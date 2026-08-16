ПОЛУДЕНСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЛУДЕНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего неолита в горно-лесной зоне Среднего Зауралья и прилегающих районах Западной Сибири.

На­зва­на по по­се­ле­нию По­лу­ден­ка 1 на реке По­лу­ден­ка близ Ниж­не­го Та­ги­ла (При­го­род­ный район Сверд­лов­ской области, Рос­сия), ис­сле­до­вав­ше­му­ся в 1920-е годы крае­ве­дом А.Л. Слов­цо­вым и в 1944-1945 годы О.Н. Ба­де­ром. Пер­во­на­чаль­но па­мят­ни­ки от­но­си­лись к юрь­ин­ско-гор­бу­нов­ско­му (В.Н. Чер­не­цов) или по­лу­ден­ско­му (О.Н. Ба­дер) эта­пу ураль­ско­го не­оли­та. В 1980-е годы В.Т. Ко­ва­лё­ва вы­де­ли­ла их в са­мо­сто­ятельную куль­ту­ру. По­се­ле­ния по бе­ре­гам рек и озёр, с 2-3 уг­луб­лён­ны­ми до 1 м кар­кас­но-стол­бо­вы­ми пря­мо­уголь­ны­ми по­лу­зем­лян­ка­ми пло­ща­дью от 70 до 100 м2, со сту­пен­ча­тым, ре­же по­ло­гим вхо­дом-ко­ри­до­ром (ино­гда с дву­мя), по­гре­ба­ми, ко­лод­ца­ми, оча­гом в цен­тре по­ла. Со­су­ды с при­ос­т­рён­но-ок­руг­лым дном, с на­плы­вом на внутренней сто­ро­не вен­чи­ка; ук­ра­ше­ны по всей по­верх­но­сти про­чер­чен­ным вол­ни­стым ор­на­мен­том и узо­ра­ми из ша­гаю­щей и ша­гаю­ще-про­та­щен­ной гре­бён­ки (на ран­нем эта­пе) или из от­тис­ков гре­бен­ча­то­го штам­па (на позд­нем); основные мо­ти­вы - зиг­за­ги, го­ри­зон­таль­ные и вер­ти­каль­ные ли­нии, на­клон­ные от­рез­ки с раз­ной штри­хов­кой, тре­уголь­ни­ки и ром­бы. Боль­шин­ст­во ка­мен­ных ору­дий вы­пол­не­но на от­ще­пах, ору­дия на пла­сти­нах еди­нич­ны. Ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись шли­фов. то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та, но­жи. На тор­фя­ни­ко­вых сто­ян­ках най­де­ны гар­пу­ны, ши­лья, ры­бо­лов­ные крюч­ки, мо­ты­ги из кос­ти и ро­га. Боль­шин­ст­во ору­дий свя­за­но с пе­ре­ра­бот­кой жи­вот­ных и ры­бы. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та, рыб­ная лов­ля, со­би­ра­тель­ст­во. Полуденская культура от­ра­жа­ет ав­то­хтон­ную ли­нию раз­ви­тия ураль­ско­го не­оли­та (сло­жи­лась на ба­зе коз­лов­ской куль­ту­ры ран­не­го не­оли­та), син­хро­ни­зи­ру­ет­ся с па­мят­ни­ка­ми ху­тор­ско­го эта­па вол­го-кам­ской куль­ту­ры. Тра­ди­ции Полуденской культуры в эне­о­ли­те За­ура­лья пред­став­ле­ны па­мят­ни­ка­ми со­сно­воо­ст­ров­ско­го ти­па.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)