ПОЛУШКА

ПОЛУШКА - мелкая русская разменная монета (полуденга).

По­лу­ден­га че­ка­ни­лась в Мо­с­ков­ском великом княжестве (в Мо­ск­ве, Сер­пу­хо­ве, Зве­ни­го­ро­де, Мо­жай­ске, Дмит­ро­ве), Ни­же­го­род­ском (пос­ле его вклю­че­ния в со­став Мос­ков­ско­го княжества в 1392 году) и Рос­тов­ском кня­же­ст­вах из се­реб­ра с 1390-х годов. Мас­са около 0,4 г, рав­ня­лась 1/2 мо­с­ков­ской день­ги, 400 по­лу­де­нег со­став­ля­ли рубль. На мо­не­те по­ме­ща­лись изо­бра­же­ния (всад­ни­ков, вои­нов, зве­рей, птиц) и над­пи­си с име­на­ми вы­пус­кав­ших мо­не­ту кня­зей. Из­вест­ны ред­кие эк­зем­пля­ры конца XIV - начала XV веков с до­пол­нительной над­пи­сью «по­лъден­ги мо­с­ков­ские». В Нов­го­ро­де и Пско­ве с 1420 года вы­пус­ка­лись чет­ве­рет­цы, со­став­ляв­шие 1/4 нов­го­род­ской и псков­ской день­ги, 1/2 мо­сков­ской по­лу­ден­ги. В пись­мен­ных до­ку­мен­тах тер­ми­ны «по­лу­ден­га» и «Полушка» из­вест­ны с конца XV века, но в XVI-XVII века «Полушка» упо­ми­на­ет­ся ча­ще. С при­сое­ди­не­ни­ем к Мо­с­ков­ско­му великому княжеству (с 1478 года Русскому государству) Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки , Твер­ско­го великого княжества, Псков­ской рес­пуб­ли­ки полушки вы­пус­ка­лись и в Нов­го­ро­де, Тве­ри, Пско­ве, яв­ля­ясь са­мой мел­кой се­реб­ря­ной мо­не­той Русского государства (мас­са около 0,18-0,19 г). В хо­де де­неж­ной ре­фор­мы 1535 года полушка (мас­са около 0,17 г) при­рав­ня­ли к 1/4 ко­пей­ки. По­след­ние се­реб­ря­ные полушки че­ка­ни­лись в начале 1680-х годов (мас­са около 0,09 г). С 1700 до 1810 года (с пе­ре­ры­ва­ми) и в 1850-1867 годы вы­пус­ка­лись мед­ные мо­не­ты с над­пи­сью «Полушка», в 1839-1846 и 1867-1916 (с пе­ре­ры­ва­ми) - мо­не­ты ана­ло­гич­но­го дос­то­ин­ст­ва с над­пи­сью «1/4 ко­пей­ки», но в оби­хо­де они на­зы­ва­лись и «Полушка». В 1700 году вы­пус­ка­лась мо­не­та «пол­по­луш­ки».

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