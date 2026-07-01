ПОЛЯКОВ ЛАЗАРЬ СОЛОМОНОВИЧ
ПОЛЯКОВ ЛАЗАРЬ СОЛОМОНОВИЧ - российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель, меценат, коммерции советник, тайный советник. Брат С.С. Полякова.
Потомственный дворянин (1897). Учредил банки - Азовско-Донской коммерческий (совместно с братьями С.С. и Л.С. Поляковыми, 1871), Московский земельный (1872 год, совместно с С.С. Поляковым; председатель правления в 1881-1914 годы; в 1880-х годах банк выдал свыше 20% ссуд всех акционерных земельных банков России), Орловский коммерческий (1872 год; председатель правления в 1872-1908 годы), Рязанский торговый (1872) и Ярославско-Костромской земельный (1873). Председатель правления Коммерческого страхового общества в Москве (1873-1908). В 1873 году открыл в Москве банкирский дом «Л.С. Поляков» (к 1901 году контролировал 6 акционерных коммерческих, 3 земельных банка, 25 транспортных, промышленных и торговых предприятий). Один из учредителей (1883) и председатель совета (1895-1904) Санкт-Петербургско-Московского коммерческого банка. Перевёл в Москву Рязанский торговый банк (с 1884 года Московско-Рязанский банк, с 1891 года Московский международный торговый банк; к концу 1890-х годоа 29 отделений, в том числе 7 отделений за границей), в 1885–1908 годы возглавлял попеременно его правление и совет, превратил банк во второй по величине в Москве (после Московского купеческого банка). Один из главных акционеров Юнжо-Русского промышленного банка (до 1897 года Киевский промышленный, основан в 1871 году). Особое внимание уделял финансированию экспортной торговли хлебом и техническим сельско-хозяйственным культурами.
Поляков - учредитель или главный пайщик ряда крупных компаний в промышленности, торговле, на транспорте: Московского лесопромышленного товарищества (1882), Московского товарищества резиновой мануфактуры (1887 год, с 1910 года Общество производства и торговли резиновыми изделиями «Богатырь», с 1923 года завод «Красный богатырь»), Московского товарищества Чернавских писчебумажных фабрик (1889), Московского общества для сооружения и эксплуатации подъездных железных путей в России (1892), а также Общества городских и пригородных конно-железных дорог (1890), эксплуатировавшего линии конно-железной дороги (в начале XX века и линии трамвая) в Москве, Туле, Воронеже, Минске, Вильно, Самаре.
Основал ряд компаний в Персии, которые впоследствии перешли под контроль российского правительства и стали важными инструментами государственной внешней политики, среди них - Ссудное общество Персии (1891 год, совместно с братом Я.С. Поляковым; с 1894 года подконтрольный российскому правительству Ссудный банк Персии, с 1902 года Учётно-ссудный банк Персии).
Жертвовал крупные средства заведениям Ведомства учреждений императрицы Марии. Построил дом дешёвых квартир - «Поляковский» (1896 год, архитектор И.П. Машков). Попечитель Московского благотворительного приюта Имперского Человеколюбивого общества (с 1885). Жертвовал средства Московскому комитету Попечительного о тюрьмах общества (с 1895 года Московский благотворительно-тюремный комитет).
Участвовал в организации Антропологической выставки 1879 года. Содержал ремесленные школы в Орше. На средства Полякова (640 тысяч рублей) основано Новочеркасское атаманское техническое училище (1889). Учредил стипендии почти во всех высших и некоторых средних учебных заведениях Москвы. Один из учредителей Московского отделения Русского технического общества. Значительные средства Поляков жертвовал Московскому публичному и Румянцевскому музеям, а также вместе с сыном И.Л. Поляковым - на создание Музея изящных искусств имени императора Александра III в Москве (ныне ГМИИ, зал греческой культуры при открытии музея назван Поляковским).
Поляков играл видную роль в жизни московской еврейской общины (с 1879 года председатель Хозяйственного правления). В 1886 году выкупил участок земли для Московской хоральной синагоги, жертвовал значительные суммы на её постройку и содержание, а также на благотворительную деятельность Московского еврейского общества. Председатель комитета Александровского ремесленного училища Московского еврейского общества.
Для Полякова был характерен рискованный стиль проведения банковских и биржевых операций, он ежегодно брал крупные кредиты Государственного банка. К 1901 году, в разгар экономического кризиса, долг банкирского дома «Л.С. Поляков» достиг 41 миллиона рублей. Правительство выделило на его спасение крупную ссуду, Министерство финансов создало Особое совещание при Московской конторе Государственного банка, взявшее под контроль все активы Полякова. Он был отстранён от дел. Поляков умер, не закончив расчёты по долгам. В последние годы жил главным образом во Франции. Его сыновья отказались вступить в права наследования, чтобы не принимать на себя долги отца.