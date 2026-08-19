ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 1709
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ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 1709 года - генеральное сражение главных сил российской армии под командованием царя Петра I и шведской армии под командованием короля Карла XII в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Состоялась 27 июня близ города Полтава.
Решение о переходе к наступлению принято 18(29) июня военным советом во главе с Петром I. В ночь с 19(30) июня на 20 июня (1 июля) российская армия переправилась через реку Ворскла и заняла позиции на её правом берегу у села Семёновка, в 8в км от Полтавы, а 25 июня (6 июля) приблизилась на расстояние около 5 км от шведского лагеря, находившегося в селе Пушкарёвка и близ него. Для размещения российской пехоты и артиллерии на плоской возвышенности сооружён земляной ретраншемент; кавалерия расположилась главным образом к западу от него на том поле, где произошло решающее столкновение армий. Для защиты российских позиций под углом друг к другу возведены две линии редутов (одна из них - недостроенная) между Малобудищинским и Яковчанским лесами, а к югу от ретраншемента - ряд вспомогательных земляных укреплений.
Силы сторон.
Шведская армия насчитывала около 26,6 тысяч человек (из них 24,8 тысяч человек находились в лагере, около 1,8 тысяч - ниже по течению Ворсклы); 41 орудие с зарядами к 34 из них. Была ослаблена разгромом при деревне Лесная в сентябре/октябре 1708 года двигавшегося к ней из Риги шведского корпуса под командованием пехотного генерала А.Л. Левенгаупта (к шведскому лагерю подошли только 6,5 тысяч человек). Шведов должны были поддержать казаки Запорожского войска (до 3 тысяч человек, приведены в расположение шведской армии обманом в 1708 году И.С. Мазепой) и союзные шведам казаки Низового войска Запорожского (до 7 тысяч человек), однако часть из них не была введена в бой, а другие бежали в самом начале сражения. Российская армия превосходила шведскую: около 32,6 тысяч человек пехоты, около 24,5 тысяч человек кавалерии, около 23 тысячи человек нерегулярных войск (казаки - Запорожского войска под командованием гетмана И.И. Скоропадского, донские, терские и яицкие, а также калмыки, татары и валахи), около 300 человек при полевой артиллерии; 282 орудия.
Ход битвы.
Первая фаза Полтавской битвы (с 4 до 9 ч). Для отвлечения внимания российского командования от направления главного удара нерегулярный конный Валашский полк (не более 1 тысячи человек) атаковал с юга российские войска близ ретраншемента. Одновременно основные силы шведской армии (около 8,2 тысяч человек пехоты, 7,8 тысяч человек кавалерии; 4 орудия; командующие - Карл XII и генерал-фельдмаршал К.Г. Реншёльд (Реншильд)) атаковали 2-ю линию российских редутов (захватили 2 недостроенных, от 3-го отбиты его гарнизоном). Российская кавалерия (21 тысяча человек; командующий - генерал-поручик К.Э. фон Рённе) и гарнизоны редутов (около 3,8 тысяч человек; командующий - бригадир С.В. Айгустов) вступили в бой со шведами. Затем по приказу Петра I, находившегося в ретраншементе, кавалерия организованно отступила: её основная часть примкнула к северному фасу ретраншемента (около 17 тысяч человек; командующий - генерал-поручик Р.Х. Боур (Баур, Бауэр)), а 4 драгунских полка и «шквадрон» сдвоенного состава (около 3,6 тысяч человек; командующий - генерал-лейтенант И.К.(Я.Х.) Хейнске (Генскин; в русских источниках - Геншхин)) - к южному фасу. Вслед за этим возглавляемые Карлом XII и Реншёльдом бо́льшая часть шведской пехоты (12 батальонов; около 5,5 тысяч человек) и кавалерия прорвались за редуты, оказавшись в ловушке между ними и российским ретраншементом. Другая часть шведской пехоты (6 батальонов; 2,6 тысяч человек; командующий - генерал-майор К.