ПОЛЯКОВ ЛАЗАРЬ СОЛОМОНОВИЧ

ПОЛЯКОВ ЛАЗАРЬ СОЛОМОНОВИЧ - российский предприниматель, общественный деятель, благотворитель, меценат, коммерции советник, тайный советник. Брат С.С. Полякова.

По­томственный дво­ря­нин (1897). Уч­ре­дил бан­ки - Азов­ско-Дон­ской ком­мер­че­ский (совместно с брать­я­ми С.С. и Л.С. По­ля­ко­вы­ми, 1871), Московский зе­мель­ный (1872 год, совместно с С.С. По­ля­ко­вым; председатель прав­ле­ния в 1881-1914 годы; в 1880-х годах банк вы­дал свыше 20% ссуд всех ак­цио­нер­ных зе­мель­ных бан­ков Рос­сии), Ор­лов­ский ком­мер­че­ский (1872 год; председатель прав­ле­ния в 1872-1908 годы), Ря­зан­ский тор­го­вый (1872) и Яро­слав­ско-Ко­ст­ром­ской зе­мель­ный (1873). Председатель прав­ле­ния Ком­мерческого стра­хо­во­го общества в Мо­ск­ве (1873-1908). В 1873 году от­крыл в Мо­ск­ве бан­кир­ский дом «Л.С. По­ля­ков» (к 1901 году кон­тро­ли­ро­вал 6 ак­цио­нер­ных ком­мер­че­ских, 3 зе­мель­ных бан­ка, 25 транс­порт­ных, промышленных и тор­го­вых пред­при­ятий). Один из уч­ре­ди­те­лей (1883) и председатель со­ве­та (1895-1904) Санкт-Пе­тер­бург­ско-Мо­с­ков­ско­го ком­мерческого бан­ка. Пе­ре­вёл в Мо­ск­ву Ря­зан­ский тор­го­вый банк (с 1884 года Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ский банк, с 1891 года Московский ме­ж­ду­народный тор­го­вый банк; к концу 1890-х годоа 29 от­де­ле­ний, в том числе 7 от­де­ле­ний за гра­ни­цей), в 1885–1908 годы воз­глав­лял по­пе­ре­мен­но его прав­ле­ние и со­вет, пре­вра­тил банк во вто­рой по ве­ли­чи­не в Мо­ск­ве (по­сле Московского ку­печеского бан­ка). Один из главных ак­цио­не­ров Юнжо-Русского промышленного бан­ка (до 1897 года Ки­ев­ский про­мыш­лен­ный, ос­но­ван в 1871 году). Осо­бое вни­ма­ние уде­лял фи­нан­си­ро­ва­нию экс­порт­ной тор­гов­ли хле­бом и тех­ническим сельско-хозяйственным куль­ту­ра­ми.

Поляков - уч­ре­ди­тель или главный пай­щик ря­да круп­ных ком­па­ний в промышленности, тор­гов­ле, на транс­пор­те: Московского ле­со­про­мыш­лен­но­го товарищества (1882), Московского товарищества ре­зи­но­вой ма­ну­фак­ту­ры (1887 год, с 1910 года Общество про­изводства и тор­гов­ли ре­зи­но­вы­ми из­де­лия­ми «Бо­га­тырь», с 1923 года за­вод «Крас­ный бо­га­тырь»), Московского товарищества Чер­нав­ских пис­че­бу­маж­ных фаб­рик (1889), Московского общества для со­ору­же­ния и экс­плуа­та­ции подъ­езд­ных же­лез­ных пу­тей в Рос­сии (1892), а так­же Общества го­род­ских и при­го­род­ных кон­но-же­лез­ных до­рог (1890), экс­плуа­ти­ро­вав­ше­го ли­нии кон­но-же­лез­ной до­ро­ги (в начале XX века и ли­нии трам­вая) в Мо­ск­ве, Ту­ле, Во­ро­не­же, Мин­ске, Виль­но, Са­ма­ре.

