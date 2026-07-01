ПОЛЯКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
ПОЛЯКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ - российский архитектор, действительный член АА СССР (1950).
Окончил Вхутеин в Ленинграде (1929). Переехал в Москву в 1933 году с группой учеников В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха для проектирования здания Дворца Советов. Параллельно участвовал в работе над проектами И.А. Фомина: санатория в Сочи (1935), здания СМ УССР в Киеве (1934-1938), станции московского метрополитена «Театральная» (1938) и другие. До конца 1930-х годов последовательно развивал идеи обновления архитектуры на базе «освоения наследия», работая в русле советского неоклассицизма(«пролетарской классики»): станция метро «Курская-радиальная» (1938), арка главного входа ВСХВ (1939 год; обе в Москве) и другие. В 1948-1950 годы главный архитектор Севастополя, где по его проекту осуществлена застройка проспекта Нахимова и Большой Морской улицы (1948-1951 годы; совместно с архитекторами Е.П. Вулыхом, В.В. Пелевиным, В.А. Петровым, И.С. Самойловой). В послевоенный период, в русле общего развития советской архитектуры, Поляков обратился к языку стиля ампир, который, по его мнению, полнее всего выражал национальное своеобразие русской культуры; жилой дом, вестибюль метро или промышленный комплекс он стремился превратить в памятник эпохе, «разъясняя» его посвящение разнообразными декоративными средствами. Среди построек этого периода - гостиница «Ленинградская» (1949-1952 годы; совместно с архитектором А.Б. Борецким), станции метро «Калужская» (ныне «Октябрьская-кольцевая»; 1950 год) и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии (1953 год, совместно с архитекторами Пелевиным, Ю.П. Зенкевичем и другими; все в Москве), «Пушкинская» в Ленинграде (1950-1955 годы; совместно с Петровым), сооружения Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла (1950-1952) и другие.
После постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании» (1955) Поляков оказался одним из немногих, чья профессиональная деятельность была подвергнута резкой критике; его и А.Б. Борецкого лишили звания лауреатов Государственной премии СССР, присуждённой им за проект гостиницы «Ленинградская». Поляков сосредоточился на педагогической работе в Московском центральном художественно-промышленном училище (с 1948 года Московское высшее художественное-промышленное училище; 1947-1950 и 1958-1965 годы; профессор с 1963 года). Государственная премия СССР (1949, 1950). Награждён орденом Ленина (1952).