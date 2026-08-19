ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 1709 На чтение: 1 минута

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 1709 года - генеральное сражение главных сил российской армии под командованием царя Петра I и шведской армии под командованием короля Карла XII в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Состоялась 27 июня близ города Полтава.

Ре­ше­ние о пе­ре­хо­де к на­сту­п­ле­нию при­ня­то 18(29) ию­ня во­енным со­ве­том во гла­ве с Пет­ром I. В ночь с 19(30) ию­ня на 20 ию­ня (1 ию­ля) российская ар­мия пе­ре­пра­ви­лась че­рез реку Вор­ск­ла и за­ня­ла по­зи­ции на её пра­вом бе­ре­гу у села Се­мё­нов­ка, в 8в км от Пол­та­вы, а 25 ию­ня (6 ию­ля) при­бли­зи­лась на рас­стоя­ние около 5 км от шведского ла­ге­ря, на­хо­див­ше­го­ся в селе Пуш­ка­рёв­ка и близ не­го. Для раз­ме­ще­ния российской пе­хо­ты и ар­тил­ле­рии на пло­ской воз­вы­шен­но­сти со­ору­жён зем­ля­ной рет­ран­ше­мент; ка­ва­ле­рия рас­по­ло­жи­лась главным образом к за­па­ду от не­го на том по­ле, где про­изош­ло ре­шаю­щее столк­но­ве­ние ар­мий. Для за­щи­ты российских по­зи­ций под уг­лом друг к дру­гу воз­ве­де­ны две ли­нии ре­ду­тов (од­на из них - не­до­стро­ен­ная) ме­ж­ду Ма­ло­бу­ди­щин­ским и Яков­чан­ским ле­са­ми, а к югу от рет­ран­ше­мен­та - ряд вспо­мо­гательных зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний.

Си­лы сто­рон.

Шведская ар­мия на­счи­ты­ва­ла около 26,6 тысяч человек (из них 24,8 тысяч человек на­хо­ди­лись в ла­ге­ре, около 1,8 тысяч - ни­же по те­че­нию Вор­ск­лы); 41 ору­дие с за­ря­да­ми к 34 из них. Бы­ла ос­лаб­ле­на раз­гро­мом при деревне Лес­ная в сентябре/октябре 1708 года дви­гав­ше­го­ся к ней из Ри­ги шведского кор­пу­са под ко­мандованием пехотного генерала А.Л. Ле­вен­га­уп­та (к шведскому ла­ге­рю по­до­шли толь­ко 6,5 тысяч человек). Шве­дов долж­ны бы­ли под­дер­жать ка­за­ки За­по­рож­ско­го вой­ска (до 3 тысяч человек, при­ве­де­ны в рас­по­ло­же­ние шведской ар­мии об­ма­ном в 1708 году И.С. Ма­зе­пой) и со­юз­ные шве­дам ка­за­ки Ни­зо­во­го вой­ска За­по­рож­ско­го (до 7 тысяч человек), од­на­ко часть из них не бы­ла вве­де­на в бой, а дру­гие бе­жа­ли в са­мом на­ча­ле сра­же­ния. Российская ар­мия пре­вос­хо­ди­ла швед­скую: около 32,6 тысяч человек пе­хо­ты, около 24,5 тысяч человек ка­ва­ле­рии, около 23 тысячи человек не­ре­гу­ляр­ных войск (ка­за­ки - За­по­рож­ско­го вой­ска под ко­мандованием гет­ма­на И.И. Ско­ро­пад­ско­го, дон­ские, тер­ские и яиц­кие, а так­же кал­мы­ки, та­та­ры и ва­ла­хи), около 300 человек при по­ле­вой ар­тил­ле­рии; 282 ору­дия.

Ход бит­вы.