Ос­но­вал ряд ком­па­ний в Пер­сии, ко­то­рые впо­след­ст­вии пе­ре­шли под кон­троль российского пра­ви­тель­ст­ва и ста­ли важ­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми государственной внеш­ней по­ли­ти­ки, сре­ди них - Ссуд­ное общество Пер­сии (1891 год, совместно с бра­том Я.С. По­ля­ко­вым; с 1894 года под­кон­троль­ный российскому пра­ви­тель­ст­ву Ссуд­ный банк Пер­сии, с 1902 года Учёт­но-ссуд­ный банк Пер­сии).

Жерт­во­вал круп­ные сред­ст­ва за­ве­де­ни­ям Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии. По­стро­ил дом де­шё­вых квар­тир - «По­ля­ков­ский» (1896 год, архитектор И.П. Маш­ков). По­пе­чи­тель Московского бла­го­тво­рительного при­юта Имперского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (с 1885). Жерт­во­вал сред­ст­ва Московскому комитету По­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах общества (с 1895 года Московский бла­го­тво­ри­тель­но-тю­рем­ный комитет).

Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Ан­тро­по­ло­ги­че­ской вы­став­ки 1879 года. Со­дер­жал ре­мес­лен­ные шко­лы в Ор­ше. На сред­ст­ва Полякова (640 тысяч рублей) ос­но­ва­но Но­во­чер­кас­ское ата­ман­ское тех­ническое училище (1889). Уч­ре­дил сти­пен­дии поч­ти во всех выс­ших и не­ко­то­рых сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях Мо­ск­вы. Один из уч­ре­ди­те­лей Московского от­де­ле­ния Русского тех­нического общества. Зна­чительные сред­ст­ва Поляков жерт­во­вал Московскому пуб­лич­но­му и Ру­мян­цев­ско­му му­зе­ям, а так­же вме­сте с сы­ном И.Л. По­ля­ко­вым - на соз­да­ние Му­зея изящ­ных ис­кусств имени императора Алек­сан­д­ра III в Мо­ск­ве (ны­не ГМИИ, зал греческой куль­ту­ры при от­кры­тии му­зея на­зван По­ля­ков­ским).

Поляков иг­рал вид­ную роль в жиз­ни московской еврейской об­щи­ны (с 1879 года председатель Хо­зяйственного прав­ле­ния). В 1886 году вы­ку­пил уча­сток зем­ли для Московской хо­раль­ной си­на­го­ги, жерт­во­вал зна­чительные сум­мы на её по­строй­ку и со­дер­жа­ние, а так­же на бла­го­творительную дея­тель­ность Московского еврейского общества. Председатель комитета Алек­сан­д­ров­ско­го ре­мес­лен­но­го училища Московского еврейского об­ще­ст­ва.

Для Полякова был ха­рак­те­рен рис­ко­ван­ный стиль про­ве­де­ния бан­ков­ских и бир­же­вых опе­ра­ций, он еже­год­но брал круп­ные кре­ди­ты Государственного бан­ка. К 1901 году, в раз­гар эко­но­мического кри­зи­са, долг бан­кир­ско­го до­ма «Л.С. По­ля­ков» дос­тиг 41 миллиона рублей. Пра­ви­тель­ст­во вы­де­ли­ло на его спа­се­ние круп­ную ссу­ду, Министерство фи­нан­сов соз­да­ло Осо­бое со­ве­ща­ние при Московской кон­то­ре Государственного бан­ка, взяв­шее под кон­троль все ак­ти­вы Полякова. Он был от­стра­нён от дел. Поляков умер, не за­кон­чив рас­чё­ты по дол­гам. В по­след­ние го­ды жил главным образом во Фран­ции . Его сы­но­вья от­ка­за­лись всту­пить в пра­ва на­сле­до­ва­ния, что­бы не при­ни­мать на се­бя дол­ги от­ца.