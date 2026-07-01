ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, Украинской державе, УССР.
Замысел создания Полтавской губернии был обозначен в указе императора Александра I от 9(21).9.1801 года. Образована указом императора Александра I от 27.2(11.3).1802 года. Центр - город Полтава. Первоначально делилась на 12 уездов: Гадячский, Золотоношский, Константиноградский, Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилукский, Роменский, Хорольский. Площадь свыше 49,8 тысяч км2 (1914). Население около 1,3 миллионов человек (1802), около 2,8 миллионов человек (1897), свыше 3,7 миллионов человек (1914). Указом императора Александра I от 27.3(8.4).1803 года образованы ещё 3 уезда: Зеньковский, Кобелякский и Лохвицкий. 17(29).5.1817 года властям Полтавской губернии подчинён посад Крюков, после чего он окончательно объединился с городом Кременчуг.
Основное занятие населения Полтавской губернии - сельское хозяйство; выращивались преимущественно рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха. Развивалось товарное производство сахарной свёклы и табака. Наряду с этим, развивалось животноводство (главным образом разводили овец, крупный рогатый скот и свиней). На высоком уровне находились садоводство, огородничество, выращивание бахчевых культур и пчеловодство. Промышленность была представлена в основном мелкими предприятиями. К началу XX века в Полтавской губернии действовало свыше 140 мельниц, свыше 100 небольших табачных фабрик, 14 лесопильных и лесопропиточных заводов, 2 сахарных завода, 14 пивоваренных, 10 медоваренных и 46 винокуренных заводов.
По территории Полтавской губернии осуществлялось пароходное сообщение по реке Днепр (линии Кременчуг - Киев, Кременчуг - Екатеринослав). В последней трети XIX - начале XX веков открылось постоянное движение по железно-дорожным линиям: Кременчуг - Полтава (1870), Харьков - Полтава (1871), Бахмач - Ромны (1874), Кременчуг - Лохвица (1887), Ромны - Лохвица (1888), Ичня - Пирятин (1893), Лохвица - Гадяч (1894), Полтава - Карловка (1896), Карловка - Константиноград, Пирятин - Золотоноша и Золотоноша - Днепр-Красное (все 1897), Дарница - Полтава (1901), Константиноград - Лозовая (1901), Днепр-Красное - Черкассы (1912). В 1902 году территория Полтавской губернии была охвачена Полтавско-Харьковским крестьянским восстанием.
В январе - феврале 1918 года на территории Полтавской губернии установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Полтавская губерния находилась под контролем германских войск (конец марта - начало апреля - октябрь - ноябрь 1918 года), Украинской директории (ноябрь 1918 - январь - февраль 1919 года), частей РККА (январь - февраль 1919 года - конец июля - начало августа 1919 года), частей Вооруженных сил Юга России (конец июля - начало августа - декабрь 1919 года). В декабре 1919 года занята частями РККА при поддержке красных партизан в ходе Нежинско-Полтавской наступательной операции во время наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919-1920 годов. В 1920-1922 годы Золотоношский, Кременчугский и Хорольский уезды Полтавской губернии находились в составе Кременчугской губернии УССР. 27.9.1921 года постановлением Всеукраинского ЦИК Переяславский уезд передан в состав Киевской губернии. Постановлением Всеукраинского ЦИК от 7.3.1923 года уездное деление ликвидировано, Полтавская губерния разделена на 7 округов: Золотоношский, Красноградский, Кременчугский, Лубенский, Полтавский, Прилукский, Роменский.
Полтавская губерния ликвидирована в соответствии с постановлением Всеукраинского ЦИК от 3.6.1925 года в ходе ликвидации губернского деления в УССР.