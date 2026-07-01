ПОЛЯКОВ СЕРЖ

ПОЛЯКОВ Серж - французский живописец, график.

Сын вла­дель­ца кон­но­го за­во­да в Кир­гизии. На­чал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью в Мо­ск­ве с 1914 года. В 1918-1919 годы жил в Тиф­ли­се, по­ки­нул Рос­сию в 1919 году. Про­жи­вая в Кон­стан­ти­но­по­ле , Со­фии, Бел­гра­де, Ве­не, Бер­ли­не, за­ра­ба­ты­вал на жизнь иг­рой на ги­та­ре. Пе­ре­ехал в Па­риж в 1923 году (французское гра­ж­дан­ст­во по­лу­чил в 1962 году). С 1929 года обу­чал­ся жи­во­пи­си в ака­де­мии «Ла Гранд-Шомь­ер» у И. Сер­фа, О. Фрие­за; про­дол­жал иг­рать на ги­та­ре в русском ка­ба­ре (до 1952). С 1931 года уча­ст­во­вал в па­риж­ских вы­став­ках (Общество французских ху­дож­ни­ков, позд­нее Са­лон не­за­ви­си­мых и другие). Про­дол­жил обу­че­ние в лон­дон­ской шко­ле Слей­да (1935-1937); по­се­щая Бри­тан­ский му­зей, за­ин­те­ре­со­вал­ся древнеегипетской тех­ни­кой мно­го­слой­ной рос­пи­си сар­ко­фа­гов. На фор­ми­ро­ва­ние жи­во­пис­ной ма­не­ры Полякова ока­за­ло влия­ние искусство кват­ро­чен­то, а так­же П. Се­зан­на, Х. Гри­са, П. Клее. По воз­вра­ще­нии в Па­риж по­зна­ко­мил­ся с В.В. Кан­дин­ским, Р. Де­ло­не и С. Де­ло­не-Терк, О. Фрейн­дли­хом. Под впе­чат­ле­ни­ем от их жи­во­пи­си и тео­ре­тических су­ж­де­ний с 1938 года пе­ре­шёл к аб­ст­рак­цио­низ­му . Один из пред­ста­ви­те­лей так называемой Вто­рой па­риж­ской шко­лы, Поляков соз­дал собственный стиль, от­стра­ня­ясь от по­пу­ляр­ных в то вре­мя на­прав­ле­ний (та­шизм, ин­фор­мель, гео­мет­рическая аб­ст­рак­ция, жи­во­пись жес­та): в его кар­ти­нах чёт­ко очер­чен­ные раз­но­цвет­ные плос­ко­сти плот­но при­ле­га­ют друг к дру­гу, ниж­ние кра­соч­ные слои час­тич­но про­сту­па­ют сквозь верх­ние и об­ра­зу­ют пол­но­звуч­ные, глу­бо­кие цве­то­вые ак­кор­ды. Ко­ло­ри­стическая гам­ма, по­стро­ен­ная на со­пос­тав­ле­нии яр­ких спек­траль­ных цве­тов, по­сле 1946 года сме­ня­ет­ся мяг­ки­ми пе­ре­хо­да­ми при­глу­шён­ных, сбли­жен­ных от­тен­ков: «Аб­ст­ракт­ная ком­по­зи­ция» (1950 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк), «Без на­зва­ния (жёл­тое и чёр­ное)» (1952 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж), «Ком­по­зи­ция» (1955 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ли­он; 1955 год, Городской му­зей современного искусства, Париж; 1956 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон). Ис­пол­нял так­же цвет­ные ли­то­гра­фии и кол­ла­жи. Офор­мил в сти­ли­сти­ке аб­ст­рак­цио­низ­ма ба­лет «Кон­тра­пункт» М. Кон­ста­на (1958 год, труп­па «Бал­ле де Па­ри», хо­рео­граф Р. Пе­ти). Был уча­ст­ни­ком вы­ста­вок русских ху­дож­ни­ков, ор­га­ни­зо­ван­ных в Па­ри­же Сою­зом советских пат­рио­тов (1945 и 1946). Ко­ман­дор ор­де­на Искусств и литературы (1962). Его сын - ху­дож­ник, скульп­тор, ки­но­про­дю­сер Алек­сис (Алек­сей) По­ля­ков (родился 1942), один из ав­то­ров 3-том­ной мо­но­гра­фии об от­це (2005-2011).