ПОЛЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОЛЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк и демограф, академик РАН (1997).

Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ имени М.В. Ло­мо­но­со­ва (1945). В Великую Отечественную вой­ну уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве обо­ро­нительных ру­бежей под Мо­ск­вой (1941), ра­бо­тал в городе Сверд­ловск на во­енном за­во­де (1942-1943). С 1949 года в Институте ис­то­рии АН СССР, с 1968 года в Институте ис­тории СССР (с 1992 года Институт российской ис­то­рии РАН); заведующий от­де­лом ис­то­рии советского об­щест­ва (1959-1968), заведующий сек­то­ром изу­че­ния ком­плекс­ных про­блем со­циа­ли­стического и ком­му­ни­стического строи­тель­ст­ва в СССР (1968-1992), ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель Цен­тра по изу­че­нию ис­то­рии тер­ри­то­рии и на­се­ле­ния Рос­сии (1992-2012). Председатель На­учного со­ве­та РАН по про­бле­мам ис­то­рической де­мо­гра­фии и ис­то­рической гео­гра­фии (с 1984), председатель На­учного со­ве­та РАН «Че­ло­век в по­все­днев­но­сти: про­шлое и на­стоя­щее» (с 2002). Од­но­вре­мен­но с 1949 года на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в ву­зах Мо­ск­вы. Один из ав­то­ров и ре­дак­то­ров из­да­ний «Ис­то­рия Мо­ск­вы» (том 6, книга 1, 1957), «Все­мир­ная ис­то­рия» (том 8, 1961), «Ис­то­рия СССР с древ­ней­ших вре­мён до на­ших дней» (т. 8, 1967) и других. Главный ре­дак­тор журнала «Ис­то­рия СССР» (1966-1969).

Ав­тор бо­лее 650 на­учных пуб­ли­ка­ций. Спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию ис­то­рической де­мо­гра­фии. Раз­ра­бо­тал но­вую ме­то­ди­ку рет­ро­спек­тив­но­го вос­ста­нов­ле­ния ди­на­мических ря­дов дви­же­ния на­се­ле­ния РСФСР и СССР за 1917-1926 годы, ко­то­рая по­зво­ли­ла оце­нить люд­ские по­те­ри в 1-й ми­ро­вой вой­не и в Гражданской вой­не 1917-1922 годов. Пред­ло­жил ус­та­но­вить основные со­став­ляю­щие ис­чис­ле­ния об­щих де­мо­гра­фических по­терь СССР во 2-й ми­ро­вой вой­не : по­те­ри воо­ружённых сил и мир­но­го на­се­ле­ния в зо­не бое­вых дей­ст­вий, убыль на­се­ле­ния в ты­ло­вых рай­онах и на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии, по­те­ри на­се­ле­ния в ре­зуль­та­те ре­прес­сий и де­пор­та­ций. Один из ав­то­ров и от­ветственный ре­дак­тор книги «Ис­то­ри­че­ская де­мо­гра­фия: про­бле­мы, су­ж­де­ния, за­да­чи» (1989), а так­же из­да­ния «На­се­ле­ние Рос­сии в ХХ ве­ке: Ис­то­ри­че­ские очер­ки» (том 1-3, 2000-2012), в ко­то­ром с при­вле­че­ни­ем боль­шо­го ком­плек­са до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов впер­вые ос­ве­ще­на де­мо­гра­фическая ис­то­рия стра­ны. Под руководством Полякова впер­вые из­да­ны стро­го за­сек­ре­чен­ные ма­те­риа­лы яко­бы ока­зав­шей­ся де­фект­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1937 года (пуб­ли­ка­ции 1990-х годов, наи­бо­лее пол­ная - в книге «Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1937 го­да: об­щие ито­ги», совместно с В.Б. Жи­ром­ской, 2007 год), а так­же под­лин­ные, но скры­тые от об­ще­ст­вен­но­сти ма­те­риа­лы пе­ре­пи­си 1939 года («Все­со­юз­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния 1939 го­да», 1992 год).

Спо­соб­ст­во­вал пре­одо­ле­нию од­но­сто­рон­но­сти и тен­ден­ци­оз­но­сти в ос­ве­ще­нии со­бы­тий Гражданской вой­ны 1917-1922 годов (гла­вы в книге «Гра­ж­дан­ская вой­на в Рос­сии: пе­ре­крё­сток мне­ний», 1994 год). Внёс так­же вклад в раз­ра­бот­ку но­вых ак­ту­аль­ных на­прав­ле­ний в раз­ви­тии ис­то­рической нау­ки - ис­то­рической эко­ло­гии, изу­че­ния че­ло­ве­ка в российской по­все­днев­но­сти и другие. Ав­тор вос­по­ми­на­ний («Ми­нув­шее: фраг­мен­ты», книга 1-2, 2010-2011 годы).

Государственная премия СССР за твор­че­ский вклад в раз­ви­тие отечественной нау­ки (1987), премия РАН имени В.О. Клю­чев­ско­го (2003 год, совместно с В.Б. Жи­ром­ской и И.Н. Ки­се­лё­вым) и другие.