Пер­вая фа­за Полтавской битвы (с 4 до 9 ч). Для от­вле­че­ния вни­ма­ния российского ко­ман­до­ва­ния от на­прав­ле­ния главного уда­ра не­ре­гу­ляр­ный кон­ный Ва­лаш­ский полк (не бо­лее 1 тысячи человек) ата­ко­вал с юга российские вой­ска близ рет­ран­ше­мен­та. Од­но­вре­мен­но основные си­лы шведской ар­мии (около 8,2 тысяч человек пе­хо­ты, 7,8 тысяч человек ка­ва­ле­рии; 4 ору­дия; ко­ман­дую­щие - Карл XII и генерал-фельдмаршал К.Г. Рен­шёльд (Рен­шильд)) ата­ко­ва­ли 2-ю ли­нию российских ре­ду­тов (за­хва­ти­ли 2 не­до­стро­ен­ных, от 3-го от­би­ты его гар­ни­зо­ном). Российская ка­ва­ле­рия (21 тысяча человек; ко­мандующий - генерал-по­ру­чик К.Э. фон Рён­не) и гар­ни­зо­ны ре­ду­тов (около 3,8 тысяч человек; командующий - бри­га­дир С.В. Ай­гу­стов) всту­пи­ли в бой со шве­да­ми. За­тем по при­ка­зу Пет­ра I, на­хо­див­ше­го­ся в рет­ран­ше­мен­те, ка­ва­ле­рия ор­га­ни­зо­ван­но от­сту­пи­ла: её основная часть примк­ну­ла к северному фа­су рет­ран­ше­мен­та (около 17 тысяч человек; ко­мандующий - генерал-по­ру­чик Р.Х. Бо­ур (Ба­ур, Бау­эр)), а 4 дра­гун­ских пол­ка и «шквад­рон» сдво­ен­но­го со­ста­ва (около 3,6 тысяч человек; ко­мандующий - генерал-лейтенант И.К.(Я.Х.) Хейн­ске (Ген­скин; в русских ис­точ­ни­ках - Генш­хин)) - к южному фа­су. Вслед за этим воз­глав­ляе­мые Кар­лом XII и Рен­шёль­дом бо́ль­шая часть шведской пе­хо­ты (12 ба­таль­о­нов; около 5,5 тысяч человек) и ка­ва­ле­рия про­рва­лись за ре­ду­ты, ока­зав­шись в ло­вуш­ке ме­ж­ду ни­ми и российским рет­ран­ше­мен­том. Дру­гая часть шведской пе­хо­ты (6 ба­таль­о­нов; 2,6 тысяч человек; ко­мандующий - генерал-майор К.Г. Рус (Рос; в русских ис­точ­ни­ках оши­боч­но - Ро­зен)) сна­ча­ла бы­ла от­бро­ше­на от российских ре­ду­тов их гар­ни­зо­на­ми, за­тем раз­гром­ле­на сто­яв­ши­ми у южного фа­са рет­ран­ше­мен­та 4 дра­гун­ски­ми пол­ка­ми, «шквад­ро­ном» сдво­ен­но­го со­ста­ва, а так­же вы­ве­ден­ны­ми из рет­ран­ше­мен­та 5 пехотными ба­таль­о­на­ми (2,5 тысяч человек по спи­скам); об­щее ко­ман­до­ва­ние осу­ще­ст­в­лял генерал от кавалерии свет­лей­ший князь А.Д. Мен­ши­ков. Вско­ре для ата­ки к рет­ран­ше­мен­ту с юго-за­па­да дви­ну­лись 10 шведских пехотных ба­таль­о­нов (не бо­лее 4,5 тысяч человек; ко­мандующий А.Л. Ле­вен­га­упт), но бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пить под артилерийским и ру­жей­ным ог­нём гар­ни­зо­нов российских ре­ду­тов. По­сле это­го ус­пе­ха Пётр I ре­шил пе­рей­ти в об­щее контр­на­сту­п­ле­ние. Вто­рая фа­за Полтавской битвы (с 9 до 11 ч). Российская пе­хо­та под об­щим ко­ман­до­ва­ни­ем ца­ря, при­зы­вав­ше­го храб­ро сра­жать­ся «за го­су­дар­ст­во, Пет­ру вру­чён­ное, за род свой, за на­род все­рос­сий­ский», и генерал-фельдмаршала Б.