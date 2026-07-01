ПОЛЯКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

ПОЛЯКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ - российский архитектор, действительный член АА СССР (1950).

Окон­чил Вху­те­ин в Ле­нин­гра­де (1929). Пе­ре­ехал в Мо­ск­ву в 1933 году с груп­пой уче­ни­ков В.А. Щу­ко и В.Г. Гельф­рей­ха для про­ек­ти­ро­ва­ния зда­ния Двор­ца Со­ве­тов. Па­рал­лель­но уча­ст­во­вал в ра­бо­те над про­ек­та­ми И.А. Фо­ми­на: са­на­то­рия в Со­чи (1935), зда­ния СМ УССР в Кие­ве (1934-1938), стан­ции московского мет­ро­по­ли­те­на «Те­ат­раль­ная» (1938) и другие. До конца 1930-х годов по­сле­до­ва­тель­но раз­ви­вал идеи об­нов­ле­ния ар­хи­тек­ту­ры на ба­зе «ос­вое­ния на­сле­дия», ра­бо­тая в рус­ле советского не­о­клас­си­циз­ма («про­ле­тар­ской клас­си­ки»): стан­ция мет­ро «Кур­ская-ра­ди­аль­ная» (1938), ар­ка главного вхо­да ВСХВ (1939 год; обе в Мо­ск­ве) и другие. В 1948-1950 годы главный ар­хи­тектор Се­ва­сто­по­ля, где по его про­ек­ту осу­ще­ст­в­ле­на за­строй­ка проспекта На­хи­мо­ва и Боль­шой Мор­ской улицы (1948-1951 годы; совместно с ар­хи­тек­то­ра­ми Е.П. Ву­лы­хом, В.В. Пе­ле­ви­ным, В.А. Пет­ро­вым, И.С. Са­мой­ло­вой). В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од, в рус­ле об­ще­го раз­ви­тия советской ар­хи­тек­ту­ры, Поляков об­ра­тил­ся к язы­ку сти­ля ам­пир, ко­то­рый, по его мне­нию, пол­нее все­го вы­ра­жал национальное свое­об­ра­зие русской куль­ту­ры; жи­лой дом, вес­ти­бюль мет­ро или промышленный ком­плекс он стре­мил­ся пре­вра­тить в па­мят­ник эпо­хе, «разъ­яс­няя» его по­свя­ще­ние раз­но­об­раз­ны­ми де­ко­ра­тив­ны­ми сред­ст­ва­ми. Сре­ди по­стро­ек это­го пе­рио­да - гос­ти­ни­ца «Ле­нин­град­ская» (1949-1952 годы; совместно с архитектором А.Б. Бо­рец­ким), стан­ции мет­ро «Ка­луж­ская» (ны­не «Ок­тябрь­ская-коль­це­вая»; 1950 год) и «Ар­бат­ская» Ар­бат­ско-По­кров­ской ли­нии (1953 год, совместно с ар­хи­тек­то­ра­ми Пе­ле­ви­ным, Ю.П. Зен­ке­ви­чем и другими; все в Мо­ск­ве), «Пуш­кин­ская» в Ле­нин­гра­де (1950-1955 годы; совместно с Пет­ро­вым), со­ору­же­ния Вол­го-Дон­ско­го су­до­ход­но­го ка­на­ла и Цим­лян­ско­го гид­ро­уз­ла (1950-1952) и другие.

По­сле по­ста­нов­ле­ния ЦК КПСС и СМ СССР «Об уст­ра­не­нии из­ли­шеств в про­ек­ти­ро­ва­нии» (1955) Поляков ока­зал­ся од­ним из не­мно­гих, чья профессиональная дея­тель­ность бы­ла под­верг­ну­та рез­кой кри­ти­ке; его и А.Б. Бо­рец­ко­го ли­ши­ли зва­ния лау­ре­а­тов Государственной премии СССР, при­су­ж­дён­ной им за про­ект гос­ти­ни­цы «Ле­нин­град­ская». Поляков со­сре­до­то­чил­ся на пе­да­го­гической ра­бо­те в Московском центральном ху­дожественно-промышленном училище (с 1948 года Московское выс­шее ху­дожественное-промышленное училище; 1947-1950 и 1958-1965 годы; профессор с 1963 года). Государственная премия СССР (1949, 1950). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1952).