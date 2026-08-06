ПОЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛЯКО́В ВАЛЕ́РИЙ НИКОЛА́ЕВИЧ (26.04.1882–29.03.1961)

Образование

Окончил Александровский кадетский корпус, Павловское военное училище (1901) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1908).

Карьера

Подпоручик (со ст. с 13.08.1901). Поручик (со ст. с 13.08.1905). Капитан (со ст. с 02.05.1908). Подполковник (с 22.03.1915 со ст. с 06.12.1914). Полковник (с 15.08.1916 со ст. с 06.12.1915). На службе с 31.08.1899. В лейб-гвардии стрелковом полку (позднее лейб-гвардии 3-м стрелковом). Командовал ротой лейб-гвардии в 3-м стрелковом Его Величества полку (25.11.1908–05.12.1910). Старший адъютант штаба XI армейского корпуса (26.11.1910–17.12.1911). Помощник старшего адъютанта штаба Киевского военного округа (17.12.1911–01.02.1912). И.д. помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии военного министерства (с 01.02.1912). Участник Первой мировой войны. И.д. штаб-офицера для поручений отдела генерал-квартирмейстера штаба армии (1915). Помощник делопроизводителя канцелярии военного министерства (с 09.10.1915), делопроизводитель (с 04.05.1916, на 01.1917). В штабе 9-й армии. Приватный лектор Николаевской военной академии (1917–1918).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. В РККА (на 1918). Делопроизводитель законодательно-финансового управления при Военно-законодательном совете. От академии ездил в Донскую область в качестве квартирьера. По некоторым данным, назад не вернулся. Уволен от службы приказом наркомвоен (13.08.1918). Перешел в украинскую армию (1918). С 20.08.1918–1920 в Добровольческой армии, ВСЮР и Русской армии. Военный агент в Греции (с 04.06.1919). В эмиграции в Сербии (Земун) и Бельгии. Старейший стрелок объединения лейб-гвардии 3-го стрелкового полка (на 11.1951). Умер в Брюсселе.

Семья

Супруга Елена Чайковская (1890–1954). Сын Николай (1919–1987).