Поля́не

Поля́не — общность славян, обитавшая в IX–X вв. в Среднем Поднепровье. Согласно раннему летописанию, П. обладали выраженной идентичностью: самоназванием, доминантой «мы-они», этногенетическим мифом, набором «правильных» обычаев и территорией («Польской землей»). В течение X в. они были ассимилированы захватившей Киев группой народа русь во главе с князем Игорем Святославичем Рюриковичем, но остались в исторической памяти как народ, предводители которого Кий и его родичи Щек, Хорив и Лыбедь основали Киев. Летописная традиция отразила легенды о попытке обложения П. данью хазарами и получении власти над ними «варягами» Аскольдом и Диром . В XI — начале XII в. как минимум часть населения Киева сохраняла представление о своем происхождении от П. В историографии не достигнут консенсус, какие именно археологические памятники можно связать с П., но очевидно, что ареал их расселения был небольшим. Гипотезы об обитании полян в широких пределах территорий будущих Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств (так называемая Русская земля в узком смысле слова) не имеют научных оснований.

Лит.: Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007; Комар А. В. Киев и Правобережное Поднепровье // Русь в IX–X веках: Археологическая панорама / Отв. ред. Н. А. Макаров. М. – Вологда, 2012. С. 300–333; Щавелев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы X — первой половины XI века: аутентификация, локализация и хронология // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования / Ред. А. И. Филюшкин, Д. Е. Алимов, А. С. Щавелев. 2015. No 2 (18). С. 99–133. А. С. Щавелев.