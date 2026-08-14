ПОЛУДЕНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

ПОЛУДЕНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - российский библиограф, историк, библиофил, церемониймейстер (1868).

Дво­ря­нин . Сын П.С. По­лу­ден­ско­го (1777-1852), тайный советник (1834), се­на­то­ра (с 1837/38), пер­во­при­сут­ст­вую­ще­го в 8-м департаменте Се­на­та (с 1847). Полуденский окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1849). Слу­жил в Московском главном ар­хи­ве МИД (с 1849), Московской двор­цо­вой кон­то­ре (с 1859 года; с 1863 года чи­нов­ник по осо­бым по­ру­че­ни­ям при пре­зи­ден­те кон­то­ры). Ос­но­ва­тель (вме­сте с А.Н. Афа­нась­е­вым) и ре­дак­тор (1858-1859) журнала «Биб­лио­гра­фи­че­ские за­пис­ки» - пер­во­го в Рос­сии ис­то­ри­ко-литературного биб­лио­гра­фи­че­ско­го и ар­хео­гра­фи­че­ско­го из­да­ния; по­мес­тил в нём ряд ста­тей («Ма­те­риа­лы для био­гра­фии Н.И. Но­ви­ко­ва», 1859 год, № 17, и другие). Один из пер­вых биб­лио­гра­фов в Рос­сии, це­ле­на­прав­лен­но за­ни­мав­ших­ся биб­лио­гра­фи­ро­ва­ни­ем ста­тей ис­то­рической те­ма­ти­ки из пе­рио­дических из­да­ний. Со­ста­вил ан­но­ти­ро­ван­ные ука­за­те­ли ста­тей по ис­то­рии, гео­гра­фии, ста­ти­сти­ке, пра­ву и биб­лио­гра­фии, по­ме­щён­ных в жур­на­лах «Мо­с­ков­ский вест­ник» за 1827-1830 годы (1859) и «Вест­ник Ев­ро­пы» за 1802-1830 годы (1861). Полуденский стре­мил­ся по­вы­сить ин­фор­ма­тив­ность биб­лио­гра­фической за­пи­си: на ос­но­ве тща­тель­но­го зна­ком­ст­ва с тек­ста­ми пуб­ли­ка­ций при­во­дил све­де­ния об их позд­ней­ших пе­ре­пе­чат­ках в со­б­ра­ни­ях со­чи­не­ний, аль­ма­на­хах, сбор­ни­ках; фик­си­ро­вал лю­бые раз­но­чте­ния, осо­бен­но в пуб­ли­ка­ци­ях ис­то­рических ис­точ­ни­ков. Фак­ти­че­ски ан­но­та­ции Полуденского пред­став­ля­ют со­бой ре­фе­ра­ты пуб­ли­ка­ций. В ря­де слу­ча­ев он со­про­во­ж­дал их мак­си­маль­но пол­ным спи­ском литературы по те­ме ан­но­ти­руе­мой ста­тьи. Эти спи­ски име­ют са­мо­сто­ятельную ин­фор­мационную цен­ность.

Опуб­ли­ко­вал «Опи­са­ние Пат­ри­ар­шей биб­лио­те­ки 1718 года» (журнал «Рус­ский ар­хив», 1864 год, № 3-4). Ав­тор ра­бот по ис­то­рии книж­ной куль­ту­ры: «Ти­по­гра­фия Мея и Кря­же­ва» (1859), «Трёх­сот­ле­тие мо­с­ков­ско­го кни­го­пе­ча­та­ния» (1864), «Львов­ские Еван­ге­лия ХVII ве­ка» (1868) и других. В ра­бо­те «Рус­ская ис­то­рия Миль­то­на» (1860) пер­вым в Рос­сии по­зна­ко­мил чи­та­те­лей с со­чи­не­ни­ем Дж. Миль­то­на о Русском государстве. Ак­тив­ный член Общества лю­би­те­лей русской сло­вес­но­сти. Полуденский вла­дел од­ной из бо­га­тей­ших лич­ных биб­лио­тек в Рос­сии (вклю­ча­ла ро­до­вую библиотеку Лу­ни­ных; мать Полуденского - двою­род­ная се­ст­ра М.С. Лу­ни­на). Часть книг Полуденского по­жерт­во­вал библиотеке Московского университета, Черт­ков­ской библиотеке и Ря­зан­ской пуб­лич­ной библиотеке. По­сле смер­ти Полуденского ос­тав­шая­ся часть его библиотеки про­да­на в роз­ни­цу с аук­цио­на.

Сочинения:

Кар­ты ре­ки До­на, из­дан­ные в Ам­стер­да­ме // Вест­ник Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1856. Ч. 18. № 6;

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии Дру­же­ско­го уче­но­го об­ще­ст­ва 1782 г. М., 1863;

[Биб­лио­филь­ские ра­зы­ска­ния] // Со­би­ра­те­ли книг в Рос­сии. М., 1988.