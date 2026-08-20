ПОЛЯНЕ западные
ПОЛЯНЕ западные (польское Polanie) - западнославянское племенное объединение.
Локализуется в междуречье среднего течения рек Одра (Одер) и Варта. Этноним «Поляне» происходит от слова «поле», в последующем, по мнению ряда исследователей, он был перенесён на всю Польшу («возделываемое поле»). В «Баварском географе» (перечень народов Центральной и Восточной Европы 2-й половины IX века) напрямую не упоминаются, однако, по некоторым данным, Поляне тождественны «глопеанам» (латинское Glopeani) - крупному племенному объединению, включавшему «400 градов». В VIII-IX века образовали племенное княжество с центром в Гнезно, в состав которого входил ряд мелких племён-образований: гопляне, ленчицане, серадзане. Благодаря выгодному стратегическому положению (Поляне были окружены родственными и близкими по уровню развития и силе племенами), сосредоточению в Гнезно торговли солью, возглавили процесс формирования польского государства: именно из полян вышла династия Пястов, объединившая к конце X века все польские земли. История происхождения полян, их взаимоотношения и связи с восточными полянами - предмет дискуссий в историографии.