Г. Рус (Рос; в русских источниках ошибочно - Розен)) сначала была отброшена от российских редутов их гарнизонами, затем разгромлена стоявшими у южного фаса ретраншемента 4 драгунскими полками, «шквадроном» сдвоенного состава, а также выведенными из ретраншемента 5 пехотными батальонами (2,5 тысяч человек по спискам); общее командование осуществлял генерал от кавалерии светлейший князь А.Д. Меншиков. Вскоре для атаки к ретраншементу с юго-запада двинулись 10 шведских пехотных батальонов (не более 4,5 тысяч человек; командующий А.Л. Левенгаупт), но были вынуждены отступить под артилерийским и ружейным огнём гарнизонов российских редутов. После этого успеха Пётр I решил перейти в общее контрнаступление. Вторая фаза Полтавской битвы (с 9 до 11 ч). Российская пехота под общим командованием царя, призывавшего храбро сражаться «за государство, Петру вручённое, за род свой, за народ всероссийский», и генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева построилась в 2 линии перед ретраншементом. В 1-й линии находились 24 батальона (не более 10 тысяч человек), в промежутках между батальонами - полковая артиллерия и переносные пушки-мортиры (всего около 190 орудий); во 2-й линии - 18 батальонов (7,5 тысяч человек). На правом фланге выстроились 11 кавалерийских полков и Генеральский «шквадрон» (7,7 тысяч человек; командующий Боур), на левом - 6 драгунских полков (4,5 тысячи человек; командующий Меншиков). К краям обоих флангов также примкнула часть нерегулярной конницы. Близ северного фаса ретраншемента был сформирован резерв из 6 драгунских полков (свыше 4 тысяч человек; командующий - генерал-майор князь Г.С. Волконский), 4 драгунских полков и домовой конной роты Б.П. Шереметева (3,2 тысячи человек; командующий Хейнске). В ретраншементе остались 11 пехотных батальонов и 300 артиллеристов (около 4,5 тысяч человек; 32 орудия; командующий - генерал-майор И.Я. Гинтер). Ещё 10 российских пехотных батальонов (около 2,6 тысяч человек) заняли позиции у вспомогательных земляных укреплений, находившихся к югу от ретраншемента. Конные (до 10 тысяч человек) и пешие (до 6 тысяч человек) отряды казаков Запорожского войска находились главным образом близ северного гребня балки Побыванка и села Тахтаулово, остальные казаки, а также калмыки, татары и валахи - в Малобудищинском лесу и других местах. У противоположного от расположения российских войск края поля 10 батальонов шведской пехоты растянулись в боевую линию, ещё 2 батальона остались в тылу на левом фланге (всего около 5,5 тысяч человек). Шведская кавалерия скучилась на правом фланге и следовала за линией пехоты. Выстроенные на поле в боевой порядок российские полки перешли в общее наступление, вынудив шведов двинуться навстречу. Сблизившись, пехотные линии начали обмен ружейными залпами, который перерос в бой с применением холодного оружия; примерно через полчаса несколько шведских батальонов обратились в бегство. Одновременно российская кавалерия левого фланга ожесточённо сражалась со значительной частью шведской кавалерии, а российская кавалерия правого фланга нанесла удар по левому флангу шведской пехоты, вскоре вынудивший шведов бежать. Пётр I находился на линии огня с 1-й линией пехоты; пулями были пробиты его шляпа-треуголка (в 2,5 см от виска), деревянное основание седла, повреждён медный нагрудный офицерский щиток. Описание прорыва шведской гвардией 1-й линии российской пехоты является литературным вымыслом П.Н. Крёкшина. Российские регулярные войска преследовали бежавших шведов до Иванчинцкого ручья в Малобудищинском лесу; оставшиеся в живых на поле боя шведские воины были окружены и пленены. Третья фаза Полтавской битвы (около 12 ч - около 14 ч). В строе пехотного каре и отдельными группами шведы выступили из Малобудищинского леса, где собрались после бегства с места Полтавской битвы, по направлению к селу Пушкарёвка. Их преследовали российская лёгкая нерегулярная конница и отдельные эскадроны регулярной кавалерии.
