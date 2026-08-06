ПОЛЯКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

ПОЛЯКО́В БОРИ́С ПЕТРО́ВИЧ (01.11.1883–08.03.1956)

Образование

окончил Орловский Бахтина кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище (1904), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1911).

Карьера

Подпоручик (со ст. с 21.05.1904). Поручик гвардии (со ст. с 21.05.1904). Капитан (со ст. с 10.08.1910). Подполковник (со ст. с 29.08.1914). Полковник (со ст. с 29.08.1915). На службе с 01.09.1901. В 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде. В лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. Участник Русско-японской войны. Ранен и контужен. Командовал ротой в лейб-гвардии Павловском полку (20.11.1911–20.11.1913). Старший адъютант штаба 49-й пехотной дивизии (с 26.11.1913). Участник Первой мировой войны. Обер-офицер для поручений при штабе XXVIII армейского корпуса (на 02.1915). Старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии (с 03.12.1915). Помощник начальника управления военного воздушного флота по административно-строевой части (с 18.11.1916). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами (с 21.09.1917).

Во времена советской власти

С 12.03.1918 в РККА. Руководил разработкой штатов и законоположений для РККА. Участник антибольшевистского подполья. При эвакуации академии в Екатеринбург остался в Петрограде. Арестован в Петрограде без предъявления обвинения (22.06.1918–01.02.1919). Освобожден после вмешательства председателя СНК В.И. Ленина. Прикомандирован к штабу Северного фронта. Выбыл неизвестно куда (06.1919). Перешел на сторону Северо-Западной армии. Занимался вопросами снабжения. В эмиграции в Польше и Германии. Член общества взаимопомощи офицеров бывших российских армии и флота (Германия, на 10.1921). Участник Рейхенгалльского монархического съезда (1921). В Югославии (на 1923–1924) и Франции. Член Общества русских офицеров Генерального штаба. Умер в эмиграции.