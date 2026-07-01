ПОЛЯКОВ СЕРЖ
ПОЛЯКОВ Серж - французский живописец, график.
Сын владельца конного завода в Киргизии. Начал заниматься живописью в Москве с 1914 года. В 1918-1919 годы жил в Тифлисе, покинул Россию в 1919 году. Проживая в Константинополе, Софии, Белграде, Вене, Берлине, зарабатывал на жизнь игрой на гитаре. Переехал в Париж в 1923 году (французское гражданство получил в 1962 году). С 1929 года обучался живописи в академии «Ла Гранд-Шомьер» у И. Серфа, О. Фриеза; продолжал играть на гитаре в русском кабаре (до 1952). С 1931 года участвовал в парижских выставках (Общество французских художников, позднее Салон независимых и другие). Продолжил обучение в лондонской школе Слейда (1935-1937); посещая Британский музей, заинтересовался древнеегипетской техникой многослойной росписи саркофагов. На формирование живописной манеры Полякова оказало влияние искусство кватроченто, а также П. Сезанна, Х. Гриса, П. Клее. По возвращении в Париж познакомился с В.В. Кандинским, Р. Делоне и С. Делоне-Терк, О. Фрейндлихом. Под впечатлением от их живописи и теоретических суждений с 1938 года перешёл к абстракционизму. Один из представителей так называемой Второй парижской школы, Поляков создал собственный стиль, отстраняясь от популярных в то время направлений (ташизм, информель, геометрическая абстракция, живопись жеста): в его картинах чётко очерченные разноцветные плоскости плотно прилегают друг к другу, нижние красочные слои частично проступают сквозь верхние и образуют полнозвучные, глубокие цветовые аккорды. Колористическая гамма, построенная на сопоставлении ярких спектральных цветов, после 1946 года сменяется мягкими переходами приглушённых, сближенных оттенков: «Абстрактная композиция» (1950 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк), «Без названия (жёлтое и чёрное)» (1952 год, Национальный музей современного искусства, Париж), «Композиция» (1955 год, Музей изящных искусств, Лион; 1955 год, Городской музей современного искусства, Париж; 1956 год, галерея Тейт, Лондон). Исполнял также цветные литографии и коллажи. Оформил в стилистике абстракционизма балет «Контрапункт» М. Констана (1958 год, труппа «Балле де Пари», хореограф Р. Пети). Был участником выставок русских художников, организованных в Париже Союзом советских патриотов (1945 и 1946). Командор ордена Искусств и литературы (1962). Его сын - художник, скульптор, кинопродюсер Алексис (Алексей) Поляков (родился 1942), один из авторов 3-томной монографии об отце (2005-2011).