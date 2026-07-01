ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, Украинской державе, УССР.

За­мы­сел соз­да­ния Полтавской губернии был обо­зна­чен в ука­зе императора Алек­сан­д­ра I от 9(21).9.1801 года. Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 27.2(11.3).1802 года. Центр - город Пол­та­ва. Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 12 уез­дов: Га­дяч­ский, Зо­ло­то­нош­ский, Кон­стан­ти­но­град­ский, Кре­мен­чуг­ский, Лу­бен­ский, Мир­го­род­ский, Пе­ре­яс­лав­ский, Пи­ря­тин­ский, Пол­тав­ский, При­лук­ский, Ро­мен­ский, Хо­роль­ский. Площадь свыше 49,8 тысяч км2 (1914). Население около 1,3 миллионов человек (1802), около 2,8 миллионов человек (1897), свыше 3,7 миллионов человек (1914). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 27.3(8.4).1803 года об­ра­зо­ва­ны ещё 3 уез­да: Зень­ков­ский, Ко­бе­ляк­ский и Лох­виц­кий. 17(29).5.1817 года вла­стям Полтавской губернии под­чи­нён по­сад Крю­ков, по­сле че­го он окон­ча­тель­но объ­е­ди­нил­ся с городом Кре­мен­чуг.

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния Полтавской губернии - сель­ское хо­зяй­ст­во; вы­ра­щи­ва­лись пре­имущественно рожь, пше­ни­ца, яч­мень, овёс, гре­чи­ха. Раз­ви­ва­лось то­вар­ное про­изводство са­хар­ной свёк­лы и та­ба­ка. На­ря­ду с этим, раз­ви­ва­лось жи­вот­но­вод­ст­во (главным образом раз­во­ди­ли овец, круп­ный ро­га­тый скот и сви­ней). На вы­со­ком уров­не на­хо­ди­лись са­до­вод­ст­во, ого­род­ни­че­ст­во, вы­ра­щи­ва­ние бах­че­вых куль­тур и пче­ло­вод­ст­во. Промышленность бы­ла пред­став­ле­на в основном мел­ки­ми пред­при­ятия­ми. К началу XX века в Полтавской губернии дей­ст­во­ва­ло свыше 140 мель­ниц, свыше 100 не­боль­ших та­бач­ных фаб­рик, 14 ле­со­пиль­ных и ле­со­про­пи­точ­ных за­во­дов, 2 са­хар­ных за­во­да, 14 пи­во­ва­рен­ных, 10 ме­до­ва­рен­ных и 46 ви­но­ку­рен­ных за­во­дов.

По тер­ри­то­рии Полтавской губернии осу­ще­ст­в­ля­лось па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по реке Днепр (ли­нии Кре­мен­чуг - Ки­ев , Кре­мен­чуг - Ека­те­ри­но­слав). В по­след­ней тре­ти XIX - начале XX веков от­кры­лось по­сто­ян­ное дви­же­ние по железно-дорожным ли­ни­ям: Кре­мен­чуг - Пол­та­ва (1870), Харь­ков - Пол­та­ва (1871), Бах­мач - Ром­ны (1874), Кре­мен­чуг - Лох­ви­ца (1887), Ром­ны - Лох­ви­ца (1888), Ич­ня - Пи­ря­тин (1893), Лох­ви­ца - Га­дяч (1894), Пол­та­ва - Кар­лов­ка (1896), Кар­лов­ка - Кон­стан­ти­но­град, Пи­ря­тин - Зо­ло­то­но­ша и Зо­ло­то­но­ша - Днепр-Крас­ное (все 1897), Дар­ни­ца - Пол­та­ва (1901), Кон­стан­ти­но­град - Ло­зо­вая (1901), Днепр-Крас­ное - Чер­кас­сы (1912). В 1902 году тер­ри­то­рия Полтавской губернии бы­ла ох­ва­че­на Пол­тав­ско-Харь­ков­ским кре­сть­ян­ским вос­ста­ни­ем.

В январе - феврале 1918 года на тер­ри­то­рии Полтавской губернии ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Полтавская губерния на­хо­ди­лась под кон­тро­лем германских войск (ко­нец мар­та - на­ча­ло ап­ре­ля - октябрь - но­ябрь 1918 года), Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 - январь - февраль 1919 года), час­тей РККА (январь - февраль 1919 года - ко­нец ию­ля - на­ча­ло ав­гу­ста 1919 года), час­тей Воо­руженных сил Юга Рос­сии (ко­нец ию­ля - на­ча­ло ав­гу­ста - декабрь 1919 года). В декабре 1919 года за­ня­та час­тя­ми РККА при под­держ­ке крас­ных пар­ти­зан в хо­де Не­жин­ско-Пол­тав­ской на­сту­пательной опе­ра­ции во вре­мя на­сту­п­ле­ния Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов 1919-1920 годов. В 1920-1922 годы Зо­ло­то­нош­ский, Кре­мен­чуг­ский и Хо­роль­ский уез­ды Полтавской губернии на­хо­ди­лись в со­ста­ве Кре­мен­чуг­ской губернии УССР. 27.9.1921 года по­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ра­ин­ско­го ЦИК Пе­ре­яс­лав­ский уезд пе­ре­дан в со­став Ки­ев­ской гу­бер­нии. По­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ра­ин­ско­го ЦИК от 7.3.1923 года уезд­ное де­ле­ние ли­к­ви­ди­ро­ва­но, Полтавская губерния раз­де­ле­на на 7 ок­ру­гов: Зо­ло­то­нош­ский, Крас­но­град­ский, Кре­мен­чуг­ский, Лу­бен­ский, Пол­тав­ский, При­лук­ский, Ро­мен­ский.

Полтавская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ра­ин­ско­го ЦИК от 3.6.1925 года в хо­де ли­к­ви­да­ции гу­берн­ско­го де­ле­ния в УССР.

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