Бо́льшая часть шведской армии (свыше 14,2 человек), отступившей после поражения в Полтавской битве от села Пушкарёвка вдоль реки Ворскла к Днепру, 30.6(11.7).1709 года сдалась передовому корпусу российских войск близ разрушенной крепости Переволочна (договор о капитуляции подписали светлейший князь А.Д. Меншиков и А.Л. Левенгаупт). Карл XII с около 1,5 тысячьми шведов и И.С. Мазепа с несколькими тысячами казаков бежали в направлении Османской империи. На берегу лимана реки Южный Буг 9(20) июля королевский отряд настигли конно-гренадерский полк, 5 драгунских полков (около 4,5 тысячи человек; командующий - князь Г.С. Волконский) и ряд казачьих соединений, однако Карл XII с менее чем 1 тысячью шведов и Мазепой успели отплыть к турецкой крепости Очаков.
Потери сторон.
В Полтавской битве шведы потеряли почти половину строевых чинов армии - 9,2 тысяч человек убитыми, около 3 тысяч человек пленными, в том числе были пленены К.Г. Реншёльд и 1-й министр и начальник Походной королевской канцелярии К. Пипер. Российская регулярная армия понесла значительно меньший урон: согласно неполным данным печатной реляции, 1344 человека убитыми (с учётом выявленного числа скончавшихся от ран и пропавших без вести не менее 1572 человек погибших) и 3290 человек ранеными.
Значение битвы.
Полтавская битва стала переломным событием Северной войны 1700-1721 годов: Швеция перешла к оборонительной стратегии, а Россия - к наступательной; польский король С. Лещинский, являвшийся шведским ставленником, бежал из Речи Посполитой; был восстановлен и расширен антишведский Северный союз 1699-1721 годов. В грамоте королевы Великобритании Анны Стюарт, направленной Петру I (август 1709), по отношению к нему впервые употреблён императорский титул.
Историческая память.
Пётр I ежегодно в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, когда состоялась Полтавская битва, праздновал победу в сражении как, по его словам, «торжественный день руского Воскресенья». Полтавской битве посвящены картины Л. Каравака (1718), П.Д. Мартена Младшего (1726), А.Е. Коцебу (1862) и других, мозаика М.В. Ломоносова (1762-1764), гравюры и прочее. В честь победы в Полтавской битве в Санкт-Петербурге возведён храм-памятник - Сампсониевский собор (деревянный в 1710 году, расширен в 1715-1718 годы, архитектор Д. Трезини; современное здание в 1728-1740 годы, архитектор неизвестен), установлены памятники в Полтаве и в Петергофе («Самсон, разрывающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов, 1735 год; скульптор К.Б. Растрелли; в 1802 году заменён скульптурой работы М.И. Козловского, воссоздан скульпторами В.Л. Симоновым и Н.В. Михайловым в 1947 году). А.С. Пушкин описал ход битвы в поэме «Полтава» (1828). В 1909 году в Полтаве открыт Музей истории Полтавской битвы. Масштабные торжества проводились в честь 200-летия и 300-летия битвы: в 1909 году учреждена юбилейная медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», в 2009 году Банком России выпущены памятные монеты из серебра достоинством 3, 25 и 100 рублей. В РФ День победы российской армии в Полтавской битве отмечается как День воинской славы (с 1995 года; в законе «О днях воинской славы и памятных датах России» при переводе на новый стиль неверно указана дата сражения - 10 июля).
Исторические источники:
Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). М., 2004. Вып. 1-2;
Полтавская битва 27 июня 1709 г.: Документы и материалы. М., 2011.