П. Ше­ре­ме­те­ва по­строи­лась в 2 ли­нии пе­ред рет­ран­ше­мен­том. В 1-й ли­нии на­хо­ди­лись 24 ба­таль­о­на (не бо­лее 10 тысяч человек), в про­ме­жут­ках ме­ж­ду ба­таль­о­на­ми - пол­ко­вая ар­тил­ле­рия и пе­ре­нос­ные пуш­ки-мор­ти­ры (все­го около 190 ору­дий); во 2-й ли­нии - 18 ба­таль­о­нов (7,5 тысяч человек). На пра­вом флан­ге вы­строи­лись 11 кавалерийских пол­ков и Ге­не­раль­ский «шквад­рон» (7,7 тысяч человек; ко­мандующий Бо­ур), на ле­вом - 6 дра­гун­ских пол­ков (4,5 тысячи человек; ко­мандующий Мен­ши­ков ). К кра­ям обо­их флан­гов так­же примк­ну­ла часть не­ре­гу­ляр­ной кон­ни­цы. Близ северного фа­са рет­ран­ше­мен­та был сфор­ми­ро­ван ре­зерв из 6 дра­гун­ских пол­ков (свыше 4 тысяч человек; ко­мандующий - генерал-майор князь Г.С. Вол­кон­ский), 4 дра­гун­ских пол­ков и до­мо­вой кон­ной ро­ты Б.П. Ше­ре­ме­те­ва (3,2 тысячи человек; ко­мандующий Хейн­ске). В рет­ран­ше­мен­те ос­та­лись 11 пехотных ба­таль­о­нов и 300 ар­тил­ле­ри­стов (около 4,5 тысяч человек; 32 ору­дия; ко­мандующий - генерал-майор И.Я. Гин­тер). Ещё 10 российских пехотных ба­таль­о­нов (около 2,6 тысяч человек) за­ня­ли по­зи­ции у вспо­мо­гательных зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний, на­хо­див­ших­ся к югу от рет­ран­ше­мен­та. Кон­ные (до 10 тысяч человек) и пе­шие (до 6 тысяч человек) от­ря­ды ка­за­ков За­по­рож­ско­го вой­ска на­хо­ди­лись главным образом близ северного греб­ня бал­ки По­бы­ван­ка и села Тах­тау­ло­во, ос­таль­ные ка­за­ки, а так­же кал­мы­ки, та­та­ры и ва­ла­хи - в Ма­ло­бу­ди­щин­ском ле­су и других мес­тах. У про­ти­во­по­лож­но­го от рас­по­ло­же­ния российских войск края по­ля 10 ба­таль­о­нов шведской пе­хо­ты рас­тя­ну­лись в бое­вую ли­нию, ещё 2 ба­таль­о­на ос­та­лись в ты­лу на ле­вом флан­ге (все­го около 5,5 тысяч человек). Шведская кава­ле­рия ску­чи­лась на пра­вом флан­ге и сле­до­ва­ла за ли­ни­ей пе­хо­ты. Вы­стро­ен­ные на по­ле в бое­вой по­ря­док российские пол­ки пе­ре­шли в об­щее на­сту­п­ле­ние, вы­ну­див шве­дов дви­нуть­ся на­встре­чу. Сбли­зив­шись, пехотные ли­нии на­ча­ли об­мен ру­жей­ны­ми зал­па­ми, ко­то­рый пе­ре­рос в бой с применением хо­лод­ного ору­жия; при­мер­но че­рез пол­ча­са несколько шведских ба­таль­о­нов об­ра­ти­лись в бег­ст­во. Од­но­вре­мен­но российская ка­ва­ле­рия ле­во­го флан­га ожес­то­чён­но сра­жа­лась со зна­чительной ча­стью шведской ка­ва­ле­рии, а российская ка­ва­ле­рия пра­во­го флан­га на­нес­ла удар по ле­во­му флан­гу шведской пе­хо­ты, вско­ре вы­ну­див­ший шве­дов бе­жать. Пётр I на­хо­дил­ся на ли­нии ог­ня с 1-й ли­ни­ей пе­хо­ты; пу­ля­ми бы­ли про­би­ты его шля­па-тре­угол­ка (в 2,5 см от вис­ка), де­ревянное ос­но­ва­ние сед­ла, по­вре­ж­дён мед­ный на­груд­ный офи­цер­ский щи­ток. Опи­са­ние про­ры­ва шведской гвар­ди­ей 1-й ли­нии российской пе­хо­ты яв­ля­ет­ся литературным вы­мыс­лом П.Н. Крёк­ши­на. Российские ре­гу­ляр­ные вой­ска пре­сле­до­ва­ли бе­жав­ших шве­дов до Иван­чинц­ко­го ру­чья в Ма­ло­бу­ди­щин­ском ле­су; ос­тав­шие­ся в жи­вых на по­ле боя шведские вои­ны бы­ли ок­ру­же­ны и пле­не­ны. Тре­тья фа­за Полтавской битвы (около 12 ч - около 14 ч). В строе пехотного ка­ре и отдельными груп­па­ми шве­ды вы­сту­пи­ли из Ма­ло­бу­ди­щин­ско­го ле­са, где со­бра­лись по­сле бег­ст­ва с мес­та Полтавской битвы, по на­прав­ле­нию к селу Пуш­ка­рёв­ка. Их пре­сле­до­ва­ли российская лёг­кая не­ре­гу­ляр­ная кон­ни­ца и отдельные эс­кад­ро­ны ре­гу­ляр­ной ка­ва­ле­рии.

