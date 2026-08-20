ПОЛЯНЕ западные

ПОЛЯНЕ западные (польское Polanie) - западнославянское племенное объединение.

Ло­ка­ли­зу­ет­ся в ме­ж­ду­ре­чье сред­не­го те­че­ния рек Од­ра (Одер) и Вар­та. Эт­но­ним «Поляне» про­ис­хо­дит от сло­ва «по­ле», в по­сле­дую­щем, по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, он был пе­ре­не­сён на всю Поль­шу («воз­де­лы­вае­мое по­ле»). В «Ба­вар­ском гео­гра­фе» (пе­ре­чень на­ро­дов Центральной и Восточной Ев­ро­пы 2-й половины IX века) на­пря­мую не упо­ми­на­ют­ся, од­на­ко, по не­ко­то­рым дан­ным, Поляне то­ж­де­ст­вен­ны «гло­пеа­нам» (латинское Glopeani) - круп­но­му пле­мен­но­му объ­е­ди­не­нию, вклю­чав­ше­му «400 гра­дов». В VIII-IX века об­ра­зо­ва­ли пле­мен­ное кня­же­ст­во с цен­тром в Гнез­но, в со­став ко­то­ро­го вхо­дил ряд мел­ких пле­мён-об­ра­зо­ва­ний: го­п­ля­не, лен­чи­ца­не, се­рад­за­не. Бла­го­да­ря вы­год­но­му стра­те­гическому по­ло­же­нию (Поляне бы­ли ок­ру­же­ны род­ст­вен­ны­ми и близ­ки­ми по уров­ню раз­ви­тия и си­ле пле­ме­на­ми), со­сре­до­то­че­нию в Гнез­но тор­гов­ли со­лью, воз­гла­ви­ли про­цесс фор­ми­ро­ва­ния польского государства: имен­но из полян вы­шла ди­на­стия Пяс­тов, объ­еди­нив­шая к конце X века все польские зем­ли. Ис­то­рия про­ис­хо­ж­де­ния полян, их взаи­мо­от­но­ше­ния и свя­зи с восточными по­ля­на­ми - пред­мет дис­кус­сий в ис­то­рио­гра­фии.