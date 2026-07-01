ПОЛУШКА
ПОЛУШКА - мелкая русская разменная монета (полуденга).
Полуденга чеканилась в Московском великом княжестве (в Москве, Серпухове, Звенигороде, Можайске, Дмитрове), Нижегородском (после его включения в состав Московского княжества в 1392 году) и Ростовском княжествах из серебра с 1390-х годов. Масса около 0,4 г, равнялась 1/2 московской деньги, 400 полуденег составляли рубль. На монете помещались изображения (всадников, воинов, зверей, птиц) и надписи с именами выпускавших монету князей. Известны редкие экземпляры конца XIV - начала XV веков с дополнительной надписью «полъденги московские». В Новгороде и Пскове с 1420 года выпускались четверетцы, составлявшие 1/4 новгородской и псковской деньги, 1/2 московской полуденги. В письменных документах термины «полуденга» и «Полушка» известны с конца XV века, но в XVI-XVII века «Полушка» упоминается чаще. С присоединением к Московскому великому княжеству (с 1478 года Русскому государству) Новгородской республики, Тверского великого княжества, Псковской республики полушки выпускались и в Новгороде, Твери, Пскове, являясь самой мелкой серебряной монетой Русского государства (масса около 0,18-0,19 г). В ходе денежной реформы 1535 года полушка (масса около 0,17 г) приравняли к 1/4 копейки. Последние серебряные полушки чеканились в начале 1680-х годов (масса около 0,09 г). С 1700 до 1810 года (с перерывами) и в 1850-1867 годы выпускались медные монеты с надписью «Полушка», в 1839-1846 и 1867-1916 (с перерывами) - монеты аналогичного достоинства с надписью «1/4 копейки», но в обиходе они назывались и «Полушка». В 1700 году выпускалась монета «полполушки».