Бо́льшая часть шведской ар­мии (свыше 14,2 человек), от­сту­пив­шей по­сле по­ра­же­ния в Полтавской битве от села Пуш­ка­рёв­ка вдоль реки Вор­ск­ла к Днеп­ру, 30.6(11.7).1709 года сда­лась пе­ре­до­во­му кор­пу­су российских войск близ раз­ру­шен­ной кре­по­сти Пе­ре­во­лоч­на (до­го­вор о ка­пи­ту­ля­ции под­пи­са­ли светлейший князь А.Д. Мен­ши­ков и А.Л. Ле­вен­га­упт). Карл XII с около 1,5 тысячьми шве­дов и И.С. Ма­зе­па с не­сколь­ки­ми ты­ся­ча­ми ка­за­ков бе­жа­ли в на­прав­ле­нии Ос­ман­ской им­пе­рии . На бе­ре­гу ли­ма­на реки Южный Буг 9(20) ию­ля ко­ро­лев­ский от­ряд на­стиг­ли кон­но-гре­на­дер­ский полк, 5 дра­гун­ских пол­ков (около 4,5 тысячи человек; ко­мандующий - князь Г.С. Вол­кон­ский) и ряд ка­зачь­их со­еди­не­ний, од­на­ко Карл XII с ме­нее чем 1 тысячью шве­дов и Ма­зе­пой ус­пе­ли от­плыть к турецкой кре­по­сти Оча­ков.

