ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Родилась 01.03.1946. Окончила исторический факультет МГУ в 1968 г.

Кандидатская диссертация : Проблема Ольстера и Великобритания (1918-1921) (МГУ, 1974).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : История Ирландии и англо-ирландских отношений в ХХ в

Сочинения: Ольстер: истоки трагедии. М. 1982;

Ирландия в ХХ в. М., 2002;

Сев. Ирландия: истоки конфликта // ННИ.1990.№6;

Терроризм в Ирландии как метод политической борьбы // Политика и власть в Зап. Европе ХХ в. М., 2000;

Из истории ирландского парламента // Россия и Британия. Вып.2. М., 2000;

Первые шаги ирландской дипломатии. Миссия в Москву // ВИ. 2001. №1.