ПОЛЯКИН МИРОН БОРИСОВИЧ
ПОЛЯКИН МИРОН БОРИСОВИЧ - российский скрипач, заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).
В 1905-1908 годы учился в киевской Музыкально-драматической школе H.В. Лысенко у E.H. Вонсовской, в 1908-1917 годы - в Санкт-Петербургской (Петроградской) консерватории по классу Л.С. Ауэра (курс не окончил). В 1917-1926 годы гастролировал в странах Европы, в США и Мексике; в 1922 году дебютировал в Нью-Йорке, в 1925 году получил 1-ю премию на Всемирном конкурсе скрипачей в США. В 1926-1927 годы вернулся в СССР. Скрипач ярко выраженного романтического направления; его игра отличалась страстностью и глубокой эмоциональностью. Профессор Ленинградской (с 1928) и Московской (с 1936) консерваторий; в числе учеников - М.И. Фихтенгольц, Е.Г. Гилельс, М.С. Козолупова. Среди немногочисленных аудиозаписей - Концерт для скрипки с оркестром А.К. Глазунова (1939 год, дирижёр А.И. Орлов), Соната для скрипки и фортепиано opкестр 47 A-dur («Крейцерова») Л. ван Бетховена (1938 год, с А.Б. Дьяковым).