По­те­ри сто­рон.

В Полтавской битве шве­ды по­те­ря­ли поч­ти по­ло­ви­ну строе­вых чи­нов ар­мии - 9,2 тысяч человек уби­ты­ми, около 3 тысяч человек плен­ны­ми, в том числе бы­ли пле­не­ны К.Г. Рен­шёльд и 1-й министр и начальник По­ход­ной ко­ро­лев­ской кан­це­ля­рии К. Пи­пер. Российская ре­гу­ляр­ная ар­мия по­нес­ла зна­чи­тель­но мень­ший урон: со­глас­но не­пол­ным дан­ным пе­чат­ной ре­ля­ции, 1344 человека уби­ты­ми (с учё­том вы­яв­лен­но­го чис­ла скон­чав­ших­ся от ран и про­пав­ших без вес­ти не ме­нее 1572 человек по­гиб­ших) и 3290 человек ра­не­ны­ми.

Зна­че­ние бит­вы.

Полтавская битва ста­ла пе­ре­лом­ным со­бы­ти­ем Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов: Шве­ция пе­ре­шла к обо­ро­нительной стра­те­гии, а Рос­сия - к на­сту­па­тель­ной; польский ко­роль С. Ле­щин­ский, яв­ляв­ший­ся шведским став­лен­ни­ком, бе­жал из Ре­чи По­спо­ли­той; был вос­ста­нов­лен и рас­ши­рен ан­ти­швед­ский Се­вер­ный со­юз 1699-1721 годов. В гра­мо­те ко­ро­ле­вы Ве­ли­ко­бри­та­нии Ан­ны Стю­арт, на­прав­лен­ной Пет­ру I (август 1709), по от­но­ше­нию к не­му впер­вые упот­реб­лён императорский ти­тул.

Ис­то­ри­че­ская па­мять.

Пётр I еже­год­но в день па­мя­ти преподобного Самп­со­на Стран­но­при­им­ца, ко­гда со­стоя­лась Полтавская битва, празд­но­вал по­бе­ду в сра­же­нии как, по его сло­вам, «тор­же­ст­вен­ный день рус­ко­го Вос­кре­се­нья». Полтавской битве по­свя­ще­ны кар­ти­ны Л. Ка­ра­ва­ка (1718), П.Д. Мар­те­на Млад­ше­го (1726), А.Е. Ко­це­бу (1862) и других, мо­заи­ка М.В. Ло­мо­но­со­ва (1762-1764), гра­вю­ры и прочее. В честь по­бе­ды в Полтавской битве в Санкт-Пе­тер­бур­ге воз­ве­дён храм-па­мят­ник - Самп­со­ни­ев­ский со­бор (де­ре­вян­ный в 1710 году, рас­ши­рен в 1715-1718 годы, архитектор Д. Тре­зи­ни; современное зда­ние в 1728-1740 годы, архитектор не­из­вес­тен), ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки в Пол­та­ве и в Пе­тер­го­фе («Сам­сон, раз­ры­ваю­щий пасть льва» в Боль­шом кас­ка­де фон­та­нов, 1735 год; скульп­тор К.Б. Рас­трел­ли; в 1802 году за­ме­нён скульп­ту­рой ра­бо­ты М.И. Коз­лов­ско­го, вос­соз­дан скульп­то­ра­ми В.Л. Си­мо­но­вым и Н.В. Ми­хай­ло­вым в 1947 году). А.С. Пуш­кин опи­сал ход бит­вы в по­эме «Пол­та­ва» (1828). В 1909 году в Пол­та­ве от­крыт Му­зей ис­то­рии Полтавской битвы. Мас­штаб­ные тор­же­ст­ва про­во­ди­лись в честь 200-ле­тия и 300-ле­тия бит­вы: в 1909 году уч­ре­ж­де­на юби­лей­ная ме­даль «В па­мять 200-ле­тия Пол­тав­ской бит­вы», в 2009 году Бан­ком Рос­сии вы­пу­ще­ны па­мят­ные мо­не­ты из се­реб­ра дос­то­ин­ст­вом 3, 25 и 100 рублей. В РФ День по­бе­ды российской ар­мии в Полтавской битве от­ме­ча­ет­ся как День во­ин­ской сла­вы (с 1995 года; в за­ко­не «О днях во­ин­ской сла­вы и памят­ных да­тах Рос­сии» при пе­ре­во­де на но­вый стиль не­вер­но ука­за­на да­та сра­же­ния - 10 ию­ля).

Исторические ис­точники:

Гис­то­рия Свей­ской вой­ны (По­ден­ная за­пис­ка Пет­ра Ве­ли­ко­го). М., 2004. Вып. 1-2;

Пол­тав­ская бит­ва 27 ию­ня 1709 г.: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 2011.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)