотреблений в ряде населённых пунктов Сибири.